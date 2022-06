Vier Autos in Kirberg beschädigt,

Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe, Dienstag, 31.05.2022, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(wie) Am Dienstagvormittag wurden in Kirberg vier Autos beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Straße „Hünfeldener Höhe“ insgesamt vier Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei Beschädigungen an einem BMW, einem VW und an zwei Hyundai fest. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Denkmal in Löhnberg-Niedershausen beschädigt, Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße, Donnerstag, 26.05.2022, 10:30 Uhr bis Freitag, 27.05.2022, 11:00 Uhr

(wie) In Niedershausen beschädigten Ende letzter Woche Unbekannte ein Denkmal und entwendeten einen Geißbock aus Holz. Der Vorsitzende des Vereins „Nierrerschhäuser Dreschflejel 1982 e.V.“ verständigte am Freitag die Polizei, da er festgestellt hatte, dass Unbekannte den „Gaasbock“ als Teil des Denkmals in der Löhnberger Straße vom Sockel abgebrochen und entwendet hatten. Die Statue war aus Holz geschnitzt und krönte das sonst steinerne Denkmal mit Gedenktafel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06471/9386-0.

Mit gefälschtem Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren, Hadamar, Hadamarer Straße (Niederweyer), Dienstag, 31.05.2022, 21:30 Uhr

(wie) Am Dienstagabend erwischte die Polizei in Hadamar einen Autofahrer, der mit einem gefälschten Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren war. Bei einer Streifenfahrt beobachteten Beamte der Polizei Limburg auf der Hadamarer Straße einen sehr auffällig fahrenden, roten Toyota. Der Fahrer konnte die Fahrspur nicht halten, fuhr zu dicht auf und schließlich gegen einen Bordstein. Am Ortseingang Ahlbach kontrollierten die Beamten den 30-jährigen Fahrer. Bei ihm waren offensichtliche Anzeichen eines Drogenkonsums zu erkennen, zudem roch er nach Alkohol. Ein Drogenvortest war bei dem Mann nicht möglich. Da er den Beamten auch noch einen schlecht gefälschten italienischen Führerschein aushändigte, wurde der 30-Jährige festgenommen. Die Fälschung stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme durfte der Mann wieder seines Weges ziehen. Motorisiert darf er allerdings vorerst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen.

Ohne Helm und ohne Führerschein gefahren, Limburg, Dietkircher Weg, Dienstag, 31.05.2022, 20:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei in Offheim einen Motorrollerfahrer, der ohne Helm gefahren war und fand heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Eine Streife der Limburger Polizei bemerkte gegen 20:00 Uhr in der Dietkircher Straße einen Motorroller mit Versicherungskennzeichen, der von einem jungen Mann ohne Helm gefahren wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Strafanzeige aufgenommen.

Motorradfahrer überschlägt sich nach Unfall auf der B 417, Limburg, Bundesstraße 417, Dienstag, 31.05.2022, 18:15 Uhr

(wie) Am Dienstagabend kam es auf der B 417 bei Limburg zu einem Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer überschlagen und verletzt hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Motorrad die B 417 von Linter in Richtung Hünfelden. In Höhe der Baumschule bog ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes von einem Wirtschaftsweg auf die B 417 ein. Hierbei übersah er den offensichtlich zu schnell von rechts herannahenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch rechts an dem Auto vorbeizufahren, touchierte aber den Außenspiegel des Mercedes und kam zu Fall. Der 32-Jährige überschlug sich mehrfach mit dem Motorrad und blieb schließlich verletzt im Straßengraben liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und ließ das stark beschädigte Motorrad abschleppen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Unfallstelle am Mittwochmorgen fuhren zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr von 327 erfassten Fahrzeugen 23 zu schnell und werden nun Post von der Bußgeldstelle erhalten.