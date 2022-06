Diebstahlsserie – Hinweise erbeten

Am letzten Maiwochenende kam es in Bad Sobernheim zu mehreren Diebstählen aus Bussen, Pkws und Garagen. Es wurde auch in ein verschlossenes Wohnhaus eingebrochen. Durch die Täter wurden mehrere E-Bikes, Fahrräder, ein Kinderquad, aber auch ein PKW entwendet. Mit diesem PKW wurde mehrfach in Bad Sobernheim und Umgebung umhergefahren. Dabei wurde auch ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht verursacht.

Aufgrund von Zeugenaussagen, Aufnahmen von Überwachungskameras und intensiver polizeilicher Ermittlungsarbeit konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren ermittelt werden.

Beide Tatverdächtigen wurden am Mittwoch, 01.06.2022 festgenommen und dem Richter beim Amtsgericht in Bad Kreuznach vorgeführt. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen, sodass sie im Anschluss der Vorführung in Untersuchungshaft verbracht wurden.

Derzeit werden in dieser Sache bei der Polizeiinspektion in Kirn 15 Ermittlungsverfahren bearbeitet. Weitere Straftaten, welche bislang nicht bekannt waren und daher nicht zur Anzeige gebracht worden waren, konnten durch nachhaltige Ermittlungsarbeit im Nachgang aufgedeckt werden.

Im Zuge der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen konnte ein Großteil des bisher bekannten Diebesgutes wieder aufgefunden, sichergestellt, sowie den jeweiligen Straftaten zugeordnet werden.

Ein aufgefundenes Damen E-Bike konnte bislang jedoch noch nicht zugeordnet werden. Hier bittet die Polizei Kirn um Hinweise bzw. Meldung eines Geschädigten. Bzgl. der Ereignisse in Bad Sobernheim werden sachdienliche Hinweise an die Polizei in Kirn unter 06752 1560 erbeten.

Kurze Verfolgungsfahrt

Kirchheimbolanden / Göllheim (ots)

Am 01.06.2022 gegen 12.30 Uhr wollte eine Polizeistreife im Ortsbereich von Göllheim mit einem Rollerfahrer, der mit einer Sozia unterwegs war, eine Verkehrskontrolle durchführen. Als der Rollerfahrer dies wahrnahm, versuchte er sich durch Wendemanöver der Kontrolle zu entziehen. Der Streife gelang es aber, den Roller zu überholen. Der Rollerfahrer versuchte schließlich über einen Gehweg zu flüchten und kam beim Überfahren der Bordsteinkante zu Fall. Der Fahrer und die Sozia blieben hierbei unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen gestohlen waren und am 30.05.22 damit ein Tankbetrug begangen wurde. Der 18-jährige Rollerfahrer ist darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem jungen Mann konnten schließlich noch Betäubungsmittel und ein verbotenes Springmesser aufgefunden werden. Da der Fahrer auch augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzten Beamten wurden darüber hinaus auch noch fortlaufend von dem 18-jährigen beleidigt.