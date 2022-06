Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Krankenfahrstuhl kollidiert mit Schulbus

Wonsheim (ots) – Am Montagnachmittag 30.05.2022 gegen 16:30 Uhr kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elektronischen Krankenfahrstuhl und einem Schulbus. Der Schulbus befuhr die Siefersheimer Straße in Fahrtrichtung Siefersheim. Der 92-jährige Fahrer des E-Krankenfahrstuhles kam von der Backhausgasse in Richtung Siefersheimer Straße. An der dortigen Einmündung blieb er zunächst stehen, da der Busfahrer Vorfahrt hatte.

Doch plötzlich fuhr der 92-Jährige auf die Siefersheimer Straße, der 54-jährige Busfahrer konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Krankenfahrstuhl wurde, mit dem 92-Jährigen darauf sitzend, mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Er wurde verletzt in die Uni-Klinik nach Mainz gebracht. Dort verstarb der 92-Jährige wenige Stunden später.

Schwerer Verkehrsunfall

Flomborn (ots) – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 31.05.2022, in Flomborn. Ein 49-Jähriger aus Flomborn bog gegen 18.55 Uhr von der Stetter Straße in die Alzeyer Straße in Richtung Alzey ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen Alzeyers, der auf einem Leichtkraftrad die Alzeyer Straße in Richtung Alzey befuhr.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Alzeyer und seine 19-jährige Sozia stürzten mit dem Leichtkraftrad. Sie zogen sich Schürfwunden zu und wurden mit dem Verdacht auf Knochenfrakturen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Wohnungseinbruch

Wallertheim (ots) – Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Dienstag, 31.05.2022, in Wallertheim. Unbekannte Täter nutzten in der Bahnhofstraße die Abwesenheit des Eigentümers und öffneten zwischen 07.55 und 14.00 Uhr gewaltsam die Hauseingangstür. Im Haus wurde nichts durchwühlt oder gestohlen.

Es wird daher angenommen, dass die Täter bei der Tatausübung gestört wurden und die weitere Tatbegehung abgebrochen haben. Sie entkamen in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Alzey bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen unter 06731/9110.