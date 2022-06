Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

„Sicher! In den Urlaub“ – Kriminalpolizeiliche Berater der Polizei mit vielen Tipps während einer virtuellen Veranstaltungsreihe

Wertvolle Tipps geben die kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen an drei virtuellen Terminen interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Landkreise Gießen, Wetterau, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf. In einer Veranstaltungsreihe, die noch im Juni 2022 abgehalten wird, geben die Berater viele Informationen zu dem Thema „Sicher! In den Urlaub“.

Nehmen Sie von zu Hause aus ganz bequem an einer der drei Online-Veranstaltungen teil. Sie benötigen nur einen PC, ein Tablet oder einfach ein Handy mit Internetzugang und den Link auf die virtuelle Plattform.

Doch wie kann ich sicher Reisen? Was kann ich im Vorfeld oder während der Reise alles unternehmen, um beruhigt und mit sicherem Gefühl zu fahren und um während meines Urlaubs möglichst nicht

„Wer das Vorgehen und die Maschen der Diebe und Betrüger kennt und wer bestimmte, mitunter einfache und sogar mitunter völlig kostenfreie Sicherungsmaßnahmen ergreift und bestimmte Verhaltensregeln beachtet, der minimiert die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden erheblich“, wissen die Spezialisten der Kripo aus langjähriger Erfahrung.

Sie bieten zu diesem Thema

am Donnerstag, 09.Juni,

am Mittwoch, 15. Juni und

am Montag, 22. Juni, 2022,

jeweils von 17 bis 18 Uhr, drei Webinare an.

Nehmen Sie an diesen online-Veranstaltungen bequem von zu Hause aus teil. Melden Sie sich über den Link an: https://next.edudip.com/de/webinar/sicher-in-den-urlaub/1815700. Über den QR-Code kommen sie ebenfalls zur Anmeldung.

Die kriminalpolizeilichen Berater erreichen Sie außerdem per Mail unter: beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de.

„Betrüger“ stehen ganz sicher ebenfalls in den Startlöchern und warten nur noch auf die sich wieder bietenden Tatgelegenheiten zur Nutzung ihrer „Geschäfte“, egal ob Einbrecher, Taschendiebe, Trickdiebe, Fahrraddiebe oder Betrüger.

Bad Vilbel – Dortelweil: Räder aus Gartenhütte geklaut –

Mit einem Mountainbike und einem Damenrad im Gesamtwert von rund 1.500 Euro suchten Diebe im Lupinienweg das Weite. Die Täter suchten den Garten eines Einfamilienhauses auf, brachen die Tür einer Gartenhütte auf und ließen das schwarze Mountainbike der Marke „KTM“ und das schwarze Damenrad der Marke „VSF Manufaktur“ mitgehen. Zeugen, die die Diebe in der Zeit vom 25.05.2022 (Mittwoch) bis gestern Nachmittag (01.06.2022) beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der beiden Räder machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Polizei in Vilbel zu melden.

Bad Vilbel: Kind stößt mit Pkw zusammen –

Großes Glück hatte ein 8-Jähriger gestern Mittag (01.06.2022) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Schüler lief zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Frankfurter Straße. Die 19-jährige Fahrerin eines VW konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Jungen zusammen. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Der 8-Jährige kam mit Verdacht auf Beinfrakturen in die Uni-Klinik Frankfurt. Die aus Vilbel stammende VW-Fahrerin kam mit einem Schock davon.

Bad Nauheim: Stampfer verschwunden –

Im Dachspfad schlugen Diebe auf einer Baustelle zu und erbeuteten einen sogenannten „Stampfer“ im Wert von knapp 2.100 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten zwischen Freitagabend (27.05.2022), gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (01.06.2022), gegen 07.00 Uhr zuschlugen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Stampfers nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Butzbach: Drogenfahrer gestoppt –

Am Mittwochnachmittag (01.06.2022) zogen Butzbacher Polizisten einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Die Streife stoppte den 23-Jährigen mit seinem Toyota in der Alten Wetzlarer Straße. Konzentrations- und Reaktionstest erhärteten den Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Der Friedberger musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Wegen der Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.

Langgöns-Espa: Motorradfahrer leicht verletzt –

Auf der Landstraße zwischen Butzbach und Waldsolms schätzte ein 38-jähriger Autofahrer das Abbiegen eines Motorradfahrers falsch ein. In der Folge prallten die Fahrzeuge zusammen und der Biker stürzte zu Boden. Gegen 15.00 Uhr wollte der 65-jährige Motoradfahrer mit seiner Harley in Höhe von Espa nach links abbiegen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der hinter ihm fahrende 38-Jährige in seinem Skoda den Blinker des Bikers übersah und zum Überholen ansetzte. Nach dem Sturz klagte der in Butzbach lebende Harley-Fahrer über Schmerzen am Bein. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Florstadt – Nieder-Mockstadt / B 275: Fahrer eines weißen BMW flüchtet / Polizei sucht Zeugen –

An der Anschlussstelle der A45 zur Bundesstraße 275 prallten in der Nacht von Dienstag (31.05.2022) auf Mittwoch (01.06.2022) mehrere Fahrzeuge zusammen. In diesem Zusammenhang fahndet die Friedberger Polizei nach dem Fahrer eines weißen BMW.

Gegen 00.00 Uhr war die 47-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift von Nieder-Mockstadt in Richtung Florstadt unterwegs. Der hinter ihr fahrende BMW fuhr mehrfach dicht auf und versuchte mehrmals vergeblich zu überholen. An der Anschlussstelle zur A45 lenkte die Suzukifahrerin auf den Linksabbiegestreifen in Fahrtrichtung Dortmund. Unter dem Eindruck der aggressiven Fahrweise des BMW-Fahrers übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden VW Touran und prallte mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Touran seinerseits mit einem Opel Astra zusammen. Zu einer Berührung mit dem weiter in Richtung Florstadt fahrenden weißen BMW kam es nicht.

Die 47-jährige im Suzuki trug leichte Verletzungen davon – ihre 17-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Der 30-jährige Friedberger im Touran und der 31-jährige Florstädter im Opel Astra blieben ebenfalls unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 24.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen BMW. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, der den weißen BMW gegen Mitternacht von Nieder-Mockstadt in Richtung Florstadt fuhr, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.