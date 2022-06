Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik des Main-Taunus-Kreises – weniger Verletzte, mehr Unfälle mit Sachschaden

(jn)Die Polizeidirektion Main-Taunus hat im zurückliegenden Jahr 4.312 Verkehrsunfälle verzeichnet. Nach dem deutlichen Rückgang der Unfallzahlen von 2019 (5.151) auf 2020 (4.215), ereigneten sich im Jahr 2021 nun wieder mehr Verkehrsunfälle auf den Straßen des Main-Taunus-Kreises (+2,3 % gegenüber dem Vorjahr).

Dieser Anstieg lässt sich auf mehr polizeilich registrierte Verkehrsunfälle mit Sachschäden (+ 137) zurückführen. Weiterhin ist der Anteil der Personen, die sich nach einem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben mit knapp 38 % der verzeichneten Unfälle im Main-Taunus-Kreis sehr hoch. Die Aufklärungsquote in diesem Deliktsfeld liegt bei 43 %. Da es sich bei der Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein „Kavaliersdelikt“, sondern um eine Straftat handelt, müssen sich die Täterinnen und Täter auf unangenehme rechtliche Konsequenzen einstellen.

Erfreulicherweise sanken sowohl die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden (2020: 508; 2021: 468) als auch die Anzahl der hierbei verletzten Personen (2020: 611; 2021: 568) deutlich. Damit kamen im Jahr 2021 im Straßenverkehr so wenig Personen zu Schaden wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Leider kam es im Kreisgebiet zu sechs schweren Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang.

Einbrecher flüchten mit Auto des Geschädigten, Hattersheim, Ortsteil: Okriftel, Albert-Schweitzer-Straße, 30.05.2022, 23:00 Uhr, bis 31.05.2022, 07:30 Uhr

(gr) In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in Hattersheim-Okriftel in eine Gaststätte ein. Anschließend flüchteten sie mit dem Auto des Geschädigten vom Tatort. Die Einbrecher verschafften sich durch das Aufbrechen der Hintertür Zutritt in die Innenräume des Gebäudes. Danach durchsuchten sie mehrere Behältnisse nach Wertsachen. Die Täter entwendeten neben Bargeld auch einen Fahrzeugschlüssel, den sie einem blauen Renault Kangoo zuordnen konnten. Der PKW mit den Kennzeichen: MTK-CV 391 war vor dem Gebäude geparkt. Mit dem Fahrzeug flüchteten die Ganoven schließlich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Einbruchs, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Einbruch in Firmengebäude, Hofheim am Taunus, In den Nassen, Dienstag, 31.05.2022, 00:30 Uhr bis, 07:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Hofheim in ein. In der besagten Nacht, näherten sich die Einbrecher dem Gebäudekomplex in der Straße „In den Nassen“ und verschafften sich ersten Erkenntnissen zufolge durch das gewaltsame Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Dort angekommen, brachen sie mehrere Zwischentüren auf und gelangten so in weitere Gebäudeteile. Letzten Endes wurden mehrere Räumlichkeiten diverser Firmen durchsucht, ehe die Täter die Flucht ergriffen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen

Weidezaun von Pferdekoppel zerstört, Kelkheim-Fischbach, Grüner Weg, hinter dem Sportplatz Montag, 30.05.2022, 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Montages zerstörten Unbekannte in Fischbach den Zaun einer Pferdekoppel. Zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr begaben sich der oder die Täter zu einer Weide unweit der Straße „Grüner Weg“ hinter einem Sportplatz und beschädigten den rings herum gespannten Zaun an mehreren Stellen. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der Sachschaden wird mit rund 200 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Flörsheim, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Dienstag, 24.05.2022, 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fh)Bereits am Dienstag, dem 24.05.2022, ereignete sich in der Grabenstraße in Flörsheim eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr parkte der rote Opel Adam eines Flörsheimers am Fahrbahnrand der, als Einbahnstraße ausgewiesenen, Grabenstraße. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in die Grabenstraße ein und streifte dabei den Opel an der linken Fahrzeugseite. Die unfallverursachende Person kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr einfach davon.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.