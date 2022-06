Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag, den 20.05.2022 kam es gegen 10:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall in der Bensheimer Innenstadt. Im Kreuzungsbereich der

Fußgängerzone Hauptstraße/Zeller Straße kollidierte ein (Lasten)-Fahrradfahrer

mit einer Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte hierbei zu Boden und verletzte

sich leicht. Der Fahrradfahrer blieb zunächst vor Ort und tauschte dessen

Personalien mit der Fußgängerin aus. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die

angegebenen Daten des Fahrradfahrers auf falschen Angaben basieren. Die

entstandenen Behandlungskosten der Fußgängerin befinden sich im mittleren

dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation

Bensheim unter Tel.: 06251 / 8468 – 0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt/Heimstätten-Siedlung: Autoteile aus drei BMW und einem Mercedes ausgebaut

Darmstadt (ots) – Autoteile im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro haben Diebe am

frühen Donnerstagmorgen (02.06.) oder noch in der Nacht, in der

Heimstätten-Siedlung erbeutet. In drei Fällen waren Fahrzeuge der Marke BMW

betroffen. Das vierte Auto, ein Mercedes AMG GLC, parkte direkt vor dem

Eigenheim in der Ödenburger Straße.

Insbesondere die fest eingebauten Navigationsgeräte, aber auch Bedienelemente

oder Lenkräder waren begehrt und wurden fachkundig ausgebaut. Die BMW-Fahrzeuge

parkten Am Eichbaumeck, in der Siebenbürgenstraße und an der Ecke Klausenburger

Straße/ Anne-Frank-Straße. Zumeist wurde eine Dreiecksscheibe eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder verdächtige Personen

und/ oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22)

melden. Telefon: 06151 / 969-0.

Darmstadt: Münzbehälter in Waschanlage aufgebrochen / Wenig Geld erbeutet

Darmstadt (ots) – Wenig holen konnten Kriminelle, die am Mittwoch (01.06.)

zwischen 1.20 Uhr und 1.40 Uhr einen Münzbehälter der Waschanlage in der

Gräfenhäuser Straße aufgebrochen haben. Weil die Wertbehälter regelmäßig geleert

werden, befindet sich wenig bis gar kein Geld darin. Dennoch konnten die Täter

sechs Euro erbeuten. Der entstandene Schaden am aufgebrochenen Behälter ist

hingegen zehnmal höher.

Die Ermittlungen führen Beamte des Kommissariats 43 weiter. Wer sachdienliche

Hinweise geben kann, soll sich melden. Telefon: 06151 / 969-0.

Darmstadt-Dieburg

Messel: Motorroller gestohlen (609 KGG)

Messel (ots) – Ein in der Markstraße abgestellter schwarzer Motorroller der

Marke Betamotor mit dem Versicherungskennzeichen 609 KGG, wurde am Mittwoch

(01.06.), in der Zeit zwischen 12.00 und 20.45 Uhr, auf unbekannte Weise

gestohlen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Rollers

geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg unter

der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: +++Erstmeldung+++ Brand in Paletten-Lager

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag (02.06.), gegen 16.20 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Brand größeren Ausmaßes in einem Palettenlager „Am Flurgraben“ gemeldet. Derzeit sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob es bei dem Feuer Verletzte gab, ist derzeit noch genauso unklar, wie die Höhe des Schadens und die Brandursache.

Anwohner werden wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wird nachberichtet.

Trebur: Polizei kontrolliert Motorradfahrer/Zwei zu laute Maschinen sichergestellt

Trebur (ots)

Am Mittwoch (01.06.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 14.00 und 19.15 Uhr, an der Landesstraße 3094, Höhe Kornsand, insgesamt 49 Motorradfahrer. Unterstützt wurden die Ordnungshüter hierbei von Lehrgangsteilnehmern der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit in Wiesbaden. Ein besonderes Augenmerk wurde im Rahmen der Kontrolle auf technische Veränderungen an den Maschinen gelegt.

Fünf Bikern musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil diese keine geeigneten Schutzhelme trugen. Zudem fielen die Maschinen zweier 59 und 66 Jahre alter Fahrer auf, die merklich zu laut waren. An den Motorrädern wurden Klappenauspuffanlagen montiert, welche dauerhaft geöffnet waren. Die Fahrzeuge wurden zwecks Beweissicherung und Erstellung eines Gutachtens sichergestellt und werden nun einem Sachverständigen vorgeführt. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bei einem weiteren Motorradfahrer aus Nauheim bemerkten die Polizisten, dass dessen Zubehör-Auspuffanlage stark verschlissen war und somit nahezu keine Geräuschdämmung mehr aufwies und einen Riss hatte. Das Bike wies ein Standgeräusch von 110,5 Dezibel auf, obwohl nur 95 Dezibel zulässig waren. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Nachdem der Mann an der Kontrollstelle die originale Auspuffanlage montiert hatte, durfte er seine Fahrt fortführen.

Mörfelden-Walldorf: Rollerfahrer nimmt Streife Vorfahrt/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Motorroller-Fahrer mit Sozius, beide ohne Helm unterwegs, nahm am Dienstagmittag (31.05.), gegen 15.00 Uhr, der Besatzung eines Streifenwagens an der Kreuzung Waldstraße/Kelsterbacher Straße die Vorfahrt. Als die Beamten den Fahrer anschließend stoppen wollten, gab er Gas. Im Kreisverkehr Mörfelder Straße/Alpenring konnte ein Autofahrer eine Kollision mit dem flüchtenden Rollerfahrer nur aufgrund einer Vollbremsung verhindern.

Der verlassene Motorroller wurde später im Bereich der Bertha-von-Suttner-Schule von den Ordnungshütern aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, denen der Rollerfahrer bei seiner Flucht zuvor aufgefallen ist. Insbesondere den Autofahrer, der mit seiner schnellen Reaktion im Bereich des Kreisverkehrs Mörfelder Straße/Alpenring einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch den 01.06. ereignete sich gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Oppenheimer Straße/L3094 ein Verkehrsunfall. Ein 52 jähriger LKW fuhr vom Tankstellengelände auf die L3094. Hierbei übersah er den 52 jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser kollidierte mit dem LKW und zog sich hier Verletzungen im Brust- und Hüftbereich zu. Nach der ärztlichen Versorgung wurde der Fahrradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf etwa 1700 EUR beläuft. Die L3094 war für kurze Zeit, während der Unfallaufnahme und Versorgung der Beteiligten, Einseitig gesperrt.

Odenwaldkreis

Erbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag (31.05.) parkte die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug, ein Mazda CX 5, im Zeitraum von 07:05 Uhr bis 16:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Graf-Franz-Straße in Erbach. Als sie nachmittags wiederkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite einen erheblichen Schaden fest. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur.

An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0).

Mossautal: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer Gemarkung Mossautal – Am Mittwoch (01.06.) gegen 17:40h kam es auf der B460 in Höhe des Marbachstausees zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 66-Jähriger aus Mossautal fuhr mit seinem Pkw Ford Transit die B460 aus Richtung Mossautal kommend in Fahrtrichtung Erbach. Am Marbachstausee wollte der Autofahrer nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Heddesheim erlitt dadurch schwerste Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. In dem Pkw befand sich weiterhin ein 9-jähriges Kind, welches durch den Aufprall lediglich leicht verletzt wurde. Das Mädchen wurde ebenfalls in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Bei den Bergungsmaßnahmen unterstützten die umliegenden Feuerwehren mit ca.40 Personen. Die B460 war für drei Stunden voll gesperrt.