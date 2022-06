Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Bettelbetrug, Benzinbettler, hält Autofahrer auf der Autobahn A6 an; gaukelt leeren Tank vor; Polizei sucht Zeugen und Opfer

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, fiel

einer Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mannheim auf der Autobahn A6, auf dem

Standstreifen der Anschlussstelle Mannheim/ Schwetzingen und der Einfahrt nach

Schwetzingen, in Richtung Frankfurt, ein Pkw VW mit Warnblickanlage auf.

Die Beamten hatten zuvor festgestellt, dass der 34-jährige rumänische

Staatsangehörige an seinem Auto mit ausländischem Kennzeichen Blickkontakt zu

zufahrenden Fahrzeugen gesucht hatte.

Hilfsbereiten Autofahrerinnen und Autofahrer gaukelte er im anschließenden

Gespräch auf der Autobahn eine Notsituation vor und erbettelte Bargeld, dass er

angeblich für seine Weiterfahrt dringend brauchte, um Sprit zu kaufen.

Die Geschichten, die erzählt werden, sind vielfältig, variieren und führen nicht

selten zur Spendenbereitschaft bis zu jeweils im zweistelligen Eurobetrag.

Mit Erblicken des Streifenfahrtzeuges stieg der Mann fluchtartig in sein Auto

ein und wollte davonfahren.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zwar fest, dass die

Tankanzeige im Auto tatsächlich „Reserve“ anzeigte. Es wurde jedoch auch

festgestellt, dass noch wesentlich mehr Treibstoff als angezeigt im Tank war.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tankanzeige manipuliert ist und

bisher zahlreiche unbekannte hilfsbereite Menschen dem Betrüger „Benzin-Spenden“

gegeben haben.

Zeugen und Opfer, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim,

Telefonnummer 0621 47093-0 in Verbindung zu setzten.

Außerdem warnt die Polizei vor dieser Masche der „Benzin-Bettelbetrüger“.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit insgesamt 9.500 Euro Sachschaden

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochfrüh, gegen 8 Uhr fuhr eine

39-jährige Fahrerin eines Toyota Auris auf der Marstallstraße in Richtung

Clementine-Bassermann-Straße.

An der durch Verkehrszeichen geregelten Kreuzung zur Bismarckstraße missachtet

sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-jährigen Fahrerin eines Smart

Forfour.

Durch den Zusammenstoß blieben beide Fahrerinnen unverletzt und es entstand

Sachschaden von insgesamt 9.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren anschließend noch

fahrbereit und es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen

Berufsverkehr.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jähriger missachtet Rotlicht; zwei leichtverletzte Autofahrer an der „Monsterkreuzung“

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Mittwochvormittag, gegen 10:45

Uhr fuhr ein 59-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes-Benz auf der B291. An der

Kreuzung L598/ L723 missachtet er vermutlich bei Rotlicht die Vorfahrt eines

42-jährigen Ford-Fiesta-Fahrers.

Der Mercedes-Fahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von circa 70 km/h über den

Kreuzungsbereich und stieß mit dem bei Grünlicht losgefahrenen Ford zusammen.

Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls wurde der Mercedes auf die Seite

gekippt.

Beide Fahrer konnten selbstständig aus ihren Autos aussteigen und wurden

glücklicherweise nur leicht verletzt. Vorsorglich wurden sie mit Rettungswagen

in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Ihre beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppfirmen

abtransportiert. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine

Angaben gemacht werden.

Durch den Unfall kam es an der „Monsterkreuzung“ zu keinen größeren

Verkehrsbehinderungen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auto-Fahrer missachtete Rotlicht und durchbrach Schranke zum Saukopftunnel; mehrere Tausend Euro Sachschaden; Auto-Fahrer flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr fuhr ein

bislang unbekannter roter Kleinwagen die B38 aus Richtung Westtangente kommend

in Fahrtrichtung Saukopftunnel.

Der Fahrer missachtete wegen einer eingerichteten Tunnelsperrung zwei auf

Rotlicht stehende Lichtzeichenanlagen und durchbrach mit ungebremster

Geschwindigkeit frontal die herabgesenkte Schranke.

Er fuhr danach bis zum Tunneleingang weiter, hielt kurz an, wendete und fuhr

zurück bis zur beschädigten Schranke. Dort wartete er ebenfalls wieder kurz.

Dann setzte er seine Fahrt fort und fuhr an der Ausfahrt „Sulzbach“ ab.

Die Schranke wurde komplett verbogen und der Hauptsockel der Absenkautomatik

wurde dabei verschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden, der auf mindestens

5.000 Euro beziffert wird.

Die vorhandenen Videoaufzeichnungen werden derzeit ausgewertet. Bisher ist nur

bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen roten VW Golf

handelt, der im Frontbereich stark beschädigt ist.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der

Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu setzen.

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag gegen 12:00

Uhr verständigte ein Zeuge das Polizeirevier Ladenburg, da er einen

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers beobachtet hatte. Der

Unfallverursacher und der vermeintliche Tathergang konnten durch die Angaben des

Zeugen und Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ladenburg

ermittelt werden: Ein 54-Jähriger soll sich ohne deren Kenntnis den Opel seiner

ehemaligen Lebensgefährtin „geliehen“ und hiermit unter Alkoholeinfluss die

Goethestraße in Richtung Heidelberg gefahren sein. Hier soll er dann in Höhe der

Gartenstraße ein parkendes Wohnmobil entlang der Fahrzeugseite touchiert und

zunächst angehalten haben. Nachdem er die Unfallschäden begutachtet hatte, soll

er den durch den Unfall abgebrochenen Außenspiegel des Opel aufgehoben und sich

vom Unfallort entfernt haben. Als die Beamtinnen und Beamten im Anschluss an die

Unfallaufnahme die Halterin des unfallverursachenden Fahrzeugs aufsuchten,

stellte sich dann heraus, dass der 54-Jährige den Opel ohne deren Kenntnis

genutzt hatte. Der 54-Jährige konnte zunächst nicht an seiner Wohnadresse

angetroffen werden. Wenig später teilte die Halterin des Opel mit, dass der

54-Jährige das Fahrzeug soeben wieder zurückgebracht habe und nun zu Fuß

unterwegs sei. Dieser konnte dann von den Beamtinnen und Beamten angetroffen

werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund

2,6 Promille.

An dem Wohnmobil entstanden Schäden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von

etwa 3.000 Euro. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das

Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und

Diebstahls gegen den Mann. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Wiesloch: 13-jähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Wiesloch (ots) – Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochvormittag ein

13-jähriges Mädchen verletzt. Nach seiner notärztlichen Untersuchung vor Ort

wurde es mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Wie die

bisherigen Ermittlungen ergaben, fuhr das Mädchen gegen 9.30 Uhr mit seinem Rad

vom Mertzgarten auf die Straße „Zur Tuchbleiche“ und stieß dort mit einer

bevorrechtigen 28-jährigen Peugeot-Fahrerin zusammen, die in Richtung

Messplatzstraße fuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzt und mehr als 45.000 Euro Schaden bei Unfall

Wiesloch (ots) – Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Im

Hoßacker / Lohmühle ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem 81-jährigen Fahrer

eines Wohnmobils, wodurch beide so schwer verletzt wurden, dass sie stationär in

einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Autofahrer war auf

der Straße Lohmüle unterwegs und wollte nach links in die Straße Im Hoßacker

abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden

Wohnmobils, wonach die beiden Fahrzeuge miteinander verunfallten. Nach dem

Zusammenstoß streifte das Wohnmobil einen Zaun und kam an einer Grundstücksmauer

zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 45.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im

Einsatz befand sich auch die Feuerwehr Schatthausen, Baiertal und Wiesloch mit

vier Fahrzeugen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto entwendet – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 18:10 Uhr und 18:30 Uhr schlug ein bislang

unbekannter Täter in der Grundelbachstraße die Seitenscheibe eines Autos ein und

entwendete hieraus eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich neben

verschiedenen Dokumenten auch ein Mobiltelefon sowie mehrere Hundert Euro

Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

E-Bike aus Garage entwendet; Zeugen gesucht (FOTO)

Zuzenhausen (ots) – Ein rund 3.000.- Euro teures, neuwertiges E-Bike der Marke

Cube, Reaction Hybrid Race, Farbe Grün, wurde zwischen Montagabend, 20 Uhr und

Mittwochnachmittag, 14 Uhr, aus der Garage eines Anwesens in der Straße im Brühl

entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder zum Verbleib des

Bikes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0 zu melden.

Hinweis: Möglicherweise wird das Bike über Verkaufsplattformen im Internet zum

Verkauf angeboten. Dabei sollte beachtet werden, dass sich der/die potentiellen

Käufer bei einem zu sorglosen Kauf -kein Kaufbeleg aushändigen lassen-,

gegebenenfalls selbst wegen Hehlerei strafbar machten könnten.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Bergstraße

und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld.

Der Unbekannte kletterte auf das Tankstellengebäude und warf mittels eines

Steins ein Dachfenster ein, wodurch er in das Innere des Gebäudes gelangte. Im

Anschluss an die Tat gelang es dem Täter unerkannt zu flüchten. Das

Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Sinsheim: Besuch eines Freizeitbades endet in Zelle

Sinsheim (ots) – Zwei betrunkene Gäste der Badewelt sollten am späten

Mittwochabend aufgrund ihres auffälligen Verhaltens des Hauses verwiesen werden

Beamte des Polizeireviers Sinsheim wurden hinzugezogen. Die beiden Männer im

Alter von 37 und 41 Jahren konnten um 21.35 Uhr zum Ausgang begleitet werden,

wobei der 37-Jährige sich immer aggressiv gebärdete. Im Kassenbereich wollte der

jüngere der beiden jedoch wieder in das Bad zurück, woraufhin er festgehalten

wurde. Mit Schlägen und Tritten griff er die Polizeibeamten dabei an, denen es

jedoch gelang den Mann auf den Boden zu bringen und diesen zu schließen. Sein

Begleiter, der darauf in das Geschehen eingreifen wollte, widersetzte sich

körperlich den Maßnahmen der Uniformierten, wurde zu Boden gebracht und

ebenfalls geschlossen. Dabei beleidigten und bedrohten die beiden

alkoholisierten Männer die Beamten mehrfach. Nachdem beide in das Polizeirevier

gebracht wurden, ergab ein Alkoholtest beim 37-Jährigen 1,84 Promille und beim

41-Jährigen 1,72 Promille Alkohol in der Atemluft. Ihnen wurde jeweils eine

Blutprobe entnommen. Beide Männer mussten anschließend zur Ausnüchterung in der

Gewahrsamszelle bleiben. Gegen sie wurde je ein Verfahren wegen Tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte,

Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 10:45 Uhr kam es

zu einem Zusammenstoß zwischen einem 65-jährigen Radfahrer und einem 60-jährigen

Volvo-Fahrer. Der Radfahrer fuhr auf der Straße „Im Altrott“ auf den

Kreuzungsbereich zum Antoniusweg zu, um nach links in diesen abzubiegen. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Volvo-Fahrers und es kam

zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde von der Fahrzeugfront des Volvo erfasst

und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen zu und musst in einem

Krankenhaus erstversorgt werden. An dem Volvo entstand ein Schaden im

Frontbereich von etwa 1.000 Euro, der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf

etwa 200 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Sinsheim-Reihen: Einbruch in Alte Mühle; Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen (ots) – Nachdem am späten Freitagabend bislang unbekannte Täter

versucht hatten, in das Gehöft der Alten Mühle im Forstweg einzubrechen und nur

deshalb der Einbruch misslang, weil ein Zeuge Taschenlampenlicht wahrnahm und

die Täter beim Einbruch störte, wurde in der Nacht zum Mittwoch nun tatsächlich

ein Einbruch vollendet.

Eine Eigentümerin der Mühle hatte den Einbruch am Mittwochmorgen entdeckt und

die Polizei gerufen.

Ob etwas entwendet wurde und ein Sachschaden entstand, muss noch ermittelt

werden.

Spuren wurden gesichert und bedürfen nun der Auswertung.

Die Ermittlungen des Polizeirevier Sinsheim dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revier unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung

zu setzen.

Sinsheim: 14-Jähriger bedroht Frau mit Messer; Festnahme

Sinsheim (ots) – Die gesuchte Frau, die am Mittwoch, den 11. Mai im Bereich der

„Allee/Wächter“ von einem 14-Jährigen mit einem Messer bedroht worden sein soll

und nach der gefahndet worden war, ist ermittelt.

Eine Zeugin aus einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße hatte die bis dahin

unbekannte Frau wiedererkannt und die Polizei verständigt.

Es handelt sich dabei um eine 84-jährige Sinsheimerin, die nun als wichtige

Zeugin im Verfahrenskomplex gegen den 14-Jährigen vernommen wird.

Die Ermittlungen des Jugenddezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

dauern an.