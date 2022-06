Einbruchsdiebstahl

Bingen-Büdesheim, Berlinstraße (ots)

01.06.2022, 00:42 Uhr

Bisher unbekannter Täter drang in die Geschäftsräume einer Firma in der Berlinstraße ein und entwendete ein hochwertiges, goldfarbenes Fahrrad der Marke FLYER. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Taschendiebstahl am Friedhof in Guntersblum

Oppenheim (ots)

Der 81-jährige Geschädigte aus Guntersblum kommt gerade vom Friedhofsbesuch in Guntersblum, als er sich zum dortigen Erdbeerstand begibt, um dort Erdbeeren zu erwerben.

Als er diesen samt Einkauf verlässt, bemerkt der Geschädigte, dass seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche fehlt, woraufhin er sich umdreht. Circa einen halben Meter hinter sich, erkennt er zwei junge Männer (ca. 20 Jahre alt, dunklerer Hauttyp) mit seiner Geldbörse. Nachdem er diese anspricht, entfernen sich die Männer zunächst zu Fuß, anschließend verlassen Sie die Örtlichkeit mittels Pkw in Richtung Ortsausgang Ludwigshöhe / B9.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen VW mit Anhängerkupplung und einem auffälligen silberfarbenen vorderen rechten Kotflügel handeln.

Wer kann Hinweise zu dem Pkw oder den Tatverdächtigen geben?

Unfall mit Personenschaden

Gemarkung Bingen-Dromersheim, Kutschereck (ots)

Ein PKW Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der L 420 aus Richtung Ockenheim kommend in den Kreisverkehr ein, in den zuvor bereits eine 18 jährige Motorradfahrerin eingefahren war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Kradfahrerin stark abbremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Mainz (ots) – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

junger Erwachsener kam es in der gestrigen Nacht vor einem Döner Imbiss in der

Bahnhofstraße.

Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer suchte offenbar mit mehreren jungen

Erwachsenen, die sich vor dem beliebten Imbiss aufhielten, Streit. Zielstrebig

bewegten sie sich gegen 03:10 Uhr auf die dort stehenden Männer und Frauen im

Alter zwischen 22 und 25 Jahren zu. Aus bislang ungeklärten Gründen griffen die

Täter mit Schlagringen und Flaschen bewaffnet zwei der jungen Männer an und

flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Die beiden 22-jährigen Geschädigten erlitten durch den Angriff

Schnittverletzungen im Kopfbereich und wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte

medizinisch erstversorgt. Für einen der Geschädigten endete der Abend aufgrund

einer zusätzlichen Platzwunde und einer blutigen Lippe in einem Mainzer

Krankenhaus.

Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte eine verdächtige Person festgestellt

werden, die im späteren Verlauf durch Zeugen als einer der Täter identifiziert

werden konnte. Ermittlungen zu den übrigen, noch unbekannten Tätern, werden

derzeit durch die zuständige Polizeiinspektion geführt. Den Männern droht nun

eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Junger Mann droht von Brücke zu springen

Bingen – Autobahn A60 (ots) – Am Mittwochabend musste die Autobahn A60 für

mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein junger Mann wollte sich durch den

Sprung von einer Brücke das Leben nehmen. Die Brücke führt einen

Landwirtschaftlichen Weg über die Fahrbahn der A60 und befindet sich zwischen

der Anschlussstelle Bingen-Ost und dem Autobahndreieck Nahetal. Zur

Einsatzbewältigung wurden speziell geschulte Kommunikationsbeamte der

Rheinland-Pfälzischen Polizei, sowie Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugezogen.

Letztlich konnte der junge Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation

befand, gegen 23:00 Uhr von der Brücke bewegt und in Sicherheit gebracht werden.

Er wurde im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Die Motivlage ist derzeit

nicht geklärt. Die Autobahn war für rund zweieinhalb Stunden zwischen dem

Autobahndreieck Nahetal und der Anschlussstelle Ingelheim-West voll gesperrt.

