Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Körperverletzung am Kinderspielplatz

Lörzweiler (ots) – Am Sonntag 29.05.2022 gegen 19 Uhr, kam es auf dem Spielplatz in der Apfelgasse zu einem Vorfall. Ein 11-Jähriger und 13-Jähriger befanden sich auf der Kerb in Lörzweiler. Auf dem Nachhauseweg bemerkten sie, dass ihnen ein Mann folgte. Der Fremde warf ihnen vor, einen Stein auf die Straße gelegt und hierdurch Personen gefährdet zu haben. Es kam zu einem Streit.

In dessen Verlauf warf der Mann einen Kieselstein nach dem 11-jährigen und verfehlte den Jungen. In der Folge kam zu einer Schubserei wobei der Mann dem 13-Jährigen gegen das Schienbein trat und dieser hierdurch zu Boden fiel. Der Mann entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre alt, kräftig, schwarze Haare und Schnauzbart. Er trug ein schwarz-blaues Hemd und eine braune kurze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 30.05., Albert-Schweitzer-Straße, 12:21 Uhr – Ein Mann kam aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten PKW.

Durch den Zusammenstoß wurde der 40-Jährige Verursacher leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR.

Fahrraddiebstahl

Bingen (ots) – 01.06., Berlinstraße, 02:00 Uhr – Eine Anwohnerin hielt sich auf ihrem Balkon auf, als ihr drei junge Männer auffielen. Einer der Männer trug ein Pedelec über der Schulter. Als sie ihnen etwas zurief, stellten sie das Fahrrad plötzlich ab und entfernten sich. Die Polizei ermittelt wegen der Herkunft des Fahrrades.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Appenheim (ots) – 21.05., Feldweg, 18:47 Uhr – Ein 57-jähriger Fahrradfahrer fuhr am 21.05. einen Feldweg entlang der Welzbach in Richtung Nieder-Hilbersheim. Als er einen Fußgänger samt Hund passierte, lief letzterer ihm plötzlich nach. Der Radfahrer beschleunigte und kam infolgedessen zum Sturz.

Er verletzte sich und verlor kurz das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, waren die beiden Beteiligten ohne zu helfen verschwunden. Andere Passanten informierten den Rettungsdienst.

Verkehrsunfall mit Flucht

Weiler b. Bingen (ots) – 30.05., An der Graswiese, 11:00 Uhr – Eine Frau stellte einen schwarzen Opel Astra auf einem Parkplatz ab und entdeckte bei Ihrer Rückkehr Lackschäden an Front und Beifahrerseite. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.