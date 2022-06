Unfallflucht

Hohenroda. In der Zeit von Dienstag (31.05.), 22 Uhr, bis Mittwoch (01.06.), 11.30 Uhr, parkte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda seinen schwarzen Kia Ceed in der „Parkstraße“ Höhe Hausnummer 5. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen frischen Unfallschaden am Pkw hinten rechts. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte diesen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.06.), um 7.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die „Kathuser Straße“ in Sorga aus Richtung Kathus kommend in Fahrtrichtung B 62. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die „Kathuser Straße“ in entgegengesetzter Richtung. In Höhe Hausnummer 9 kollidierten beide Fahrzeuge. Bei dem 21-jährigen Fahrer wurde am Pkw der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Richtung Kathus davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter mit weißer Plane und ausländischem Kennzeichen handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall beim Abbiegen

Neuenstein. Am Mittwoch (01.06.), gegen 9.20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen mit seinem Fahrzeug die B 324 aus Richtung Obergeis kommend und war im Begriff in Höhe der späteren Unfallstelle nach links auf die dortige BAB-Auffahrt zur A7 abzubiegen. Hierbei übersah der 62-Jährige die entgegenkommende und zugleich vorfahrtberechtigte 28-jährige Fahrerin eines Kleinbusses, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Bad Hersfeld fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (01.06.), gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 71-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Eisenacher Straße in Richtung Friedewalder Straße. Beim Einfahren in die Friedewalder Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Sprinter eines 55-jährigen Fahrers aus Heringen. Die Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Der Sprinter-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Wohnwagenanhänger streift Auto beim Abbiegen

Schlitz. Am Mittwoch (01.06.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer aus Fulda mit seinem Mercedes-Wohnwagen-Gespann die Gräfin-Anna-Straße stadteinwärts und wollte nach links in den Damenweg abbiegen. Hierbei streifte der Wohnwagenanhänger den haltenden Skoda Oktavia eines 57-jährigen Fahrers aus Schlitz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt – Unfallflucht

Alsfeld. Am Dienstag (31.05.), gegen 16.30 Uhr, parkte ein 23-jähriger Autofahrer aus Alsfeld seinen schwarzen BMW auf einem Parkplatz der Straße „Burgmauernweg“ in Alsfeld. Als er gegen 18.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Samstag (28.05.) kam es im Bereich zwischen Buttermarkt und der Robert-Kircher-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten, gegen 5.45 Uhr, zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren vor einer Bar in der Karlstraße mit einer Gruppe von mehreren Personen in Streit. Dabei schlugen mindestens fünf unbekannte Täter aus der Gruppe auf die Geschädigten ein und verletzten die beiden dabei leicht. Im weiteren Verlauf bedrohte einer der Angreifer die Männer aus Eichenzell und Dipperz, die daraufhin flüchteten. Dabei wurden sie von den Tätern mit Glasflaschen beworfen.

Zu drei der unbekannten Täter liegen Personenbeschreibungen vor:

Person 1: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, etwa 170 cm

groß, circa 20 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit einem

rot-schwarzen Jogginganzug, einer weißen Weste, einer weißen

Basecap und einer Kapuze

groß, circa 20 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit einem rot-schwarzen Jogginganzug, einer weißen Weste, einer weißen Basecap und einer Kapuze Person 2: Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 180

cm groß, circa 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, bekleidet mit

einer dunklen Jacke und einer Bluejeans

cm groß, circa 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Bluejeans Person 3: Männlich, osteuropäisches Erscheinungsbild, etwa 175

cm groß, circa 20 Jahre alt, kurze dunkle Haare, bekleidet mit

einem hellgrauen T-Shirt und einer beige-braunen Stoffhose

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit zwischen Buttermarkt und Robert-Kircher-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schockanrufer aktiv

Fulda (ots)

Gegenwärtig kommt es im gesamten Landkreis Fulda erneut zu sog. „Schockanrufen“.

Demnach seien nahe Angehörige in einen schweren Unglücksfall verwickelt und man benötige einen hohen Geldbetrag, um diese aus behördlichem Gewahrsam auslösen zu können.

Abgeholt werden solle das Geld oder ersatzweise auch Schmuck von einem Boten einer Anwaltskanzlei, einer Polizeidienststelle oder ähnlichen Personen mehr.

Achtung: Es könne auch ähnlich gelagerte „Maschen“ zur Anwendung kommen, beispielsweise angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft mit vorgefundenen Adressdaten der Angerufenen.

Die Polizei warnt:

Die Polizei wird niemals am Telefon die Aushändigung von Bargeld

oder sonstigen Wertgegenständen verlangen.

oder sonstigen Wertgegenständen verlangen. Es wird niemals durch die Polizei der Aufbewahrungsort von

Bargeld oder Schmuck am Telefon erfragt werden.

Bargeld oder Schmuck am Telefon erfragt werden. Informieren Sie auch Ihre Angehörigen oder älteren Nachbarn über

die aktuell laufenden Betrugsversuche.

die aktuell laufenden Betrugsversuche. Legen Sie bei entsprechenden Anrufen sofort auf und informieren

Sie ggf. Ihre Polizei über den Notruf „110“.

Toilettenhaus beschädigt

Alsfeld. Zwischen Dienstagnachmittag (31.05.) und Mittwochmorgen (01.06.) wurden durch unbekannte Täter zwei Fenster eines Toilettenhauses am Friedhof in der Straße „Reibertenröder Weg“ beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Pkw

Lauterbach. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch (01.06.) einen weißen Opel Corsa aufzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz im Bilsteinweg abgestellt gewesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeuteldiebstahl im Einkaufsmarkt

Alsfeld. Am Montagmittag (30.05.), gegen 13.50 Uhr, war eine 59-jährige Alsfelderin in einem Lebensmittelmarkt in der Grünberger Straße einkaufen. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe auf das Band legte, drückte sich eine bislang unbekannte Frau an der Geschädigten vorbei. Dabei griff diese vermutlich in die Handtasche der 59-Jährigen und entwendete den dort befindlichen Geldbeutel. Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: rund 1,70 Meter groß, dunkle Haare und Pagenschnitt. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine schwarz-weiß gepunktete Bluse, eine rote Jacke und eine quadratische Brille.

Ihre Polizei rät:

Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet

Tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den

Arm

Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefahrgut aus Sattelzug ausgetreten

BAB 7 – Neuenstein (ots)

Am 01.06.2022 parkte der Fahrer eines Sattelzug auf dem Parkplatz Fuchsrain, um seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit zu absolvieren.

Gegen 18.40 Uhr sah er im linken Außenspiegel, dass aus dem Sattelauflieger Flüssigkeit auf die Fahrbahn des Parkplatzes lief.

Beladen war der Auflieger mit IBC-Containern, mit Calgonit DS 685 / Gefahrgut UN 3082 ( flüssiges Desinfektionskonzentrat zur Reinigung von Großküchen ).

Der Fahrer des Sattelzuges informierte umgehend die Rettungsleitstelle Schwalm-Eder-Kreis. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizeistreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte ein ca. 4 Quadratmeter großer Flüssigkeitsfleck auf der Fahrbahn festgestellt werden.

Der Parkplatz Fuchsrain wurde daraufhin für den fließenden Verkehr gesperrt.

Durch die Feuerwehr wurde mitgeteilt, dass vermutlich ein IBC-Container auf dem Sattelauflieger beschädigt ist. Aufgrund der Vielzahl an geladenen IBC-Container konnte der defekte Container nur durch Umladung lokalisiert werden. Laut Angaben der Feuerwehr kann eine Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt, aufgrund der geringen ausgelaufenen Substanz,ausgeschlossen werden.

Durch das Austreten des Gefahrgut, wurden keine Personen verletzt. Es ist kein Gefahrgut ins Erdreich gesickert.