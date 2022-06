Gasleckage behoben – Vollsperrung aufgehoben

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Vollsperrung der Autobahn 63

zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Sembach ist aufgehoben.

Die Autobahn, eine Landstraße und Bereiche rund um einen Entsorgungsbetrieb

mussten wegen einer leckgeschlagenen Gashochdruckleitung am Donnerstagmorgen

gesperrt werden. Die kurz nach 9:30 Uhr eingerichtete Sperrung wurde jetzt

aufgehoben. Alle Straßen sind frei. In der unter https://s.rlp.de/9GuIJ

veröffentlichten Pressemitteilung teilte die Polizei zunächst mit, dass sich das

Leck an der Gasleitung auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs befindet. Wie

sich herausstellte befand sich die Leckage zwischen dem Betriebsgelände und der

Autobahn. Verletzt wurde niemand. Weil sich die Liegenschaft im Gefahrenbereich

der Leckage befand, wurde der Entsorgungsbetrieb geräumt. Etwa 80 bis 100

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens wurden evakuiert. Ein

Sicherheitsbereich von 250 Metern wurde eingerichtet. Weitere

Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. |erf

Seniorin überfallen – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männern wird vorgeworfen, am Montag in der

Rousseaustraße eine 85-Jährige überfallen zu haben. Die Polizei nahm die beiden

Verdächtigen fest.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen bedrohte einer der Männer die Seniorin

mit einem Messer. Der 19-Jährige forderte Geld. Sein mutmaßlicher Komplize hielt

sich im Hintergrund. Als die 85-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchteten die

Verdächtigen. Die Polizei fahndete nach ihnen. Einsatzkräfte trafen die Männer

in der Nähe des Fritz-Walter-Stadions an. Sie wurden festgenommen. Die

vermutliche Tatwaffe stellten die Beamten sicher. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht

Kaiserslautern gegen den mutmaßlichen Haupttäter Untersuchungshaft wegen

Fluchtgefahr an. Der 19-Jährige machte keine Angaben zu dem Vorwurf. Er wurde in

eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |erf

Fluchtversuch endet mit Strafanzeigen

Kindsbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Reihe von Gesetzesverstößen hat

sich ein junger Mann am Mittwochabend erlaubt. Der 24-Jährige konnte schließlich

von der Polizei gestellt werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Der Mann war einer Streife der Polizeiinspektion Landstuhl mit einem Mofa in

Kindsbach aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Er reagierte

jedoch nicht auf das Stopp-Signal, sondern flüchtete über einen Feldweg.

Die Beamten suchten das angrenzende Waldgebiet ab und konnten den Mofa-Fahrer

ausfindig machen. Erneut versuchte er, eine Kontrolle zu umgehen, stürzte jedoch

bei einem Abbiegemanöver. Als er anschließend zu Fuß flüchten wollte, konnte der

Mann nach kurzer Verfolgung gestellt werden.

Bei der Überprüfung des 24-Jährigen und des Rollers kam dann so einiges

zusammen: Der junge Mann zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Er wurde deshalb zum

Schnelltest gebeten; dieser reagierte positiv auf zwei verschiedene

Betäubungsmittelgruppen und bestätigte somit den Verdacht. Eine Blutprobe wurde

daraufhin veranlasst.

Papiere hatte der 24-Jährige für den Roller nicht und konnte auch keinen

sonstigen Eigentumsnachweis vorlegen. Weil er sich auch nicht zur Herkunft des

Zweirads äußern wollte, wurden die Schlüssel sichergestellt.

An dem Roller selbst, der offenbar schon vor dem Sturz erheblich beschädigt war,

hing ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013. Eine aktuelle Versicherung

besteht nicht.

Neben dem Fluchtversuch wird deshalb gegen den 24-Jährigen wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung ermittelt. |cri

Im Streit zugeschlagen

Kaiserlautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen

54-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen am

Guimaraes-Platz einem anderen Mann im Streit mehrmals mit der Hand gegen den

Kopf geschlagen zu haben. Der 41-Jährige erlitt dadurch eine blutige Nase sowie

eine aufgeplatzte Lippe.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung konnten nicht ermittelt werden.

Fest steht nur, dass beide Männer stark alkoholisiert waren. Der Täter war nicht

in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, das Opfer hatte laut

Schnelltest einen Pegel von 2,52 Promille. |cri

Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Sachbeschädigungen an Autos sind am Mittwoch bei

der Polizei angezeigt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

In der Donnersbergstraße zerkratzten unbekannte Täter die Motorhaube eines

geparkten VW Caddy. Neben einigen Wellenlinien ritzten die Unbekannten auch

einen beleidigenden Schriftzug in den Lack. Hinweise auf den oder die Täter gibt

es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6

Uhr.

In etwa im gleichen Zeitraum wurden in der Trippstadter Straße an einem

geparkten Mercedes Benz drei Reifen zerstochen. Als der Halter morgens gegen 8

Uhr zu seinem Pkw kam, waren auf der Fahrerseite beide und auf der

Beifahrerseite der hintere Reifen platt und zeigten deutliche Einstichstellen.

Die Tatzeit liegt zwischen 19 und 8 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es

bislang nicht.

Kratzer im Lack seines Autos hat am Mittwoch auch ein junger Mann aus der

Assenmacherstraße gemeldet. Der Kia Ceed war dort in Höhe des Hauses Nummer 52

seit Sonntagnacht, 3.30 Uhr, abgestellt. Am Vormittag gegen 11 Uhr entdeckte der

24-Jährige dann die Beschädigungen: Mehrere Kratzer zogen sich über die

komplette Länge der Beifahrerseite. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise zu den beschriebenen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 entgegen. |cri

Unfallflucht: Wer hat den schwarzen BMW gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Der Fahrer eines schwarzen BMW X1 hat beim Rangieren in

der Ebertstraße am Mittwochnachmittag ein parkendes Auto beschädigt. Weil der

Unbekannte wegfuhr, ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verdachts der

sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Kurz nach 17 Uhr versuchte der Unfallverursacher sein Auto einzuparken. Beim

Rückwärtsfahren stieß er gegen ein anderes Auto. Den Parkvorgang brach der Mann

ab und flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen

beobachteten den Unfall und gaben einen Hinweis auf einen schwarzen BMW X1 mit

Kaiserslauterer Kennzeichen. Der Fahrer könnte zwischen 20 und 25 Jahre alt

sein. Im Auto saßen zwei Jugendliche. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem BMW geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrräder nie ungesichert abstellen! (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Sein E-Bike hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch

als gestohlen gemeldet. Wie sich bei der Aufnahme der Anzeige herausstellte,

hatte der 40-Jährige das Fahrrad leichtsinnigerweise über Nacht ungesichert im

Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Triftstraße abgestellt. Zuletzt gesehen

wurde das Rad am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr; am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr

war es nicht mehr da.

Es handelt sich um ein ATB-Bike der Marke Cube, Modell „Kathmandu Hybrid Pro

500“, mit grün-schwarzem Rahmen und grauer Satteltasche (siehe Foto).

Auffallendes Merkmal: ein Lampenhalter im 3D-Druck. Das E-Bike hat einen Wert

von rund 2.500 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad wegfuhr, oder denen das Bike seit

Mittwochmorgen irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Unsere generelle Empfehlung: Fahrräder nie ungesichert abstellen! Machen Sie es

potenziellen Dieben immer so schwer wie möglich, sich an Ihrem Eigentum zu

vergreifen! Tipps für eine gute Fahrradsicherung finden Sie auf den

Internetseiten unserer Präventionsexperten unter www.polizei-beratung.de –

direkt zum Flyer „Räder richtig sichern“ kommen Sie mit diesem Link:

https://s.rlp.de/rnt2f |cri

Gasleitung leckgeschlagen: Vollsperrung auf der A 63

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Gasleitung auf dem Gelände eines

Abfallentsorgungsbetriebs ist am Montagmorgen leckgeschlagen. Die

Hochdruckleitung wurde bei Arbeiten einer Tiefbaufirma beschädigt. Sie befindet

sich auf dem Betriebsgelände in der Nähe der Autobahn 63. Ein explosives

Methan-Stickstoffgemisch strömt aus. Zur Stunde ist deshalb die Autobahn

zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Sembach in beiden

Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei sperrte außerdem Bereiche rund um den

Betrieb, unter anderem die Landstraße 401 zwischen Kaiserslautern und Sembach.

Das Betriebsgelände wurde geräumt. Weitere Evakuierungsmaßnahmen sind zurzeit

nicht erforderlich. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei sind im Einsatz.

Nach Auskunft des Betreibers der Gasleitung wird die Leckage frühestens in fünf

bis sechs Stunden behoben sein können. Vorsorglich wurde der Druck in der

Gasleitung reduziert. Die Straßensperrungen bleiben bis auf Weiteres bestehen.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. |erf

Pkw bringt Roller zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Weil er offenbar einen Moment unaufmerksam war, hat ein

junger Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Trippstadter Straße einen Unfall

verursacht und dadurch einen Rollerfahrer zu Fall gebracht.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen, fuhr der 20-jährige Mann mit seinem Opel

Corsa hinter einem Motorroller stadteinwärts. Als der Rollerfahrer vor einer

Ampel bremste, weil das Licht schon Orange zeigte, erkannte der Autofahrer dies

zu spät und fuhr auf den Motorroller auf. Dadurch stürzte der 61-Jährige von

seinem Roller und verletzte sich am Bein.

Der Roller wurde am Heck, der Pkw an der Frontstoßstange beschädigt. Der

Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. |cri

Zweiradfahrer im Fokus

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Innenstadt verstärkt

Zweiradfahrer kontrolliert. Viermal beanstandeten die Ordnungshüter

Fahrradfahrer, weil sie verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren. Ein Fahrer

eines E-Scooters war aufgefallen, weil er auf dem Gehweg, statt auf der Straße

fuhr. Zwei Elektrorollerfahrer erwartet nicht nur teures Bußgeld, weil sie unter

dem Einfluss von Rauschgift ihr Vehikel steuerten, sie müssen auch mit einer

Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Die

Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen. |erf

Bankkarte vergessen – Bargeld weg

Kaiserslautern (ots) – Mit einer unterschlagenen Bankkarte haben Unbekannte

mindestens 900 Euro vom Konto einer 77-Jährigen gestohlen. Die Frau vergaß am

Montag ihren Geldbeutel in einer Sparkassen-Filiale. Als sie den Verlust

bemerkte, hatten sich Unbekannte das Portemonnaie mitsamt der EC-Karte bereits

unter den Nagel gerissen. Noch bevor die Seniorin ihre Bankkarte sperren ließ,

war es den Tätern gelungen mit der entwendeten Karte Bargeld abzuheben. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

16-Jähriger attackiert Polizisten

Kaiserslautern (ots) – Einem 16-Jährigen wird vorgeworfen am Montagnachmittag in

der Martin-Luther-Straße Polizisten angegriffen zu haben. Der Jugendliche und

sein Begleiter waren einer Zivilstreife auf der Fußgängerbrücke am Pfalztheater

aufgefallen. Die Ordnungshüter nahmen den Geruch von Cannabis wahr. Als die

Polizisten die Personen kontrollieren wollten, gab der 16-Jährige Fersengeld. Er

konnte von den Beamten eingeholt werden. Weil er nach den Einsatzkräften schlug,

legten sie dem Mann Handschellen an. Drogen wurden bei den Jugendlichen nicht

gefunden. Den 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines

tätlichen Angriffs auf die Polizisten. |erf

Zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Innerhalb weniger Minuten hat es am Mittwochnachmittag an

der Ecke Königstraße/Roonstraße/Goebenstraße zwei Unfälle gegeben. Beim ersten

wurde die Ampel an dieser Kreuzung „schachmatt“ gesetzt, beim zweiten wurden die

Vorfahrtsregeln an der nun „ampellosen“ Kreuzung missachtet.

Das Unglück nahm kurz vor 15 Uhr seinen Lauf, als ein 58-jähriger Autofahrer auf

seinem Weg stadtauswärts mit seinem Audi A3 in der Königstraße von der Fahrbahn

abkam, den Bordstein überfuhr und die dort aufgestellte Fußgänger-Ampel komplett

ummähte. Die Folgen: Ampel und Auto erlitten Totalschäden, und die gesamte

Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich fiel aus.

Da es sich bei dem Pkw um einen Neuwagen handelte, der erst am Tag zuvor

zugelassen wurde, liegt der Sachschaden bei insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Nur wenige Minuten nach diesem Unfall wollte eine 23-jährige Frau mit ihrem Opel

Corsa von der Goebenstraße geradeaus in die Roonstraße fahren. Beim Queren der

Königstraße missachtete sie jedoch das für sie geltende Stopp-Schild und nahm

einem von links kommenden Lkw die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem

Pkw und dem Lkw, wobei aber zum Glück „nur“ Sachschaden entstand; verletzt wurde

niemand. |cri

Sittlichkeitsdelikt in Linienbus

Kaiserslautern (ots) – Eine 26-Jährige hat am Mittwoch Anzeige bei der Polizei

erstattet. Die Frau war zwischen 20.30 und 20.45 Uhr in einem Bus der Stadtwerke

Kaiserslautern auf der Linie 112 von der Stadtmitte nach Erlenbach/Morlautern

unterwegs. Sie stieg an der Haltestelle Westbahnhof zu und nahm in hinteren Teil

des Busses Platz. Ihr folgte ein über 40 Jahre alter Mann und setzte sich in

eine benachbarte Sitzreihe.

Wie die Zeugin weiter mitteilte, habe der Unbekannte seine Hand in die Hose

geführt und begonnen, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Dabei habe er

die Geschädigte unentwegt angestarrt. Weitere Fahrgäste hätten das Geschehen

offenbar nicht mitbekommen. Die Frau stieg am Rathaus in Erlenbach aus. Der Mann

blieb im Bus sitzen.

Die 26-Jährige beschrieb den Täter wie folgt: Er war etwa Anfang 40 und hatte an

den sichtbaren Körperstellen viele kleine Tätowierungen und Piercings, auch im

Gesicht. Auf die rechte Halsseite war ein Diamant tätowiert. Der Unbekannte war

glatzköpfig. Er war mit einer grünen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Darüber trug er eine ärmellose Jacke. Der Frau fielen auch die blauen Sneaker –

vermutlich der Marke „New Balance“ – auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben

können. Die Kriminalpolizei nimmt Anrufe unter der Rufnummer 0631 369-2620

entgegen. |mhm

Entlaufenes Pferd im Bereich der Gartenschau eingefangen

Otterbach-Otterberg – Kaiserslautern) (ots) – Heute Morgen (2. Juni 2022) ist

ein älterer, brauner Wallach zwischen Otterberg und Otterbach gesichtet worden.

Das Tier trabte über Morlautern nach Kaiserslautern bis zum sogenannten

Westbahnhof an der Gartenschau – nicht ganz ungefährlich, wegen der dort

verlaufenden Bahnstrecke. Einsatzkräfte der Polizei fingen das Pferd ein. Weil

der Eigentümer zunächst nicht zu ermitteln war, wurde der Wallach auf einem

Reiterhof untergebracht. Ihm geht es gut. Mittlerweile steht fest: Das Pferd ist

von seiner Sommerkoppel bei Otterberg ausgebüxt. Der Eigentümer konnte ausfindig

gemacht werden. |erf