Unfallflucht geklärt

Heringen. Am Dienstag (31.05.), gegen 20.45 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen die Widdershäuser Straße und wollte auf die Wölfershäuser Straße abbiegen. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads aus Heringen befuhr die L 3255 von Heringen kommend ebenfalls in Richtung Wölfershausen. Als die Pkw-Fahrerin in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte sie mit dem Heck des vorfahrtsberechtigten Kradfahrers, wodurch dieser stürzte. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Fahrer des Kraftrads konnte Angaben zum Kennzeichen und zum Fahrzeug machen, wodurch die Unfallverursacherin ermittelt wurde. Der Kradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.250 Euro.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Hauneck. Am Mittwoch (01.06.), um 1 Uhr, befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die B 27 aus Fahrtrichtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 59-jähriger polnischer Fahrer eines Kleintransporters befuhr die B 27 in entgegengesetzter Richtung. Die Pkw-Fahrerin geriet aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Transporter zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme war die B 27 zeitweise voll gesperrt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall beim Einbiegen

Ronshausen. Am Dienstag (31.05.), gegen 12.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Ronshausen mit seinem VW-Kombi den Mühlweg und wollte auf die Eisenacher Straße in Richtung Bebra einbiegen. Beim Einbiegen in die vorfahrtsberechtigte Eisenacher Straße kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem dort in gleicher Richtung fahrenden Linienbus aus Bebra. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Radfahrerin leicht verletzt

Bebra. Zur Unfallzeit am Dienstag (31.05.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 44-jährige Radfahrerin aus Bebra die Eisenacher Straße in Richtung Bebra-Weiterode. Im Eisenbahntunnel fuhr sie auf dem Gehweg. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Bebra befuhr die Eisenacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Fahrbahnverengung kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die 44-jährige Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Da der Verdacht bestand, dass diese unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtschaden beträgt circa 600 Euro.

Unfallflucht

Alheim-Hergershausen. Am Dienstag (31.05.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße „Am Berg“ aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Alheim-Baumbach. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer aus Morschen und Alheim fuhren mit ihren Pkw – einem Mercedes und einem Ford-Kombi – auf der gleichen Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet der unbekannte Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenbstoß zu verhindern, bremste die Fahrerin aus Morschen stark ab. Der nachfolgende Fahrer aus Alheim erkannt dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.700 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen beige-metallic farbenen Audi A4 Avant neueren Baujahrs handeln. Am Steuer des Autos soll ein jüngerer Mann gesessen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623-9370 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfallflucht

Rotenburg- Am Montag (30.05.), gegen 16 Uhr, parkte ein Rotenburger Audi-Fahrer sein Fahrzeug in der Poststraße auf dem Parkplatz eines Kreditinstituts. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte ebenfalls auf diesem Parkplatz und stieß beim Ausparken mit dem Heck gegen den Audi. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623-9370 oder jede andere Polizeidienststelle..

Pkw zerkratzt

Lauterbach. Eine Frau aus Lauterbach stellte am Montagmittag (30.05.), gegen 14.30 Uhr, ihren schwarzen Seat Ibiza in der Vaitsbergstraße auf einem Parkplatz ab. Als sie gegen 18.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Kratzer im hinteren Bereich fest. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Roller-Diebstahl geflüchtet

Alsfeld. Zwei Rollerfahrer gerieten in der Nacht zu Mittwoch (01.06.), gegen 1.30 Uhr, ins Visier einer Streife der Polizeistation Alsfeld. Die beiden Verkehrsteilnehmer waren zu diesem Zeitpunkt auf der B 62 stadtauswärts in Richtung Leusel unterwegs und sollten einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei missachteten sie jedoch die Anhaltesignale und flüchteten unerkannt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Zweiräder kurze Zeit später abgelegt im Dieffenbachweg sowie in Höhe des Friedhofes aufgefunden werden. Es handelt sich dabei um einen Roller des Herstellers Aprilla, der zwischen Samstag (28.05.) und Sonntag (29.05.) in der Adolf-Spieß-Straße sowie einen des Herstellers Piaggio, der kurz vor der beabsichtigten Kontrolle in der Altenburger Straße, entwendet worden waren.

Bereits in den Tagen zuvor kam es im Alsfelder Stadtgebiet vermehrt zu Diebstählen von Rollern, die unbefugt genutzt und wieder abgestellt worden waren. Die Diebstähle ereigneten sich in der Bürgermeister-Haas-Straße, Adolf-Spieß-Straße, Altenburger Straße sowie der Alicestraße. Alle Fahrzeuge konnten inzwischen wieder aufgefunden werden.

Personen, die zwischen dem 24. Mai und 1. Juni verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Stallfenster beschädigt

Alsfeld. Unbekannte Täter traten am Dienstag (31.05.), zwischen 16 und 21 Uhr, ein Fenster eines Stalls in der Straße „Fulder Tor“ ein. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bedroht Frau im Bahnhof (FOTO)

Fulda (ots) – Wegen einer Bedrohungslage im Bahnhof Fulda, mussten am

vergangenen Montagabend (30.5.) Beamte vom dortigen Bundespolizeirevier

ausrücken. Ein 39-Jähriger aus Neuhof soll eine 52 Jahre alte Frau aus Hofbieber

mit Worten und durch Gesten bedroht haben.

Ein Zeuge verständigte die Bundespolizei. Nach einer schnellen Fahndung konnten

Bundespolizisten den Tatverdächtigen im Bereich des Busbahnhofs festnehmen.

Der 39-Jährige sowie seine Begleiterin gelten beide wegen Beleidigungs- und

Körperverletzungsdelikten als polizeibekannt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel

hat gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen

Maßnahmen kann der 39-Jährige wieder frei.

„PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“ – Pedelec-Beschulung bei der Polizei Osthessen

Bad Hersfeld. Die warmen Temperaturen ziehen Jung und Alt wieder nach draußen auf ihre Räder. Besonders das Fahren mit dem Pedelec erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig? Was sollte ich über mein motorisiertes Zweirad wissen? Damit der Spaß auf dem Pedelec nicht zum Verhängnis wird, geht das Polizeipräsidium Osthessen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, mit dem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in die zweite Runde.

Exklusives Pedelec-Training bei der Polizei? Zahlreiche Interessenten nutzten diese Möglichkeit im vergangenen Jahr, um die Grenzen ihres Zweirades unter Anleitung von Expertinnen und Experten zu testen. Die Nachfrage war groß, die Begeisterung noch größer. Deshalb heißt es am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, ab 10 Uhr wieder: „PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“ Zweirad-Fans ab 50 Jahren können während der zweistündigen Schulung auf dem Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Bebra ihr Können testen. On top erhalten sie zahlreiche hilfreiche Tipps und Tricks zu verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen von den Experten des Regionalen Verkehrsdienstes Bad Hersfeld.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Schnell sein lohnt sich also! Interessierte können sich bis zum Sonntag, 12. Juni, bitte unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter jvs.ppoh@polizei.hessen.de anmelden.

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, ein Helm und witterungsangepasste Kleidung.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Pedelec-Training

Wann? Mittwoch (15.06.), ab 10 Uhr

Wo? Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Fröbelweg 1, 36179 Bebra

Fröbelweg 1, 36179 Bebra Anmeldungen? bis Sonntag, 12. Juni, unter

jvs.ppoh@polizei.hessen.de

Die Polizei Osthessen berät an der Stadtwache und am Milseburgradweg

Fulda. Immer wieder werden ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben. Dreiste Täter verschaffen sich unter vorgetäuschten Gründen Zugang zu fremden Wohnungen. Sie lenken die Bewohner geschickt ab und entwenden währenddessen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände.

Auch falsche „Enkel“ erschleichen sich immer wieder das Vertrauen älterer Menschen. Weil angeblich das Vermögen in Gefahr oder eine Notlage eingetreten sei, drängen sie die Opfer beispielsweise zur Herausgabe von Wertgegenständen. Ebenso versuchen Einbrecher in Osthessen ihr Diebesglück. Allerdings kann ein Großteil an Einbrüchen durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert werden.

Für Fragen zur technischen Sicherung gegen Einbrüche und zum richtigen Verhalten bei Trickdieben, Betrügern und der „Enkeltrick“-Masche steht Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann vom Polizeipräsidium Osthessen im Juni an folgenden Terminen zur Verfügung:

Wann: Dienstag, 7. Juni 2022, von 8 bis 18 Uhr

Wo: Stadtwache Fulda

ZUSATZINFO: An diesem Tag sind auch Susanne Schuchard zum Thema

Opferschutz und die Einstellungsberaterin Denise Abersfelder vor

Ort.

Opferschutz und die Einstellungsberaterin Denise Abersfelder vor Ort. Wann: Freitag, 10. Juni 2022, von 12 bis 16 Uhr,

Wo: Milseburgradweg, Radlerparkplatz Langenbieber

Weitere Angebote zur kriminalpolizeilichen Beratung

Die Einbruchsschutzberater kommen für eine individuelle Schwachstellenanalyse auch gerne direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern nach Hause – und das kostenfrei. Außerdem stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de . Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

Katalysator gestohlen

Rasdorf. Zwischen dem 13. Mai und dem 30. Mai stahlen Unbekannte in der Straße „Im Schäfersgraben“ den Katalysator eines grauen BMW. Das Auto stand auf dem Abstellplatz eines Autohauses. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 2.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Behördengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (31.05.) in ein Behördengebäude in der Wörthstraße ein. Die Täter zerstörten mehrere Fenster auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes und durchsuchten verschiedene Büros. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kirchengebäude

Hofbieber. Eine Kapelle im Bereich der Milseburg wurde zwischen dem 22. und 29. Mai zum Ziel unbekannter Täter. Sie brachen ein Vorhängeschloss auf, um ins Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch circa 120 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sachbeschädigung an Friedhofszaun

Hünfeld. In der Zeit von Montag (23.05.) bis Freitag (27.05.) wurde der Einfriedungszaun des neuen Friedhofes im St.-Ulrich-Weg beschädigt. Unbekannte rissen von einem Zaunpfosten zwei Elemente ab und verursachten circa 400 Euro Sachschaden. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/9658-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kostenlose Fahrradcodierung bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg – Last-Minute-Anmeldung möglich

Bad Hersfeld. Die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg bietet am Donnerstag (02.06.), in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeidirektion an. Last-Minute-Anmeldungen unter der Rufnummer 06621-9320 sind noch möglich!

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick: Was? Kostenlose Fahrradcodierung Wann? Donnerstag (02.06.), 10 bis 15 Uhr Wo? Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld Last-Minute-Anmeldungen? sind unter 06621-9320 möglich!

Fahrzeuge zerkratzt

Bad Hersfeld. Großflächige Beschädigungen stellten zwei Geschädigte am Dienstagmorgen (31.05.) an ihren Fahrzeugen, die auf privaten Stellplätzen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt gewesen waren, fest. In der Nacht zuvor hatten unbekannte Täter einen braunen Opel Insignia und einen schwarzen VW Golf Plus mit einem noch nicht bekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden mit Flucht, Dienstag, 31.05.22, 14:10 Uhr, 36119 Rotenburg a.d.Fulda – Lispenhausen, Nürnberger Straße 41

Eine 54-jährige Frau aus Bebra hatte ihren PKW in der Nürnberger Straße in Höhe Hausnummer 41 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter LKW Fahrer fuhr an dem geparkten PKW vorbei und touchierte diesen. Am geparkten PKW entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 5000,-EUR. Die Schäden befinden sich in einer Höhe von 40 – 161 cm.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Rotenburg a.d.Fulda. Von dem unfallverursachenden LKW ist laut einer Zeugin folgendes bekannt: LKW, 7,5 oder 12 t, Führerhaus weiß, Plane oder fester Aufbau mit rot/blauer Aufschrift. Der LKW ist an der Rückleuchte beschädigt (Teile wurden vor Ort aufgefunden).

Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Hünfeld: Die Polizei sucht nach einer sexuellen Belästigung in Hünfeld, Josefstraße, nach Zeugen. Am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 11.45 Uhr, befand sich eine 20-jährige Frau auf dem Weg nach Hause. In Höhe des Hessentagsweg berührte ein unbekannter Mann die Frau unsittlich. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa Mitte 20, 170 cm groß, schwarze Haare, Dreitagebart, normale Statur und dunkelhäutig. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose, weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke in der Hand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter 06652/9658-0 in Verbindung zu setzen.