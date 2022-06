Gefälschte Gemälde verkauft – Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verhaftet von den USA gesuchte Betrügerin

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt hat am Mittwoch eine 73-Jährige verhaftet, die von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden gesucht wurde. Der Britin wird vorgeworfen, im Jahr 2007 durch den Online-Verkauf von gefälschten Gemälden eine Summe von insgesamt 475.000 US-Dollar eingenommen zu haben. Für ihre Taten wurde sie in den USA zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Tag verurteilt. Die Frau war auf dem Weg von Wien über Frankfurt nach Edinburgh, als sie von den Beamten festgestellt wurde. Sie wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Seckbach: Raubstraftat

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 83-jährige Frau befand sich am Mittwoch, den 1.

Juni 2022, gegen 09.15 Uhr, zu Fuß unterwegs auf dem Treppenabgang von „Auf der

Sülze“ hin zur „Wilhelmshöher Straße“. Dort näherte sich ihr von hinten ein

Mann, welcher ihr die Handtasche entriss, die sie über die Schulter trug. Zwar

wehrte sich die Geschädigte dagegen, stürzte dann aber einige Stufen die Treppe

hinab und verletzte sich dabei.

Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachten können und verfolgte den flüchtenden

Täter bis in die „Eschweger Straße“, wo er ihn aus den Augen verlor. In der

Handtasche befanden sich u.a. die Geldbörse und das Handy der Geschädigten.

Später konnte der Zeuge den Tatverdächtigen erneut erblicken, diesmal in der

„Arolser Straße“. Nun gelang es dem Unbekannten zwischen den Häusern in der

„Atzelbergstraße“ zu verschwinden. Die Geschädigte musste sich in ärztliche

Behandlung begeben, wo ihre Platzwunden genäht wurden.

Der Täter wird beschrieben als 25-30 Jahre alt und etwa 170 cm groß.

Orientalisches Erscheinungsbild, hagere Gestalt, Vollbart mit abrasierten

Koteletten. Trug eine schwarze Baseballkappe mit einem weißen Schriftzug an der

linken vorderen Seite, einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue

Steppweste, darüber eine blaue Stoffweste (ähnlich einer Ordnerweste) mit weißer

Schrift oder Symbolen, eine dunkle Jogginghose mit einem weißen Schriftzug am

Hosenbund sowie weiß/schwarze Sneaker und weiße Socken.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt erbittet die Polizei unter der

Telefonnummer 069-75551499.

Frankfurt-Ginnheim: Festnahme nach Schockanruf

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 1. Juni 2022, gegen 11.20 Uhr,

klingelte bei einer 77-jährigen Frau in Ginnheim das Telefon. Am anderen Ende

der Leitung befand sich ein angeblicher Kommissar, welcher mit der altbekannten

Masche, die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und könne gegen

Kaution auf freien Fuß gesetzt werden, 40.000 EUR als Kaution forderte. Die Frau

fiel jedoch nicht darauf herein, sondern verständigte die Polizei, die sich

umgehend der Sache annahm. Unmittelbar nach Eintreffen der Polizei rief der

„Kommissar“ erneut an und forderte das Ehepaar auf, zu ihrer Bank zu fahren und

das geforderte Geld abzuheben.

Anschließend wurde der Pkw zur Seilerstraße dirigiert, wo er etwa 15 Minuten

parkte, bevor der Abholer erschien und festgenommen wurde. Bei ihm handelt es

sich um einen 22-jährigen Mann, der im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter

vorgeführt werden soll. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgeführt.

Frankfurt-Rödelheim: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

(02. Juni 2022) rund 160 Meter Kabel in Rödelheim gestohlen.

Die Diebe durchschnitten offenbar einen Zaun mit einem Bolzenschneider und

gelangten so auf das Gelände eines in der Eschborner Landstraße befindlichen

Rechenzentrums. Von dort entwendeten sie rund 160 Meter Kabel im Wert von

mehreren zehntausend Euro und entfernten sich anschließend unerkannt von dem

Gelände. Am nächsten Tag fiel der Diebstahl schließlich auf. Die alarmierten

Beamten konnten nur noch das in der Nacht von den Tätern zurückgelassene

Tatwerkzeug sicherstellen.

Zeugen, die von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich beim 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11100

zu melden.

Frankfurt-Nied: Drogen bei 22-Jährigem sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 17. Polizeireviers bewiesen gestern

Abend (01. Juni 2022) den richtigen Spürsinn, als sie in Nied ein Fahrzeug

kontrollierten. Die Beamten fanden bei einem 22-Jährigen diverse Drogen und

nahmen ihn daraufhin fest.

Einer Streife fiel gegen 23:30 Uhr in der Bolongarostraße ein Pkw auf, welchen

sie in der Folge einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass es

sich um ein zur Personenbeförderung genutztes Fahrzeug handelt, das über einen

Online-Vermittlungsdienst beauftragt wurde.

Bei der Überprüfung des 22-jährigen Fahrgastes stießen die Beamten auf diverse

Betäubungsmittel, darunter Amphetamin, Marihuana, Haschisch und Speed. Die

Beamten ließen daraufhin bei dem jungen Mann die Handschellen klicken und

stellten die Drogen sicher. Bei einer im Anschluss durchgeführten

Wohnungsdurchsuchung konnten noch weiteres Haschisch sowie

Cannabis-Kräutermischungen aufgefunden werden. Insgesamt stellten die Beamten

bei der Fahrzeugkontrolle und in der Wohnung über 500 Gramm an Drogen sicher,

welche dem 22-Jährigen zugerechnet werden.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den

22-Jährigen wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein

Strafverfahren eingeleitet.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Geschädigter und Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 1. Juni 2022, gegen 19.30 Uhr, kam es

an der Ecke Münchener Straße/Elbestraße zu einem Diebstahl aus Pkw, bei dem das

Handy des Geschädigten entwendet wurde. Der Täter flüchtete über die Elbestraße

in Richtung des Main, der Geschädigte folgte ihm. Nachdem der Täter das Handy

fallen ließ, hob es der Geschädigte auf und brach die Verfolgung ab.

Polizeibeamte, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, setzten die

Verfolgung fort und konnten den Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Mann,

festnehmen. Allerdings hatte sich der Geschädigte zwischenzeitlich entfernt.

Die Frankfurter Polizei bittet den Geschädigten bzw. Zeugen des Vorfalles sich

unter der Telefonnummer 069-75552199 zu melden.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juni 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Mörfelder Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße Juni 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße Juni 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Juni 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Mörfelder

Landstraße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.