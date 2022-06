Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Warnung vor Betrugsmasche

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.06.2022 gegen 10:00 Uhr wurde ein 56-jähriger Bad Dürkheimer beinahe Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich über den Messanger WhatsApp beim dem 56-Jährigen und gab sich als dessen Tochter aus, deren Handy kaputt wäre. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Betrüger ihn auf zwei Rechnungen zu begleichen. Im Laufe der Konversation erwarb er geschickt das Vertrauen des Mannes, bis dieser schließlich die geforderte Überweisungen tätigen wollte. Daraufhin übersandte der Betrüger einen Namen, eine deutsche IBAN / BIC und den Vermerk „Echtzeit-Überweisung“. Aufgrund der Schreibweise bemerkte der Mann jedoch schließlich, dass es sich beim Gegenüber nicht um seine Tochter handeln konnte. Daher ignorierte er weitere Nachrichten und ging auf keine Forderung ein. Es kam daher glücklicherweise zu keinem Schaden. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Schrott entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 23.05.2022 auf 02.06.2022 wurde aus einem Vorgarten in der Seebacherstraße in Bad Dürkheim Schrott entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in den Vorgarten und entwendeten ca. 200 Kilogramm Metallschrott. Weiterhin wurde ein an der Hauswand angebrachtes Emaille Schild mit der Aufschrift „Zwiwwel“ abgerissen und entwendet. Das Schild war mittels einer Schraube und Bauschaum angebracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 170 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Sachbeschädigung durch Feuer

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, kurz nach 17 Uhr zündete ein Mann mehrere Rucksäcke der Auslage vor einem Ladengeschäft in der Grünstadter Fußgängerzone an. Der etwa 40-jährige trug ein Fußballtrikot und kurze helle Hosen. Er entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

Grünstadt: Unfallflucht

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Leininger Centers in der Kirchheimer Straße ein blauer Kleinwagen beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359-9312-0.

Grünstadt: Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Pedelecfahrer

Grünstadt (ots) – Eine verzwickte Verkehrssituation führte am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, gegen 07:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 28 Jahre alte Autofahrer wollte von der Jahnstraße nach links in die Asselheimer Straße einbiegen. Gleichzeitig wollte der 43 Jahre alte Pedelecfahrer vom Fuß-/Radweg gegenüber der Einmündung Jahnstraße geradeaus in ebendiese einfahren. Die Fahrlinien kreuzten sich und es kam hier zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Grünstadt: Nichts aus seinen Fehlern gelernt

Tiefenthal (ots) – Nichts aus seinen Fehlern gelernt hat ein 24-jähriger, welcher in den Mittagsstunden bei einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss erwischt wurde. Gegen 20:20 Uhr wurde der junge Mann dann erneut fahrend im Straßenverkehr festgestellt. Der Mann durfte die Beamten ein zweites Mal zum Aderlass zur Dienststelle begleiten. Neben einem verlängerten Fahrverbot muss er nun auch mit einem erhöhten Bußgeld rechnen.

Tiefenthal: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Tiefenthal (ots) – Am Donnerstag, 02.06.2022 gegen 13:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo in der Hauptstraße in Tiefenthal festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf einen Betäubungsmittelkonsum, welcher sich durch einen Drogenschnelltest bestätigte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Freinsheim: Hauswand beschädigt

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 01.06.2022 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr wurde die Hauswand eines Wohnhauses in der Alzeyer Straße in Freinsheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes die Hauswand und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

