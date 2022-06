Flucht in Bus nach Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am 31.05.2022 um 15:30 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann einen Geldbeutel und weitere Gegenstände aus einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße und packte diese in einen mitgebrachten Rucksack. Eine Viertelstunde später kehrte er zurück in das Einkaufszentrum und tauschte seine alten Schuhe gegen ein Paar neue Schuhe, wieder ohne zu bezahlen.

Ein Zeuge verfolgte den 22-Jährigen und seine drei Begleiter zu einem Linienbus, in welchen diese am Postplatz einstiegen. Hinzugerufene Polizeistreifen stoppten den Linienbus unmittelbar am Hauptbahnhof und ermittelten den Beschuldigten sowie seine Begleiter.

Die entwendeten Schuhe wurden sichergestellt, der Rucksack wurde nicht mehr aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht bislang nicht fest. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Aufgrund des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bahnhofstraße.

Ingewahrsamnahme in Autohaus

Speyer (ots) – Am 31.05.2022 um 08:25 Uhr weigerte sich ein 62-Jähriger entgegen der Bitte der Angestellten, ein Autohaus in der Wormser Landstraße zu verlassen. Die Angestellten riefen die Polizei zu Hilfe. Diese stellte bei dem 62-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 2,34 Promille fest.

Der Mann war nicht mehr wegefähig. Die Polizeistreife nahm ihn in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung seines Geldbeutels wurden 0,1 Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Anlagebetrug nach Klick auf Werbeanzeige

Speyer (ots) – Eine 71-jährige Frau aus Speyer stieß in einem großen sozialen Netzwerk auf die Werbeanzeige eines angeblichen Online-Brokers. Darin wurden Gewinne in der Kryptowährung “Bitcoin” in Aussicht gestellt. Nach Kontaktaufnahme zum Broker zahlte die Dame 5.000 Euro ein.

Der Broker forderte sie auf, eine sogenannte Remote-Software zu installieren. Hiermit konnte der PC der 71-Jährigen per Fernzugriff gesteuert werden. Die Täter verfügten auf diese Weise eine Abbuchung vom Konto der Geschädigten in Höhe von 6.500 Euro und transferierten 25.000 Euro von einem Sparbuch auf das Girokonto der 71-Jährigen, mutmaßlich um das Geld ebenfalls zu überweisen.

Die kontoführende Bank der 71-Jährigen bemerkte die betrügerischen Handlungen und stoppte die Überweisung, sodass insgesamt lediglich 5.000 Euro Schaden entstanden.

Die Polizei warnt:

Um mögliche Opfer zu akquirieren, erstellen Cyberkriminelle im Internet betrügerische Anlageplattformen für Online-Investments. Diese Plattformen sehen auf den ersten Blick seriös aus und werden auf vertrauenswürdigen Webseiten und in den sozialen Medien beworben. Wenn der interessierte Kunde sich online bei der Trading-Plattform angemeldet hat, wird er von den Cyberkriminellen direkt kontaktiert.

Die “Trader” sind in Wahrheit Betrüger, die aus Call-Centern heraus agieren. Sie betreuen ihre “Kunden” sehr intensiv per Telefon und Messenger-Dienst. Die Opfer werden im Verlauf der vermeintlichen Beratung bedrängt, nach der ersten recht niedrigen Einzahlung, immer größere Summen in hochspekulative Finanzinstrumente und Kryptowährung zu investieren.

Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker ausgeben, nutzen zudem oft eine sogenannte Remote-Software. Diese wird unter dem Vorwand benutzt, den Kunden das Benutzerkonto zu erklären und einzurichten. Währenddessen stehlen die Betrüger unbemerkt Daten z.B. zu Kreditkarten und Bankkonten. Mit den so erlangten Zugangsdaten überweisen die Betrüger später ohne Wissen der Geschädigten weitere Beträge an sich.

Im PKW ohne Führerschein und unter harten Drogen unterwegs

Speyer (ots)- Am Mittwoch 01.06.2022 gegen 03:39 Uhr erhielt die Polizei Speyer einen Hinweis über zwei verdächtige Personen an einem Waffengeschäft in der Kleinen Pfaffengasse. Die beiden verdächtigen Personen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Allerdings kontrollierten Polizeibeamte um 03:45 Uhr einen mit zwei Personen besetzten PKW in der Spitalgasse, dessen 47-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin gab der Fahrer an, zuvor Heroin und Kokain konsumiert zu haben. Er führte eine Crackpfeife mit sich. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Kindertagesstätte

Speyer (ots) – In der Nacht vom 31.05. auf den 01.06.2022 um 0:50 Uhr drangen zwei unbekannte Täter durch die beschädigungsfreie Öffnung eines Fensters in eine Kindertagesstätte in der Straße Im Erlich ein. Zeugen bemerkten die Täter und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits ohne Beute geflüchtet, ließen allerdings zwei Fahrräder zurück, die von der Polizei sichergestellt wurden.

Hierbei handelt es sich um ein rot-weißes Rennrad der Marke Dancelli sowie ein schwarzes Herrenrad mit braunen Griffen.