Karlsruhe – Wohnanhänger entwendet und Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen

14:35 Uhr in der Östlichen Rheinbrückenstraße in Karlsruhe-Knielingen einen am

Fahrbahnrand geparkten Wohnanhänger. Der Dieb befestigte den Anhänger an seinem

Fahrzeug und ergriff die Flucht in Richtung Rheinbergstraße. Kurz nach der

Einmündung Am Sandberg löste sich der Wohnanhänger und streifte in der Folge

insgesamt drei geparkte Fahrzeuge bis er schließlich zum Stehen kam. Der

Tatverdächtige hielt nach dem Unfall kurzzeitig an, fuhr im Anschluss jedoch

über die Rheinbergstraße in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit

italienischem Kennzeichen. Der Fahrer konnte als etwa 50 Jahre alt und circa 160

165 cm groß beschrieben werden. Er hat eine kräftige Statur, trug eine helle

Jogginghose und ein dunkles T-Shirt und Badeschuhe. Im Auto war zudem ein

Beifahrer anwesend.

Mehrere Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber

werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-3611, mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Malsch – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Motorradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 3 zu. Ein

45-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B3 in Richtung

Rastatt unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Neumalsch bog er nach links auf die

Landesstraße 67 ab. Hierbei achtete er nicht auf den auf der B3

entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der

Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Im Rahmen

der Unfallaufnahme und Abschleppen der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste

kurzzeitig die Fahrbahn gesperrt werden. Es kam dadurch zu

Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Karlsruhe – 20-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen.

Karlsruhe (ots) – Nachdem er sich am Mittwochnachmittag gegenüber einer

34-Jähriger exhibiert hatte konnte ein 20-Jähriger in der Ostendstraße vorläufig

festgenommen werden. Die Frau lag gegen 18.00 Uhr in einer Hängemappe auf einer

Grünanlage in der Ostendstraße, als der 20-Jährige hinzukam. Er zog die Hose aus

und exhibierte sich in eindeutiger Art und Weise gegenüber der Frau. Die

34-Jährige wandte sich hilfesuchend zunächst an einen weiteren Besucher der

Grünanlage. Die verständigte Streife konnte den 20-Jährigen noch in der

Grünanlage vorläufig festnehmen.

Karlsruhe – Unfall mit unbekanntem E-Bike-Fahrer – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits am Montag ereignete sich an der Einmündung des St.-

Barbara-Wegs in die Hertzstraße in Karlsruhe ein Unfall. Ein E-Bike-Fahrer fuhr

ohne seine Daten zu hinterlassen einfach weiter.

Am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, wurde das Auto eines an der Kreuzung

St.-Barbara-Weg / Hertzstraße wartenden 32-Jährigen durch einen von der

Hertzstraße einbiegenden E-Bike-Fahrer beschädigt. Offenbar hatte der bislang

unbekannte E-Bike-Fahrer den wartenden Pkw nicht wahrgenommen und fuhr gegen en

Kotflügel des haltenden VW. Der Radler stürzte anschließend über die Motorhaube

und lag auf der Erde. Der Autofahrer stieg aus und fuhr nach einem kurzen

Gespräch mit dem E-Bike-Fahrer sein Auto zur Seite.

In dieser Zeit setzte sich der augenscheinlich unverletzte Radfahrer auf sein

E-Bike und fuhr weiter in Richtung Nancystraße. An dem Auto entstand ein Schaden

in Höhe von ungefähr 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den E-Bike-Fahrer. Dieser war um

die 30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, trug eine grüne Basecap und ein helles

T-Shirt. Das E-Bike war anthrazitfarben und hatte ein Behältnis auf dem

Gepäckträger. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Telefonnummer 0721/944840 entgegen.

Oberderdingen – Pkw überschlägt sich – Fahrer leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise wohl nur leicht verletzt wurde der Fahrer

eines Renault bei einem Unfall am Mittwochabend zwischen Kürnbach und

Flehingen..

Der 19-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 3507 von Kürnbach kommend in Richtung

Flehingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von

der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Feld zum Stehen. Ein

Leitpfosten wurde hierbei beschädigt. Der junge Mann wurde leicht verletzt in

ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen

konnte. Der Mitinsasse wurde derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Am

Fahrzeug entstand Totalschaden, Flurschaden entstand wohl nicht.

Karlsruhe – Nach Flucht bei Verkehrskontrolle diverse Straftaten aufgedeckt

Karlsruhe (ots) – Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle flüchteten Fahrer

und Beifahrerin, die Dame war mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben. Der Fahrer

war trotz Fahrverbot und unter Drogen am Steuer. Außerdem stellten die

Polizisten mehrere zulassungsrechtliche Verstöße fest.

Polizeibeamte wollten am Mittwoch gegen 15 Uhr an einer Kontrollstelle in der

Glogauer Straße ein Fahrzeug anhalten. Der Fahrer fuhr aber einfach weiter. Nach

einer kurzen Verfolgung mit dem Streifenwagen hielt das Auto an, Fahrer und

Beifahrerin rannten weg. Beide wurden eingeholt und festgenommen.

Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass die 27-jährige Frau mehrfach zur

Festnahme ausgeschrieben war. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Beim 30-jährigen Fahrer des BMW wurden deutliche Anzeichen für Drogenkonsum

wahrgenommen. Außerdem fanden die Polizisten im Auto noch Drogenutensilien.

Später stellte sich heraus, dass er zudem noch ohne Führerschein unterwegs war.

Der 30-Jährigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der BMW hatte nur ein hinteres Kennzeichen, dieses war zuvor in Hessen entwendet

worden. Außerdem war vermutlich die TÜV-Plakette gefälscht. Hier dauern die

Ermittlungen an.

Karlsruhe – Person gerät unter Straßenbahn und zieht sich schwere Verletzungen, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch, gegen 22.18 Uhr, stieg ein 58-jähriger Mann an

der Haltestelle „Moltkestraße“ aus einer Straßenbahn der Linie 2 aus. Die Bahn

fuhr dann, nachdem die Straßenbahnführerin keine Person im direkten Bereich der

Linie 2 sehen konnte, in Richtung Moltke-/Blücherstraße los. Unmittelbar nach

der Anfahrt wurde die Straßenbahnführerin auf den 58 Jahre alten Mann

aufmerksam, welcher vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung in Körperkontakt

mit der Bahn geriet. Die Straßenbahnführerin leitete unverzüglich eine

Gefahrenbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Fußgänger

zwischen der erhöhten Bordsteinkante der Haltestelle und der noch ausrollenden

Bahn der Linie 2 zu Fall und teilweise unter derselben eingeklemmt zum Liegen

kam. Der Verunfallte konnte durch die verständigte Feuerwehr befreit und durch

den Rettungsdienst erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht

werden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls werden

gebeten sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter

der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Möglicherweise von einem Lkw wurde am Mittwochmorgen zwischen

08.20 Uhr und etwa 09.00 Uhr ein auf der Gerwigstraße in

Rheinstetten-Neuburgweier geparktes Auto touchiert und dabei beschädigt. Der

mutmaßliche Unfallverursacher fuhr offenbar weiter ohne sich um den Schaden zu

kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07243/32000 an das Polizeirevier

Ettlingen zu wenden.

Tatverdächtiger nach Diebstahlsdelikt gefasst

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 16-jährigen algerischen Staatsbürger erlassen.

Der Mann steht im dringenden Verdacht am Abend des 30. Mai 2022 eine Reisende im

Zug bestohlen zu haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann Bundespolizisten

beleidigt, bedroht und attackiert haben.

Am späten Montagabend (30. Mai) gegen 20:45 Uhr erhielt die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe durch die Deutsche Bahn AG die Information,

dass sich im ICE 693 (Fahrweg Berlin – Mannheim) eine männliche Person befinde,

die Reisende bestohlen haben soll. Zudem verfüge die Person über kein gültiges

Fahrticket.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtige sich kurz vor dem Halt am

Mannheimer Hauptbahnhof an einer Reisenden vorbeigedrückt und ihr dabei das

Handy aus ihrer mitgeführten Tasche entwendete haben soll. Die Geschädigte soll

den Diebstahl unmittelbar danach bemerkt und dem Tatverdächtigen daraufhin das

Handy entrissen haben.

Eine Streife der Bundespolizei traf im betroffenen Zug auf den Tatverdächtigen

und nahm diesen vorläufig fest.

Der 16-Jährige soll die Bundespolizisten während der polizeilichen Maßnahmen

mehrfach beleidigt und bedroht haben. Des Weiteren soll er einen

Bundespolizisten mit Fußtritten angegriffen haben. Verletzungen traten nicht

ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 16-jährige algerische

Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts zugeführt,

welcher den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in

die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Ettlingen – Pkw-Fahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Ettlingen (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch kurz vor

07.00 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Ettlingen und Neumalsch. Dabei wurden

zwei Beteiligte schwer und ein Beteiligter leicht verletzt. Die B 3 war bis

gegen 08.40 Uhr voll gesperrt.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei war ein 25 Jahre alter Pkw-Fahrer

von Neumalsch in Richtung Ettlingen unterwegs und geriet aus noch unklaren

Gründen in den Gegenverkehr. Zunächst touchierte er ein Schwerfahrzeug und stieß

in der Folge frontal mit einem dem Lkw nachfolgenden Auto zusammen.

Zur Erstversorgung der Verletzten war neben einem Rettungshubschrauber noch zwei

weitere Rettungsteam und eine Notärztin im Einsatz. Beide Autofahrer kamen mit

schweren Verletzungen in Kliniken.

Wegen der Sperrung der B3 kam es in beiden Richtungen zu Staus. Davon betroffen

waren auch die Umleitungsstrecken.

Mit der Unfallaufnahme war der Verkehrsunfalldienst befasst. Die weiteren

Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Ettlingen – Radfahrer von Pkw erfasst

Ettlingen (ots) – Glücklicherweise wohl nur leichtere Verletzungen erlitt ein

50-jähriger Radfahrer, der am Dienstag gegen 19.50 Uhr an der Kreisstraße

3581/Landessstraße 566 in Nähe des Silberstreifens von einem 57-jährigen

Pkw-Fahrer erfasst wurde. Anscheinend hatte ihn der Autofahrer übersehen, als er

vom Kutschweg kommend nach rechts in Richtung des Messetunnels abbiegen wollte.

Ein Fahrradhelm konnte offenbar schlimmere Verletzungen bei dem 50-Jährigen

verhindern. Vorsorglich wurde der Zweiradfahrer aber per Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.

Es entstand nur geringer Sachschaden von geschätzten 350 Euro.