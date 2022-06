Fünf PKW fahren im Baustellenbereich ineinander

A 61/Daxweiler (ots) – Zu einem Unfall im Baustellenbereich bei Rheinböllen mit mehreren Fahrzeugen kam es am Dienstag 31.5.2022 gegen 16:55 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Vor Ort fand eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim 4 teilweise ineinander verkeilte PKW vor. Ein weiterer wartete auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West.

Die ineinander verkeilten KFZ konnten durch Kräfte der Feuerwehr auseinandergezogen werden, so dass die Fahrbahn relativ zügig geräumt werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von folgenden Unfallhergang aus.

Ein 32-jähriger Fahrer eines PKW musste auf der linken Spur des Baustellenbereiches verkehrsbedingt bremsen. Ein nach folgender 39-jähriger PKW-Fahrer fuhr aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf. Auf den PKW des 39-Jährigen fuhr dann ein 61-Jähriger mit seinem PKW auf. Auf diesen wiederum eine 28-Jährige. Zuletzt fuhr eine 37-jährige Frau mit einem PKW auf den der 28-Jährigen auf.

Die 37-Jährige wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro an allen Fahrzeugen aus und ermittelt nun in der Folge durch Befragungen der Unfallbeteiligten, wie sich der Unfall zugetragen hat.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen, vier Abschleppfahrzeuge sie die Feuerwehren Stromberg und Rheinböllen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

LKW müssen stehen bleiben

A61/Daxweiler (ots) – Bei Abfahrtskontrollen an den Tank- und Rastanlagen Hunsrück-Ost und Hunsrück-West überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Sonntagabend (29.5.2022) vor dem Ende des Wochenend-Fahrverbots insgesamt 52 LKW.

In 3 Fällen musste die Abfahrt der Trucker unterbunden werden. Sie hatten Atemalkoholwerte von 0,96, 1,2 und 1,7 Promille.