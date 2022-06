“Überraschungs-Ei” wird 36-Jährigem zum Verhängnis

Kaiserslautern (ots) – Eigentlich sollte das “Überraschungs-Ei” so weit fliegen, dass es für eine Polizeistreife nicht mehr erreichbar gewesen wäre. Der Versuch eines 36-Jährigen eine gelbe Kapsel mit Drogen verschwinden zu lassen, scheiterte.

In der Nacht zum Dienstag 31.05.2022kontrollierte die Polizei den Verdächtigen im Stadtgebiet. Noch bevor die Beamten den Mann durchsuchten, breitete er von sich aus seine persönliche Habe auf dem Gehweg aus. Darunter eine kleine, gelbe Kapsel. Mit einem beherzten Tritt gegen das “Überraschungs-Ei” beförderte der 36-Jährige das runde Ding von sich weg. Nach etwa zwei Metern blieb die Kapsel auf der Straße liegen. Nicht weit genug.

In der Kapsel entdeckten die Beamten Cannabis. Wie der 36-Jährige später äußerte, wollte er das “Überraschungs-Ei” eigentlich so treffen, dass es etwa 100 Meter weit auf ein Gebäudedach fliegt. Er habe damit einer Strafanzeige entgehen wollen. Die Rechnung war offensichtlich nicht aufgegangen.

Jetzt erwartet den Mann ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Rauschgift stellte die Polizei sicher. |erf

Wer vermisst sein Radio-Bedienteil?

Kaiserslautern (ots) – Wer vermisst das Bedienteil seines Autoradios? Bei der Polizei wurde am Montagnachmittag eine solche Bedientafel abgegeben. Ein Spaziergänger hatte sie im Bereich Erfenbacher Straße am Waldrand gefunden. Ein Fahrzeug stand nicht in der Nähe. Aufgrund der Seriennummer geht die Polizei aber davon aus, dass das Teil zu einem Opel gehört.

Weil die Möglichkeit besteht, dass das Radio-Einzelteil aus einem Autoaufbruch oder einem Diebstahl stammt, bittet die Polizei um Hinweise, wem es abhanden gekommen ist. Zeugen oder der/die Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Fruchthallstraße einen Exhibitionisten festgenommen. Der alkoholisierte Mann fiel am Nachmittag am Fackelbrunnen auf, weil er an seinem erigierten Glied manipulierte. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen vorübergehend fest. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. |erf

Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots) – Weil er von seinem Nachbarn geschlagen wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag 31.05.2022 Strafanzeige erstattet. Nach Angaben des 79-jährigen Mannes hatte er sich über den Lärm aus der benachbarten Wohnung geärgert und wollte den “Störenfried” am Morgen zur Rede stellen.

Dabei kam es jedoch zum Streit zwischen den beiden Männern, wobei der 79-Jährige nach eigenen Angaben von seinem Nachbarn mit einem Besenstiel gegen das Bein und mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde.

Dadurch erlitt der Senior einen Bluterguss am Oberschenkel sowie eine Platzwunde an der Unterlippe. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ist eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Eigenes Fahrrad – fremdes Schloss

Kaiserlautern (ots) – Hilfe suchend hat sich ein junger Mann am Dienstagmorgen in Kaiserslautern bei der Polizei gemeldet. Er wollte gegen 8.30 Uhr in der Zollamtstraße sein Fahrrad benutzen, aber als er zu dem Platz kam, an dem er es abgestellt und verschlossen hatte, stellte der 26-Jährige fest: Irgendjemand hatte ein weiteres Fahrrad neben seinem abgestellt und die beiden Räder aneinander gekettet. Ob es sich um einen “Scherz” oder ein Versehen handelte, konnte vor Ort nicht ermittelt werden.

Da der 26-Jährige nachweisen konnte, welches der beiden Räder ihm gehört, konnten die Polizeibeamten ihm helfen, das fremde Schloss zu entfernen… |cri

Tür und Fenster mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer mutwilligen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Zollamtstraße. Hier wurden – vermutlich übers Wochenende – an einem Friseursalon die Eingangstür sowie zwei Fenster beschädigt.

Aufgrund der Schadensbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Tür mit einem Stein und die Fenster mit einem spitzen Gegenstand traktiert und dabei beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr. Hinweise auf Personen, die in diesem Zeitraum in der Zollamtstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri

Vorfahrt missachtet – Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden

das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen in der Waldstraße. Ein 26-jähriger Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Toyota Aygo in Richtung Schalkstraße unterwegs und missachtete die Rechts-vor-links-Regel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Tiguan, der aus der Schalkstraße kam und in Richtung Pariser Straße fuhr.

Der 45-jährige VW-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. An beiden Autos entstanden Blechschäden. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. |cri

Kreis Kaiserslautern

Autofahrer fährt Schlangenlinien

Hochspeyer (ots) – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zum Mittwoch die Polizei verständigt. Dem Mann war um 0.30 Uhr ein Autofahrer aufgefallen, der auf der Bundesstraße 37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein unterwegs war. Der Zeuge teilte den Beamten mit, dass ihm der Autofahrer durch seine Fahrweise aufgefallen sei. Er fahre Schlangenlinien und sei zudem sehr langsam unterwegs.

Da das Kennzeichen des Pkw bekannt war, schicke die Einsatzleitstelle einen Streifenwagen zur Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Hochspeyer. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie den Besitzer des Wagens an, der sein Auto in der Einfahrt abgestellt hatte und gerade die Haustür aufschließen wollte.

Der 47-Jährige gab an, dass er mit seinem Auto unterwegs gewesen sei. Weil die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch feststellten, boten sie dem Mann einen Atemalkoholtest an. Der Test zeigte einen Wert von 1,83 Promille. Die Polizei brachte den Beschuldigten zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Auf den 47-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |mhm

Autofahrer übersieht Zweiradfahrer

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Dienstagabend 31.05.2022 wollte ein 59-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße wenden. Er fuhr vorwärts in eine Grundstückseinfahrt, um dort in einem Zug zu wenden. Möglichweise aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen 17-Jährigen, der mit seinem Roller in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte und prallte gegen ein in der Einfahrt geparkten Wagen. Der Rollerfahrer zog sich Verletzungen an den Händen und an der Hüfte zu. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Auch die beiden Pkw wurden leicht beschädigt. |mhm

E-Scooter geklaut

Queidersbach (ots) – Diebe haben sich am Dienstagvormittag 31.05.2022 in Queidersbach einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Nach Angaben des Eigentümers hatte er den Elektroroller gegen 6.30 Uhr in der Straße “Auf der Heide” in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt, als er ihn rund 6 Stunden später wieder benutzen wollte, war er nicht mehr da.

Hinweise auf mögliche Täter konnte der 51-Jährige nicht geben. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wer den Roller an sich genommen hat oder damit herumgefahren ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631/369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Unfall beim Linksabbiegen

Mehlingen (ots) – Weil ein 35-jähriger Autofahrer einen entgegenkommenden Pkw übersehen hat, ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Der Mann war um 8.30 Uhr mit seinem Toyota auf der Landesstraße 401 von Mehlingen kommend in Richtung Sembach unterwegs. In Höhe der Einmündung Balborn wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 41 Jahre alten Frau, die auf der L 401 in Richtung Mehlingen unterwegs war.

Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |mhm