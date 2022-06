Mannheim/ Ludwigshafen: Diebstahl eines E-Scooters führt nach Ludwigshafen; Wohndurchsuchung bei einem Tatverdächtigen bringt weiteres Diebesgut zum Vorschein

Mannheim/ Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Dienstag, zwischen 9 und 13 Uhr,

wurde einem 34-jährigen Mann in der Mannheimer Innenstadt sein E-Scooter

gestohlen.

Der Geschädigte hatte seinen Scooter zwar nicht besonders gegen die Wegnahme

gesichert, aber mit einem Ortungssystem versehen. So führte der Weg des Rollers

und des Täters nach Ludwigshafen mit Ortungsziel „Saarlandstraße“.

Dort stand Scooter auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses und war von der

Straße aus sichtbar.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung durch die Ludwigshafener Polizei bei dem

26-jährigen Tatverdächtigen brachte weiteres Diebesgut, wie beispielsweise einen

anderen gestohlenem E-Scooter, sowie rund zwei Kilogramm Marihuanablüten und

drei Gramm Haschisch zum Vorschein.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 26-Jährigen unter anderem wegen

gewerbsmäßigem Diebstahl und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wird verwiesen unter

POL-PPRP: Bei Suche nach gestohlenem E-Scooter weiteres Diebesgut und Drogen

gefunden | Presseportal

Mannheim-Innenstadt: Fahrende Straßenbahn wird mit Bierflasche beworfen; Scheibe durchschlägt Fahrerhaus; keine Verletzten, Zeugenaufruf

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr fuhr eine

Straßenbahn der Linie 7 auf der Otto-Selz-Straße von Ludwigshafen kommend in

Richtung Paradeplatz. Auf Höhe der Bismarckstraße warf eine bislang unbekannte

Person eine Bierflasche gegen das Fahrerhaus der fahrenden Straßenbahn.

Die Flasche durchschlug die Scheibe. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer wurde

durch den Wurfkörper nicht getroffen.

Glücklicherweise wurden weder der Straßenbahnfahrer noch Fahrgäste verletzt. Der

Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Nach Auswertung der vorhandenen Spuren und Abschluss der Ermittlungen erfolgt

Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen gefährlichem Eingriff

in den Straßenverkehr.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der

Telefonnummer 0621 174-3310 in Verbindung zu setzen.

Mannheim: Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug an Seniorin; „Schockanrufer“ gehen dieses Mal leer aus; Kripo ermittelt

Mannheim (ots) – Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters gingen am Mittwoch

sogenannte „Schockanrufer“ leer aus.

Eine 93-jährige Frau hatte am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr, ein Anruf eines

angeblichen Polizeibeamten erhalten, die ihr vorgaukelte, dass ihre Enkelin

einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem Sohn und

Schwiegertochter schwer verletzt worden wären.

Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 28.000.- Euro fällig.

Die Seniorin, die zunächst misstrauisch war, wurde über rund sieben Stunden

hinweg bis nach 14 Uhr von dem Anrufer derart traktiert, dass sie nicht mehr Ein

noch Aus wusste und zu ihrer Hausbank ging, um den Betrag abzuheben. Den

Telefonhörer sollte sie während der Zeit nur beiseitelegen, damit die Verbindung

nicht unterbrochen wird.

Der aufmerksame Bankmitarbeiter erkannte die Betrugsmasche sofort und

informierte sodann die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Mannheim-Neckarstadt: Unaufmerksamkeit am Steuer führt zu hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Mehr als 23.000 Euro Sachschaden verursachte ein 19-Jähriger am

Mittwochnachmittag in der Herzogenriedstraße. Der junge Mann fuhr in Richtung

Waldhofstraße und kam gegen 15.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei

stieß sein Fiat gegen einen geparkten BMW, der wiederum auf einen davor

geparkten Audi geschoben wurde. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher

unverletzt, allerdings musste sein Fiat und der BMW abgeschleppt werden. Hier

entstand je ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.