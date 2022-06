Kind in misslicher Lage

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 31.05.2022 um 15:35 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen Notfall mit einem Kind in der Grundschule Nord informiert. Dort hatte ein 6-jähriger Junge seinen Arm durch ein gekipptes Fenster gestreckt, diesen dort eingeklemmt und anschließend sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können.

Noch vor Ankunft von Polizei und Feuerwehr, gelang es einem Elternteil den Arm des Jungen wieder zu befreien.

Uneinsichtigkeit bei Ruhestörungen

Neuhofen (ots) – Am 01.06.2022, zwischen 01:20 Uhr und 02:15 Uhr, kam es durch einen 56-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rottstraße zu mehreren Ruhestörungen durch laute Musik. Hinweise durch die Nachbarschaft die Lautstärke herunter zu regeln blieben erfolglos. Die laute Musik konnte deutlich durch die geöffneten Fenster vernommen werden. A

uch eine erste Ermahnung durch die Polizeibeamten wurde durch den Verantwortlichen nicht beachtet. Erst nach der Androhung das Smartphone als Quelle der Ruhestörung sicherzustellen zeigte Wirkung. Die Ruhestörung bzw. der damit verbundene Polizeieinsatz wird Kostenbescheide an den Verursacher zur Folge haben.

“Shoulder-Surfer” in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 29.05.2022 kurz nach 13:00 Uhr, betrat die 70-jährige Geschädigte die VR Bank. Während des Geldabhebens am dortigen Geldautomaten griff ein unbekannter Mann über ihre Schulter, um die Geschädigte abzulenken. Gleichzeitig betätigte ein weiterer Mann mehrmals die Tasten im Eingabefeld. Auf dem Display des Bankautomaten erschien darauf der Hinweis, dass die Karte aus Sicherheitsgründen eingezogen wurde.

Als die Geschädigte am nächsten Werktag ihre EC-Karte in der Bank abholen wollte, wurde festgestellt, dass mit der Karte bei mehreren Filialen in der Umgebung ein 4-stelliger Geldbetrag abgehoben wurde.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrug bei eBay Kleinanzeigen

Schifferstadt (ots) – Die 52-jährige Geschädigte inserierte bei eBay Kleinanzeigen ein Sofa für 500 Euro. Der angebliche Käufer gab an einen Containerdienst für den Transport beauftragt zu haben und bat für den Transport des Sofas zuvor einen niedrigen 3-stelligen Euro-Betrag auf ein italienisches Konto zu überweisen. Was dieser auch tat. Anschließend wollte er dann den Betrag zusammen mit den Transportkosten zurück überweisen. Es erfolgte jedoch keine Rücküberweisung.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich nicht durch unseriöse Geschichten zu besonderen Arten von Vorabzahlungen überreden. Als Verkäufer bestimmen Sie die Abläufe.

Wenn ein Betrug vorliegt erstatten Sie Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei und informieren Sie das Verkaufsportal.

Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum vom 22.05.2022 bis zum 28.05.2022, 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Zweifamilienhauses in der Oberen Mühlstraße in Dudenhofen aufzuhebeln. Der Schließmechanismus der Tür wurde hierbei beschädigt. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe. Die Tat wurde der Polizei am 31.05.2022 bekannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.