Diebstahl – Polizei sucht Eigentümer (siehe Foto)

Ladenburg (ots) – In den letzten Wochen hat ein 54-jähriger Täter im Bereich Ladenburg zahlreiche Eigentumsdelikte wie beispielsweise Diebstähle aus Pkw, Garagen und Vereinsheimen begannen. Hierbei wurden auch Schlüsselbunde aus Hoftoren von ihm einfach abgezogen und entwendet.

Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und konnte durch die Polizei ermittelt werden. Bei ihm wurden verschiedene Gegenstände aufgefunden, die bisher keinem Eigentümer zugewiesen werden konnten.

Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gaststätte – Spiel- und Geldwechselautomaten gestohlen

Sankt Leon-Rot (ots) – In der Zeit von Montagnacht und Dienstagnachmittag, 17 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter in der Häuserstraße die Eingangstür zu einer Gaststätte auf. Aus dem Gaststätteninneren entwendeten die Täter einen Spiel- und einen Geldwechselautomaten. Außerdem nahmen die Täter eine Kasse mit Trinkgeldern mit, die hinter dem Tresen stand.

Am Dienstag, gegen 20 Uhr wurden die beiden Automaten in einer Entfernung von circa 200 Meter auf dem Spielplatz beim Dreisamweg aufgefunden. Die Geräte waren aufgebrochen worden und das Geld fehlte.

Nur mit Unterstützung des Bereitschaftsdienstes des Bauhofs Sankt Leon-Rot und vereinten Kräften konnten die beiden schweren Automaten anschließend abtransportiert werden. Die Spurenträger werden nun polizeilich ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Lkw-Fahrer flüchtet

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits in der Nacht zum Dienstag, kurz nach 1 Uhr, wurde eine Anwohnerin durch einen lauten Knall auf der Straße aus ihrem Schlaf geweckt. Aus ihrem Fenster ihrer Wohnung konnte sie einen Sattelzug beobachten, der im Hainbuchenweg stand. Der Fahrer und eine weitere Person, die vermutlich als Einweiser fungiert hatte, standen an einem beschädigten geparkten Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Sattelzug vom Hainbuchenweg nach rechts in den Schlehdornweg. Dabei schwenkte der Auflieger aus und beschädigten einen im Hainbuchenweg geparkten Pkw Alfa Romeo erheblich.

An dem Auto wurden die beiden Seitenscheiben, die Hecktür und der Kofferraum beschädigt. Die Schadenshöhe an dem Pkw wird auf circa 5.000 Euro beziffert.

Der Unfallverursacher hat den Unfall bemerkt und ist aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Anschließend ist er wieder eingestiegen, und ohne seine Feststellungspflicht nachgekommen zu sein, weggefahren.

Die Zeugin konnte an dem Sattelzug die Aufschrift einer Spedition, aber nicht die kompletten Kennzeichen, ablesen. Der Unfall wurde vom Polizeirevier Weinheim aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben die Unfallfluchtermittler des Verkehrsdienstes Mannheim übernommen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, oder mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174 4222 in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Am späten Dienstagnachmittag kam es an der Überleitung von der Lochbergstraße zur Röhrigstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und der Verursacher weiterfuhr. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines blauen Dacia mit HN-Kennzeichen war kurz vor 17.30 Uhr auf der Lochbergstraße in Richtung Ansbachstraße.

Als er nach rechts in die Röhrigstraße einbiegen wollte, war er offenbar zu schnell, geriet zu weit nach links und veranlasste dadurch eine eine entgegenkommende 55-jährige Citroen-Fahrerin zum Ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen eine Straßenlaterne. Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt, die Frau wurde leicht verletzt.

Der blaue Dacia, dessen Fahrer nach den derzeitigen Erkenntnissen den Unfall bemerkt haben muss, fuhr jedoch einfach weiter. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge oder gar einer leichten Kollision war es nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Wie stark die Laterne beschädigt wurde und wie hoch der Schaden ist, bedarf noch der Abklärung.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zu dem flüchtigen Dacia und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

20.000 Euro Schaden bei Einbruch verursacht

Hemsbach (ots) – Am Dienstagnachmittag gelang es einem oder mehreren unbekannten Tätern auf bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus in der Stolper Straße einzudringen und Schmuck im Wert von über 20.000 Euro zu erbeuten.

Da derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, sucht das Polizeirevier Weinheim Zeugen und bittet die, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Neckarbischofsheim-Helmhof (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag, zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße einzubrechen. Ob die Wohnungstür den Aufbruchsversuchen mit einem Schraubendreher Stand hielt oder ob sich der Täter bei der Tatausführung gestört fühlte, ist nicht bekannt.

Jedenfalls ließ der Täter aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab. Zeugen, denen am Dienstagnachmittag Verdächtiges im Haus oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet

Schriesheim (ots) – Am Dienstagmittag zwischen 15:20-16:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Festplatz mit einem dort geparkten Ford und flüchtete anschließend. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.