Fahrzeug im Garten – Zwei Hausfassaden beschädigt

Pfungstadt (ots) – Am Dienstag 31.05.2022 um 08.35 Uhr kam es in der Gebrüder-Grimm-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die 39-Jährige Fahrerin eines Hyundai, wollte auf dem hauseigenen Parkplatz in der Wilhelm-Busch-Straße parken. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte die Fahrerin ihr Auto, touchierte die eigene Hauswand, durchbrach den Gartenzaun zum Nachbargrundstück und kollidierte im Anschluss mit deren Hauswand.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Hyundai um 90 Grad und beschädigte mit dem Heck den Gartenzaun eines dritten, angrenzenden Grundstücks.

Die leicht verletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Hyundai musste mit einem Kran aus dem Garten gehoben werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf etwa 80.000 Euro.

19 Freiwillige Polizeihelfer im Polizeipräsidium Südhessen ausgebildet

Südhessen (ots) – Ende Mai 2022 absolvierten insgesamt 19 ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger erfolgreich ihre Ausbildung zum Freiwilligen Polizeidienst. Die Ausbildung, die von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums durchgeführt wird, umfasst insgesamt 50 Stunden.

Hierbei werden rechtliche Inhalte sowie Kommunikations- und Verhaltenshinweise vermittelt. Außerdem umfasst die Ausbildung einige Stunden Einsatztraining, in dem die zukünftigen Helferinnen und Helfer unter anderem eine Einweisung am Pfefferspray erhalten, welches sie allerdings nur zur Notwehr und Nothilfe einsetzen dürfen.

Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Südhessen bereits seit 2004. Er ist neben vielen anderen Präventionsmaßnahmen ein Baustein der Sicherheitsinitiative KOMPASS. Die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes sind klar abgesteckt: Präsenz zeigen, beobachten, melden. Damit bilden sie eine ideale Ergänzung zur Landes- und zur Kommunalpolizei.

In Südhessen versehen derzeit somit 106 freiwillige Helfer ihren Dienst. Die “neu Ausgebildeten” werden zukünftig in Dieburg, Groß-Gerau, Weiterstadt, Kelsterbach, Lampertheim, Bensheim, Zwingenberg, Stockstadt, Biebesheim und Gernsheim eingesetzt.

Darmstadt

Auto mit Steinen und Stockschlägen demoliert? – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung eines Autos stehen, sucht die Polizei Eberstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten noch unbekannte Täter am vergangenen Mittwoch (25.5.) in der Zeit zwischen 8.30-13.30 Uhr einen im Löfflerweg geparkten schwarzen Hyundai massiv mit Steinen und Stockschlägen, verteilt über alle Fahrzeugseiten, beschädigt.

Der durch die Kratzer und Dellen verursachte Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Weil die Tat offenbar am helllichten Tag zwischen weiteren geparkten Autos geschah, die unversehrt blieben, erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise auf die Täter.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten in Eberstadt, zu melden (Rufnummer 06151/969-41500).

Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Darmstadt (ots) – Das 1. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte am Mittwoch, den 15. Juni 2022 zwischen 10-16 Uhr in die Bismarckstraße zur kostenlosen Fahrradcodierung ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei um Voranmeldung. Diese werden ab sofort unter der Telefonnummer 06151/969-41102 oder -41103 in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Mehrere Autos im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Montag (30.5.) und Dienstag (31.5.) hatten es noch unbekannte Täter auf gleich mehrere Autos im Stadtgebiet Darmstadt abgesehen. Mit allen drei Fällen ist die Darmstädter Kripo (21/22) betraut, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat und Tatzusammenhänge prüft.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter aus einem weißen Touran in der Bessunger Straße das fest eingebaute Navigationssystem, aus einem schwarzen VW Multivan in der Arheilger Straße das Navi und das Autoradio sowie aus einem schwarzen Mercedes im Niebergallweg das Lenkrad. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 4000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Motorradfahrer

Riedstadt (ots) – Am 31.05.2022 gegen 23:35 Uhr, befuhren 2 Motorradfahrer die B44 aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Groß-Gerau. Auf dem Teilstück der B44 zwischen Goddelau und Wolfskehlen kamen den beiden Motorradfahrern zwei PKW entgegen. Der eine PKW überholte sodann den vorausfahrenden PKW. Hierbei übersah dieser augenscheinlich die entgegenkommenden Motorradfahrer.

Beide Motorradfahrer mussten dem überholenden PKW ausweichen. Hierbei touchierte einer der beiden Motorradfahrer die Leitplanke und kam in der Folge zu Fall. Der 28 jährige Motorradfahrer zog sich hierbei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu. Der überholende PKW, bei dem es sich um einen SUV gehandelt haben könnte, entfernte sich anschließend ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auch der PKW der überholt wurde setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Ermittlungen zu den Fahrzeugen dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B44 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht dringend nach Zeugen die Hinweise auf den flüchtigen PKW / SUV sowie den weiteren PKW geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06152 / 175-0 mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Verletzten zwischen Wolfskehlen und Goddelau

Riedstadt (ots) – Am Mittwoch 01.06.2022 kam es gegen 17.00 Uhr in Kreuzungsbereich Gernsheimer Str. Ecke Tannenhof in Riedstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen verletzt wurden. Ein 39-jährige Motorradfahrer aus Biebesheim überholte links eine Fahrzeugschlange. Als dann eine 19-jährige Autofahrerin aus Riedstadt nach links abbiegen wollte, konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr dieser auf.

Die Autofahrerin und ihre beiden Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der schwerverletzte Motorradfahrer befindet sich außer Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 30.000 EUR.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Rüsselsheimer Dreieck

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstagabend 31.05.2022 gegen 18:30 Uhr, kam es am Rüsselsheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall in der Überleitung von der A60 aus Richtung Mainz kommend zur A67 in Richtung AD Mönchhof. Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Rüsselsheim wollte dabei einen 44-jährigen VW-Fahrer aus Frankfurt überholen. Bei diesem Vorgang wurde der BMW im Kurvenbereich aus seiner Fahrspur nach rechts herausgetragen und kollidierte dabei seitlich mit dem VW.

Dieser schleuderte dadurch nach links über die Fahrbahn und krachte dort gegen die Fahrbahnbegrenzung. Der BMW fuhr seinerseits gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung und die Fahrzeuge kamen letztendlich quer über beide Fahrspuren zum Stehen. Die Fahrerin des BMW schien zunächst nicht aus ihrem Auto aussteigen zu können, schaffte es aber schließlich doch noch aus eigener Kraft aus dem PKW heraus.

Für die sich anschließenden Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme, musste der Streckenabschnitt über einen Zeitraum von knapp zwei Stunden immer wieder voll gesperrt werden. Die Unfallverursacherin und der andere Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Rüsselheim und Groß-Gerau verbracht, den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 45.000 Euro.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall auf der A659 – “Sekundenschlaf”

Viernheim, Kreis Bergstraße (ots) – Am Dienstag 31.05.2022 kurz nach 15 Uhr fuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn A659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim Ost und dem Autobahnkreuz Weinheim auf dem rechten Fahrstreifen. Ohne erkennbare äußeren Gründe fuhr er auf den vor ihm fahrenden Pkw Renault auf. Der 31-jährige Fahrer und der Mitfahrer des Renaults wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fiel der 57-Jährige vermutlich in einen sogenannten “Sekundenschlaf” und fuhr aus diesem Grund, auf das vor ihm mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahrende Auto auf. Weitere vage Einlassungen des Unfallverursachers, auf einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug, werden überprüft.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma abtransportiert werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

Führerscheinrechtliche Maßnahmen gegenüber dem Unfallverursacher wurden bisher nicht getroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt Anzeigenvorlage an die Staatsanwaltschaft.

Einbrecher erbeuten Geld aus Schlosserei

Heppenheim (ots) – Die Kriminalpolizei K 21/22, sucht nach dem Einbruch in einer Schlosserei in der Gunderslachstraße Zeugen. Gestohlen wurde Geld. Die Täter trieben sich in der Nacht zum Dienstag 30.05.-31.05.2022 auf dem Gelände des Handwerkbetriebs herum. Durch eine provisorisch gesicherte Öffnung drangen sie ins Innere ein.

Bei ihrer Suche fanden sie einen Tresor, der mit einem Seitenschneider geöffnet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter aus dem Betrieb zudem eine große grüne Einkaufstasche aus Plastik mitgenommen.

Wem sind Personen mit der beschriebenen Plastikflasche aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit auf dem Firmengelände am Feldweg beobachtet? Alle Hinweise bitte der Heppenheimer Polizei unter Tel. 06252/706-0 melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Sonntag 29.05.2022, zwischen 08.30-18.30 Uhr wurde in der Beethovenstraße ein dort geparkter grauer Opel Corsa durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug richten Sie bitte an die Polizeistation Heppenheim unter Tel. 06252/706-0.

Dieben leicht gemacht – Polizei informiert

Bergstraße (ots) – Täglich melden sich Autobesitzer bei der südhessischen Polizei, die bestohlen worden sind. Dabei häufen sich die Fälle, bei denen die Fahrzeuge unverschlossen waren. Anfang der Woche 30.05-31.05.2022 haben Diebe auf diese Art und Weise wieder einmal leichtes Spiel gehabt und 2 Autos in der Gerhart-Hauptmann-Straße und Uhlandstraße in Rimbach ausgeräumt.

Auch andere Städte und Gemeinden, wie Viernheim und Mörlenbach waren betroffen. Neben Portemonnaies, Bankkarten, hochwertige Taschen und Schuhe, fielen auch Wohnungsschlüssel in falsche Hände. Allein der materielle Schaden liegt bei rund 1.700 Euro.

Der Schutz vor Langfingern ist in solchen Fällen denkbar einfach. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen auch tatsächlich verschlossen ist! Und…lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück.

E-Scooter vor Friseurgeschäft gestohlen

Rimbach (ots) – Die Heppenheimer Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise auf einen gestohlen E-Scooter des Herstellers Xiaomi geben können. Der Roller wurde am letzten Montag 30.05.2022 während eines Friseurbesuchs in der Staatsstraße, Nähe Gymnasiumstraße gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen 15.20-16 Uhr. Am gesuchten E-Scooter war zuletzt das grüne Versicherungskennzeichen 148-NHP angebracht. Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Täter beschädigt Fahrzeug mit zuvor abgerissenem Scheibenwischer

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots) – In der Nacht von Freitag (27.05.) auf Samstag (28.05.) kam es zwischen 20:00-15:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Michelstädter Hochstraße. Der weiße VW Up des 54-jährigen Michelstädters wurde vor der Tat an der Straße vor dem Anwesen abgestellt.

Am Folgetag stellte der Besitzer fest, dass der vordere rechte Scheibenwischer fehlte und dass mutmaßlich damit die Motorhaube an einer Stelle zerkratzt wurde. Aufgrund des Schadensbildes ist von einer vorsätzlichen Tat auszugehen. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zu möglichen Verursachern unter 06062/953-0.

