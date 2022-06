Spektakulärer Verkehrsunfall – Mit dem PKW 2 Meter in die Tiefe

Mannheim (ots) – Der 81-Jährige war mit seinem SUV auf dem Gelände des Autohauses unterwegs, als er plötzlich Gas gab, den Grundstückszaun nach außen durchbrach und auf das Dach eines Opel Corsa prallte, der auf der rund 2 Meter tiefer liegenden Else-Brandström-Straße geparkt war.

Anschließend überschlug sich der der SUV und lieb auf dem Dach inmitten der Else-Brandström-Straße liegen. Der 81-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik transportiert.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Schwerer Verkehrsunfall am Planetarium

Mannheim (ots) – Folgemeldung – Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochvormittag an der Kreuzung Wilhelm-Varnholt-Allee/Augustaanlage/Schubertstraße/Seckenheimer Straße wurden 2 Personen schwer verletzt. Eine 41-jährige VW-Fahrerin fuhr kurz vor 11 Uhr von der Seckenheimer Straße kommend in Richtung Schubertstraße und trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, obwohl sie kurz zuvor schon davor angehalten hatte.

Dies hatte zur Folge, dass sie mit einer 35-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte, die von der Wilhelm-Varnholt-Allee in die Augustaanlage einfahren wollte. Beide Autofahrerinnen wurden mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, mit 2 Rettungswagen in verschiedene Kliniken transportiert.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt. sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Nach der Reinigung durch eine Fachfirma, wurde der Kreuzungsbereich kurz nach 13 Uhr wieder freigegeben. Während der Unfallaufnahme kam es teilweise zu erheblichen Behinderung des Verkehrs, der von Polizeibeamten geregelt wurde.

Schockanruf – Schmuck im Wert von 40.000 Euro erbeutet

Mannheim (ots) – Betrugsopfer aufgrund eines “Schockanrufs” wurde am Dienstagnachmittag 31.05.2022ein hochbetagter Mann in der Oststadt. Er hatte gegen 14 Uhr ein Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin erhalten, die ihm vorgaukelte, dass seine Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 50.000 € fällig. Alternativ ginge auch Gold und Schmuck.

Der schockierte Mann packte sodann den gesamten Familienschmuck (Ringe, Uhren, Halsketten, Broschen und Armreife), teilweise wertvolle Erbstücke im Gesamtwert von rund 40.000 Euro zusammen und übergab ihn gegen 15 Uhr an einen Kurier, der vor der Wohnung auf der Straße wartete und wie folgt beschrieben wird:

ca.45-50 Jahre; ca. 170-175 cm; dunkle, kurze Haare; normale Figur, mitteleuropäisches Aussehen, dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung.

Offenbar gaben sich sowohl der Kurier, als auch die angebliche Polizeibeamtin, die sich “Sonja Dietrich” von der Polizei Bad Homburg nannte und eine Standleitung und dem Senior hatte, mit dem Schmuck nicht zufrieden und forderten weitere Wertsachen.

Also machte sich der Mann auf den Weg zu seiner Hausbank, um aus einem Schließfach noch Goldstücke zu holen. Zum Glück wurde ein Bankmitarbeiter auf die Situation aufmerksam, bereit den Senior über seinen Verdacht und informierte anschließend die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Werderplatz und den angrenzenden Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein – Junger Mann verursacht Unfall

Mannheim (ots) – Als der Fahrer eines PKW in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kirchenstraße kurz anhielt und sein Auto verließ, wollte sein 21-jähriger Beifahrer wohl nicht einfach auf dessen Rückkehr warten. Der junge Mann wechselte um 3.15 Uhr kurzerhand vom Beifahrer- auf den Fahrersitz um das Auto in der Einfahrt zu parken. Dabei rutschte der unerfahrene Lenker von der Kupplung und durchstieß anschließend ein Garagentor, dass dabei aus der Führung gerissen wurde.

Ein in der Garage geparkter PKW wurde dabei ebenfalls beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die alarmierten Polizeibeamten gestand der reumütige 21-Jährige nicht im Besitz in einer Fahrerlaubnis zu sein und zudem Alkohol konsumiert zu haben.

Ein Test bestätigte, dass der Mann mit 0,84 Promille Alkohol in der Atemluft nicht unerheblich alkoholisiert war, ihm wurde daraufhin in einer nahe gelegenen Klinik Blut entnommen. Der unverletzte Unfallverursacher muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Einbruch in Kindergarten – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in eine betriebliche Kindertagesstätte in der Dynamostraße und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Einbrecher schlug dafür mit einem Stein die Hintertür des Gebäudes auf und gelangte so in die Innenräume.

Dort brach der Täter mehrere verschlossene Schränke auf und durchsuchte diese. Insgesamt gelangte er dabei an knapp 300 Euro Bargeld und verursachte einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Zeitraum von 19-05.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Tel: 0621/174-3310.

Verkehrsunfall – Totalschaden an 2 Pkw

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstag31.05.2022 kurz nach 10 Uhr fuhr ein 60-jähriger BMW-Fahrer auf der Casterfeldstraße auf dem linken Fahrstreifen stadteinwärts. Verkehrsbedingt hielt eine 28-jährige Passat-Fahrerin auf Höhe Einmündung Friedelsheimer Straße an. Der BMW-Fahrer fuhr auf den Passat auf und an beiden Fahrzeugen entstand durch die Wucht des Aufpralls wirtschaftlicher Totalschaden.

An dem BMW wird der Schaden auf circa 10.000 Euro und bei dem Passat auf etwa 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppfirmen abtransportiert.

Die 28-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und zunächst durch einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt. Vorsorglich kam sie anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Mannheimer Krankenhaus.

Fahrerin eines Pflegedienstes verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 01.06.2022 gegen 10.35 Uhr, war die bislang noch unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens eines Pflegedienstes zunächst auf der Feudenheimer Straße in Richtung Feudenheim unterwegs. An der Haltestelle Pfeiferswörth machte sie einen sogenannten “U-Turn”, um dann anschließend nach rechts in die Dudenstraße abzubiegen. Dies hatte zur Folge, dass sie den Vorgang des stadteinwärts fahrenden Verkehrs missachtete und einen Mitsubishi-Fahrer zwang, auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Dadurch stieß der Mitsubishi noch mit einem daneben fahrenden Kleinwagen zusammen, der ebenfalls im Auftrag eines Pflegedienstes unterwegs war. Die Verursacherin allerdings fuhr in der Dudenstraße davon und hinterließ ein Sachaschaden von mehr als 10.000 Euro.

Der Verursacherin folgte direkt dahinter ein noch unbekannter Taxifahrer, der ebenfalls den U-Turn vollzog und den Unfall hautnah miterlebt haben dürfte sowie Hinweise zur Verursacherin zu deren Fahrzeug geben könnte.

Dieser Taxifahrer, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die zum Unfallzeitpunkt dien Bereich passierten, werden als wichtige Zeuge gesucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 oder an die Unfallfluchtermittler der Mannheimer Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-4222.