Schwelbrand in Schulsporthalle,

Wiesbaden, Bierstadter Straße,

Festgestellt: 01.06.2022, 06.20 Uhr,

(pl)In einer Schulsporthalle in der Bierstadter Straße in Wiesbaden kam es in

der Nacht zum Mittwoch zu einem Schwelbrand. Der Hallenwart stellte am

Mittwochmorgen, gegen 06.20 Uhr, beim Betreten der Turnhalle eine starke

Rauchentwicklung fest und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen

der Feuerwehr und der Polizei war der Brand bereits erloschen, der Rauch hatte

sich jedoch in alle Räumlichkeiten ausgebreitet. Der mögliche Brandherd konnte

in einem Nebenraum der Turnhalle lokalisiert werden. Durch den Schwelbrand und

die damit einhergehende starke Rauchentwicklung wurde dieser Raum massiv in

Mitleidenschaft gezogen. Die restlichen Räumlichkeiten blieben weitestgehend

verschont. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen

Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand. Den ersten Ermittlungen der

Wiesbadener Kriminalpolizei zufolge, ist es nicht auszuschließen, dass der Brand

vorsätzlich verursacht worden ist. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen sowie

Personen, die Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Achtung! WhatsApp-Betrüger weiter aktiv!

Wiesbaden,

01.06.2022,

(pl)Im Bereich von Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen erneut zu

betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Am Mittwoch wurde ein Fall

bekannt, bei dem ein Wiesbadener um über 1.200 Euro betrogen wurde. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies

der Wiesbadener das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später

feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre

Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz

allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer

Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie

immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

WhatsApp-Betrüger schreiben, Rheingau-Taunus-Kreis,

Mittwoch, 01.06.2022

(fh)In den zurückliegenden Tagen scheiterten Betrüger mit der „WhatsApp“-Masche

an mehreren Bürgerinnen und Bürgern. Mehrere Tausend Euro erbaten angebliche

„Söhne“ von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis in den

vergangenen Tagen. Mal war es ein defektes Handy, mal eine zu begleichende

Arztrechnung. Die Täter ließen sich mehrere Gründe einfallen, um die Angerufenen

zur Überweisung zu bewegen. In allen bekannt gewordenen Fällen wurden die

Maschen aufgedeckt und die Telefonate beendet. In einem Fall füllte eine Dame

bereits die entsprechenden Überweisungsträger aus. Erst als sie ihr wahrer Sohn

kontaktierte, fiel die Masche auf. Es gelang der Rheingauerin die Überweisung zu

stoppen.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren

und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten, klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im

Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den

meisten Fällen eine persönliche Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten oder Freunden Klarheit bringen.

Ohne Führerschein, dafür unter Drogen unterwegs, Bad Schwalbach,

Brunnenstraße, Mittwoch, 06.01.2022, 11:30 Uhr

(fh)Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zog am Mittwochmittag einen

Rollerfahrer aus dem Verkehr, welcher ohne Führerschein, dafür aber unter dem

Einfluss von Drogen unterwegs war. Gegen 11:30 Uhr fiel den Beamten im Bereich

der Brunnenstraße ein Rollerfahrer auf. Es folgte eine Kontrolle des 44-jährigen

Fahrers. Der Bad Schwalbacher konnte vor Ort keine gültige Fahrerlaubnis

vorlegen. Auch begründeten hinreichende Anzeichen einen vorangegangenen Konsum

von Betäubungsmitteln, welcher durch einen Test bestätigt wurde. Sowohl auf THC,

als auch auf Amphetamine schlug er Test an. Die Folge waren eine ärztliche

Blutentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Scheibe von Transporter eingeschlagen, Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller

Straße, Donnerstag, 02.06.2022, 06:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Taunusstein-Seitzenhahn die

Frontscheibe eines Transporters zerstört. Der weiße Opel Vivaro eines

Taunussteiners parkte gegen 06:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Eltviller

Straße. Bislang unbekannte Täter schlugen mithilfe eines Gegenstandes die

Frontscheibe ein und hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Im

Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht.