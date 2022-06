Polizeiladen in Kasseler Wolfsschlucht öffnet wieder

Nach dem Pfingstwochenende öffnet am Dienstag, 7. Juni 2022, der Polizeiladen in der Kasseler Wolfsschlucht nach pandemiebedingter Pause wieder die Türen: Von montags bis freitags werden jeweils in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr zwei Beraterinnen oder Berater der Präventionsabteilung vor Ort sein. Für den Besuch in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird aktuell um das Tragen einer medizinischen Schutzmaske gebeten. Darüber hinaus können derzeit zunächst nur „Einzelberatungen“ angeboten werden. Bis zum Herbst wird die Beratung bei gutem Wetter vor dem Polizeiladen „Open Air“, unter freiem Himmel, stattfinden. In unregelmäßigen Abständen wird es zusätzlich „Aktionstage“ an der Beratungsstelle geben. Alle Themen und Termine werden auf der Homepage unter: https://k.polizei.hessen.de/1029676613 eingestellt.

Dunkler VW Touran bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Oberzwehren: Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen VW Touran hat in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen und ihn dadurch zu Fall gebracht. Anschließend suchte der Unbekannte am Steuer des Wagens das Weite, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der 19-Jährige aus Kassel hatte sich bei dem Sturz einen Unterarmbruch und eine Verstauchung zugezogen. Die Unfallermittler der Polizei bitten nun um Zeugenhinweise in diesem Fall.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 2 Uhr auf der Altenbaunaer Straße in Höhe des Bahnhofs Oberzwehren ereignet. Wie der 19-Jährige den Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war er mit seinem Mountainbike auf dem Radweg der Altenbaunaer Straße unterwegs, als plötzlich von rechts aus der Oberzwehrener Straße der VW Touran kam und ihm die Vorfahrt nahm. Der Radfahrer bremste stark, sodass es zwar nicht zum Zusammenstoß kam, er aber stürzte, während der Pkw auf der Altenbauner Straße davonfuhr. Der verletzte 19-Jährige suchte anschließend ein Krankenhaus auf. Die Ermittlungen zu dem Verursacher, bei dem es sich um einen dunklen, möglicherweise schwarzen VW Touran mit einer unbekannten Aufschrift gehandelt haben soll, dauern derzeit noch an.

Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Im Zug bestohlen – Bargeld aus Portmonee entwendet

Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) (ots) – Opfer von Taschendieben wurde

gestern (1.6.) ein 48 Jahre alter Mann aus Marburg. Ein bislang Unbekannter hat

dem Reisenden und 250 Euro Bargeld aus dessen Portmonee gestohlen. Passiert ist

der Diebstahl zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr, während der Zugfahrt von Marburg

nach Korbach.

Wie das Diebstahlopfer der Bundespolizei erzählte, hätte er seine Jacke an einem

Kleiderhaken deponiert. Hinzu kam ein kurzer Sitzplatzwechsel, den der

Langfinger offensichtlich nutzte, um dem 58-Jährigen das Geld aus dem Portmonee

zu stehlen.

Personenbeschreibung

Ein möglicher Tatverdächtiger wird wie folgt beschrieben:

Mann ca. 40-50 Jahre alt, bekleidet mit einem blauen Pullover und einer blauen

Jeans. Dazu trug der Mann blaue Turnschuhe. Nach der Ankunft in Korbach sei der

Unbekannte ausgestiegen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Wichtiger Hinweis der Bundespolizei:

Geld und Wertsachen niemals aus den Augen lassen und möglichst dicht am Körper

tragen.