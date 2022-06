Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Osthofen (ots) – Am Donnerstag, den 02.06.2022 gegen 14:00 Uhr, befuhr ein

Motorradfahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Osthofen in Fahrtrichtung

Rheinstraße. An der Einmündung der Carlo-Mierendorff-Straße bog zur gleichen

Zeit eine Autofahrerin nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße ab und übersah

hierbei den von links kommenden und zur Vorfahrt berechtigten Motorradfahrer.

Durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung konnte dieser eine Kollision mit dem

PKW noch verhindern, stürzte jedoch auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich

glücklicherweise nur leicht.

Streit unter Brüdern löst Polizeieinsatz aus

Worms (ots) – Am 01.06.2022, gegen 16:00 Uhr, gerieten zwei Brüder (28 und 32

Jahre) aus Worms am Hauptbahnhof in Streit. Zunächst gingen bei der Polizei

mehrere Notrufe hinsichtlich einer größeren Auseinandersetzung ein. Einige

Zeugen sprachen von einer Schusswaffe die einer der Beteiligten bei sich habe.

Aufgrund dessen wurden umgehende mehrere Streifen zum Bahnhof entsandt. In

unmittelbarer Nähe konnten zwei männliche Personen festgestellt werden, auf die

die Beschreibungen der Zeugen passten. Bei der Durchsuchung konnten bei dem

28-jährigen ein Schreckschussrevolver und eine geringe Menge Betäubungsmittel

festgestellt werden. Die Waffe und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Wie sich herausstellte bedrohte er seinen großen Bruder mit der Pistole und

entfernte sich im Anschluss. Gegen den 32-jährigen wurde ebenfalls ein Verfahren

eingeleitet, da er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigte. Beide

Männer erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt.