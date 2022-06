Kreis Germersheim: Erste Impfungen im neuen Landes-Impfzentrum in Germersheim

Germersheim – Die ersten Impfgäste haben ihre Impfung im neuen Landes-Impfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim erhalten. Seit Donnerstag, 2. Juni 2022, ist es in Betrieb. Bis zu den Sommerferien hat es jeweils dienstags von 8 bis 15.45 Uhr und donnerstags von 10 bis 17.45 Uhr geöffnet.

„Im neuen Impfzentrum können im Ein-Schichtbetrieb bis zu 500 Personen geimpft werden. Aktuell sinken die Impfzahlen, das kennen wir bereits von den Sommermonaten im letzten Jahr. Für den Fall, dass der Impfbedarf im Herbst wieder deutlich steigt, haben wir mit dieser Einrichtung und weiteren Vorkehrung gut vorgesorgt“, berichtete der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler bei der Eröffnung. „Vorgesehen sind mobile Impfteams, die dann in die Gemeinden fahren und Impfaktionen durchführen. Viele Impfwillige gehen zudem zu ihren Hausärzten, um sich impfen zu lassen. Damit sind wir auch für die Zukunft gut und breit aufgestellt.“

An allen Tagen stehen die Impfstoffe von BionTech und Moderna zur Verfügung. „Wir bieten auch regelmäßig Kinderimpftage an. Der nächste Kinderimpftag wird am Donnerstag, 23. Juni, sein“, informierte die Impfkoordinatorin des Kreises, Julia Bohlender. Geimpft wird grundsätzlich mit oder ohne Anmeldung. Anmeldungen erfolgen über das Impfportal des Landes, https://impftermin.rlp.de/de/termin/.

Weitere Informationen rund ums Impfen und zur Corona-Pandemie gibt es unter www.kreis-germersheim.de/coronavirus.