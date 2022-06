Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zusammenstoß auf Gehweg – Radfahrer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.05.2022 gegen 07:30 Uhr wurde eine 6-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Eichstraße in Bad Dürkheim verletzt. Die 38-jährige Mutter lief mit ihrer Tochter, auf dem Weg zu deren Kindergaten, auf dem Gehweg neben der Eichstraße in Bad Dürkheim, in Richtung Schlachthausstraße. Die Tochter fuhr einen Tretroller. Hinter beiden näherte sich ein bislang unbekannter Junge auf einem Fahrrad auf dem Gehweg mit hoher Geschwindigkeit. Es kam aus bislang unbekannten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und den beiden Fußgängern. Der Fahrradfahrer zog sich Hautabschürfungen an den Knien zu. Da Mutter und Tochter zu diesem Zeitpunkt keine Verletzungen an sich feststellten, fuhr der Fahrradfahrer, in Absprache mit der Mutter, ohne Austausch der Personalien davon. Erst am Abend konnten beide große Hämatome an ihren Körpern feststellen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet den jungen Fahrer bzw. dessen Eltern sich unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.

Bad Dürkheim: E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.06.2022 gegen 18:00 Uhr konnte im Triftweg in Bad Dürkheim der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.06.2022 13:00 Uhr 15:00 Uhr wurde ein im Triftweg in Bad Dürkheim abgestellter Renault Laguna beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Elektro-Klapprad entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.06.2022 10:00 Uhr 13:00 Uhr wurden aus einem auf dem Wander-Parkplatz im Klausental in Bad Dürkheim abgestellten PKW ein Klapprad entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen eines Fensters ins Fahrzeuginnere und entwendeten ein Elektro Klapprad der Marke Tern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Baggerschaufeln entwendet

Wachenheim (ots) – In der Nacht von 31.05.2022 auf 01.06.2022 wurden im Bereich der Baustelle B271 insgesamt 3 Muldenbaggerschaufeln und 3 runde LED Leuchten entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten in den Baustellenbereich und transportierten das Diebesgut mit einem noch nicht bekannten Fahrzeug ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):