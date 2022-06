Südliche Weinstrasse: Die Polizei-News

Bad Bergzabern Minderjährige Schülerin löst Polizeieinsatz an Schule aus

Ein 12-jähriges Mädchen hatte am heutigen Morgen, 02.06.22, von zu Hause eine ungeladene Luftdruckwaffe mit zur Schule gebracht. Zusammen mit einem 13-jährigen Junge spielte das Mädchen mit der Waffe auf dem Schulhof. Eine Lehrerin befand sich auf dem Pausenhof und nahm die Druckluftwaffe direkt an sich. Durch das Verhalten der Kinder wurde niemand gefährdet. Die Waffe wurde sichergestellt und die Kinder in die Obhut der Eltern übergeben.

Edenkoben – Geschwindigkeitskontrolle

Am heutigen Vormittag wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Rhodter Straße in Edenkoben überwacht. In wenig mal als einer Stunde mussten 21 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie schneller als mit Schritttempo unterwegs waren. Einer der 21 hatte zudem seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Alle Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt.