Polizeiautobahnstation Ruchheim – Opel Fahrer unter Drogeneinfluss

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Opel-Fahrer kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 02.06.2022, um 15:20 Uhr, auf der A61 in der Gemarkung Ludwigshafen. Der Wagen war den Polizisten auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet worden. Dieser soll laut Zeugenaussagen immer wieder ruckartige Fahrmanöver durchgeführt haben. Am Kreuz Mutterstatt bog er auf die A61 Richtung Koblenz ab und konnte dann auf dem Parkplatz Sandberg kontrolliert werden. Dabei wurden bei dem 49-Jährigen deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest ergab, dass er unter dem Einfluss von THC stand. Bei der Durchsuchung des Mannes und des Autos fanden die Polizisten keine Drogen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Aufruf nach Zeugen von Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am 25.05.2022, um 05:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter PKW-Fahrer gegen ein in der Speyerer Straße, in Höhe Haus Nr. 14, geparkten PKW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Besitzer des geparkten PKW zu seinem Fahrzeug kam, fand er an der Windschutzscheibe eine Notiz eines unbekannten Zeugen vor. Auf dem Zettel war notiert, dass es sich bei dem Verursacher um einen älteren Mann mit einem blauen PKW handeln soll. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, insbesondere der oder die Verfasserin der Notiz, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall nach geplatztem Reifen

Mutterstadt (ots)

Am 01.06.2020 gegen 09:00 Uhr parkte eine 64-jährige PKW-Fahrerin im Gewerbegebiet An der Fohlenweide ihr Fahrzeug aus einem Parkplatz aus. Dabei übersah sie den Schirmständer des dortigen Kiosk. Beim Überfahren des Ständers platzte ihr Vorderreifen. Die Fahrerin fuhr versehentlich aber weiter und stieß gegen einen Steinpoller. Am PKW entstand Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Poller und Ständer blieben unversehrt.

Verkehrsüberwachung

Schifferstadt (ots)

Am 01.06.2022 wurden zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität Am Rathausplatz in Dannstadt-Schauernheim sowie in der Speyerer Straße in Schifferstadt Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es bei mehreren Verkehrskontrollen zu kleineren Beanstandungen wie Gurtverstößen.