Frankfurt-Westend: Uhrendeal schlägt fehl – Polizei stellt „Blüten“ sicher

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Montag (30. Mai 2022) auf Dienstag

trafen sich im Kettenhofweg vier Männer, um einen Uhrendeal abzuwickeln. Dieser

lief jedoch anders ab als erwartet. Am Ende nahmen Polizeibeamte zwei der Männer

fest und stellten mehrere Bündel Falschgeld sicher.

Ein 56-jähriger Geschäftsmann und sein 30-jähriger Begleiter begaben sich am

späten Montagabend in den Kettenhofweg und trafen dort vor einem Restaurant auf

zwei 53 und 31 Jahre alte Männer.

Vorab hatte man sich auf den Verkauf einer hochpreisigen Luxusuhr geeinigt. Bei

dem Treffen sollte nun eine Anzahlung erfolgen. Während der Geldübergabe

bemerkte jedoch die Verkäuferseite, dass es sich bei einem erheblichen Teil der

Anzahlung um Falschgeld handelte. Der 56-Jährige und sein Begleiter

verständigten daraufhin die Polizei. Eine Streife nahm die zwei

Uhreninteressenten fest und stellte über 140.000 Euro an Falschgeld sicher, das

sich im Fahrzeug der beiden Beschuldigten befand.

Die Beamten verbrachten die Festgenommenen für die polizeilichen Maßnahmen

zunächst auf ein Polizeirevier. Die zwei Männer befinden sich nach richterlicher

Vorführung nun in U-Haft. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Praunheim: Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 31. Mai 2022, kam es im

Stadtteil Praunheim zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein

unbekannter Mann eine 22 Jahre alte Frau an den Haaren anzündete. Das

Tatgeschehen deutet auf einen mutmaßlich fremdenfeindlichen Hintergrund hin.

Die 22-jährige Geschädigte befand sich gegen 14:20 Uhr in der Kollwitzstraße,

Höhe Hausnummer 3, als ihr zu Fuß ein Mann entgegenkam. Während sie aneinander

vorbeigingen, bemerkte sie an ihrem Kopf plötzlich eine Flamme an den Haaren,

die in der Folge angesengt wurden. Offenbar hatte der Unbekannte die Haare der

22-Jährigen im Vorbeigehen in Brand gesteckt. Glücklicherweise gelang es der

jungen Frau mit einer schnellen Reaktion, Schlimmeres zu verhindern, sodass sie

keine weiteren Verletzungen davontrug. Im weiteren Verlauf forderte der Mann sie

auf, „das Land zu verlassen“ und flüchtete anschließend in einen parallel zur

Geschwister-Scholl-Straße und Johanna-Kirchner-Straße befindlichen Fußweg

östlich in Richtung Ludwig-Landmann-Straße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung

nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 50 Jahre alt, etwa 175 bis 185 cm groß, hellblonde / gräuliche Haare,

faltiges Gesicht. Er hatte ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach

akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem weiten, hellgrauen Shirt und

einer grauen Jogginghose. Er führte eine Bierdose mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang

Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder dem unbekannten Mann machen können, sich

unter der Rufnummer 069 / 755 53111 bei der Polizei zu melden.

Frankfurt-Flughafen: Unbekannte stehlen Kabel

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben zwischen dem 25. und dem 30. Mai 2022

auf einer Baustelle am Frankfurter Flughafen mehrere hundert Meter Kupferkabel

entwendet.

Die Diebe brachen in dem genannten Zeitraum am Airportring in den Rohbau einer

Tunnelanlage ein und erbeuteten aus diesem rund 700 Meter Erdungs- und

Lüftungskabeln aus Kupfer. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das 19. Polizeirevier unter der Rufnummer 069

/ 755 11900.

Frankfurt-Sachsenhausen: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 81-jährige Geschädigte war am Dienstag, den 31. Mai

2022, gegen 19.15 Uhr, zu Fuß durch die Metzlerstraße unterwegs. Dort wurde sie

von einem Unbekannten nach einem Geldautomaten in der Nähe gefragt. Als die Frau

ihm keinen Automaten in der Nähe nennen konnte, griff der Täter nach der

Handtasche der Geschädigten und riss sie der Frau aus den Händen, die sich dabei

zwei Finger verletzte. Der Täter floh über die Metzlerstraße in unbekannte

Richtung. Die Handtasche der Geschädigten konnte im Rahmen der

Nahbereichsfahndung aufgefunden werden. Aus der Geldbörse wurde ein

Bargeldbetrag in Höhe von rund 450 EUR entwendet.

Frankfurt/Frankfurter Berg: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Der 20-jährige Nutzer eines E-Scooters und der Führer

eines Sattelzuges standen am Dienstag, den 31. Mai 2022, gegen 16.45 Uhr, in

dieser Reihenfolge vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Homburger

Landstraße/Berkersheimer Weg. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der

Fahrer des Sattelzuges an und erfasste den Scooterfahrer, der dabei schwer

verletzt wurde. Ohne anzuhalten setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung

Bonames fort. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

verbracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Frankfurt (ots) – (fue) Eine Funkstreife des 14. Polizeirevieres befand sich am

Dienstag, den 31. Mai 2022, gegen 15.35 Uhr, auf der Niedereschbacher Straße auf

der Fahrt zu einem gemeldeten Küchenbrand in Nieder-Eschbach. Dazu hatten die

Beamten die Sondersignale ihres Mercedes Vito eingeschaltet. Im Kreuzungsbereich

zur Landstraße 3008 fuhr der Streifenwagen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich

ein. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 51-jährigen Mannes,

der die L3008 in Richtung Massenheim befuhr. Der Golf des 51-Jährigen überschlug

sich, eine Lichtzeichenanlage wurde zerstört. Der Fahrer des Golf wurde schwer

verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 28-jährige Fahrer

des Streifenwagens wurde ebenso leicht verletzt wie dessen 24-jährige

Beifahrerin. An dem Vito entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR, an

dem Golf wirtschaftlicher Totalschaden.

Frankfurt-Griesheim: Einbrecher überrascht

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 31. Mai 2022, gegen 11.05 Uhr, begab

sich eine 80-jährige Frau zu ihrem Gartengrundstück im Griesheimer Stadtweg.

Dort überraschte sie einen ihr unbekannten Mann, der gerade im Begriff war, in

ihre Gartenhütte einzudringen. Der Täter drehte sich daraufhin um, sprühte der

Frau eine große Menge Pfefferspray ins Gesicht und stieß sie nach hinten um. Die

Frau fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter ließ die

hilflose Frau am Boden liegen und flüchtete in unbekannte Richtung. Nachbarn

reagierten dann auf die Hilferufe der Geschädigten und verständigten den

Rettungsdienst und die Polizei. Vor seiner Flucht hatte der Täter noch die

schwarze Stoffumhängetasche der Frau an sich genommen. Darin befand sich neben

28 EUR Bargeld noch eine Tube mit Schmerzgel.

Der Täter wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Von

schlanker Statur, mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren. Insgesamt dunkel

gekleidet.