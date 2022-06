Friedberg: Die Polizei-News

Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs – Polizei warnt vor Dieben

Friedberg (ots) – Mit der Masche “falscher Mitarbeiter der Stadtwerke” erleichterten Diebe einen Senior in Friedberg und eine Seniorin in Bad Nauheim um ihre Wertsachen. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen testen zu müssen, verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Wohnungen. Nach den Tests fehlten Schmuck und Münzen.

In der Friedberger Hauptstraße klingelten gestern (31.05.2022), gegen 14.10 Uhr die vermeintlichen Handwerker der Stadt. Das Duo erklärte dem 76-jährigen Bewohner, dass die Leitungen getestet werden müssten. Hierzu war es erforderlich, dass der Senior in der Küche den Wasserhahn auf- und zudrehen musste. Während ihn dabei einer der Täter ablenkte, suchte sein Komplize in der Wohnung nach Wertsachen.

Er brach im Schlafzimmer eine Schranktür auf und erbeutete verschiedene wertvolle Münzen. Als der Senior misstrauisch wurde, versperrte ihm einer der Täter den Weg aus der Küche. Nachdem das Duo die Wohnung verlassen hatte, fiel der Diebstahl auf.

Die Diebe beschreibt der 76-jährige Friedberger wie folgt:

Der Täter, der bei ihm in der Küche blieb, war zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von adipöser-dicklicher Statur und sprach Hochdeutsch. Er hatte dunkel, zurückgekämmte Haare, trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd. Sein Komplize war etwa gleich alt, mit 180 cm etwas größer, von kräftiger Statur, hatte dunkle Haare und war schwarz gekleidet.

Bereits vergangenen Freitag (27.05.2022), gegen 16.10 Uhr, schlugen zwei Diebe in der Benekestraße in Bad Nauheim zu. Die 84-jährige Bewohnerin ließ die Gauner in die Wohnung. Nachdem das Duo gegangen war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl von drei Schmuckstücken.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wem sind die falschen Stadtwerkemitarbeiter gestern Nachmittag in der Friedberger Straße oder am Freitag in der Benekestraße aufgefallen?

Wer kann weitere Angaben zu den Trickdieben machen?

Wo sind die angeblichen Stadtwerkemitarbeiter noch aufgetreten?

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die falschen Stadtwerkemitarbeiter weiter ihr Unwesen treiben. Um nicht Opfer der Masche zu werden gibt die Polizei folgende Tipps:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Lassen Sie nur Handwerker oder vermeintliche Vertreter der Stadtwerke in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Karben: Biker im Kreisverkehr übersehen

Mit einer leichten Verletzung am Bein überstand ein 44-jähriger Biker einen Zusammenstoß mit einem Landrover. Der Karbener war heute Nacht (01.06.2022), gegen 04.30 Uhr, mit seiner Honda im Kreisverkehr der Bahnhof- und Robert-Bosch-Straße unterwegs. Der 49-jährige Fahrer des Landrover fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Biker.

Der konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen, prallte mit seiner Maschine gegen den Kotflügel des Geländewagens und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung, weitere Untersuchungen waren nicht erforderlich. Der ebenfalls in Karben lebender Unfallgegner im Landrover blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen können noch nicht beziffert werden.

Bad Vilbel-Dortelweil: Diebe haben BMWs im Visier

In der Konrad-Adenauer-Alle machten sich Diebe heute Morgen (01.06.2022) an zwei BMW zu schaffen. Gegen 04.10 Uhr meldete ein Zeuge drei Männer, die eine Heckscheibe eines weißen 5er BMW beschädigten. Als sie ihn entdeckten, nahmen die Unbekannten Reißaus. Einer der Männer trug eine blaue Jacke und eine beige Hose, die Täter rannten in Richtung Mozartstraße davon. Bei der Fahndung nach den Dieben entdeckte eine Streife der Vilbeler Polizei einen weiteren aufgebrochenen BMW.

Der schwarze X5 parkte in Höhe der Hausnummer 28. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum verschafft und Teile des Interieurs – Autoradio, Bordcomputer und Lenkrad – ausgebaut. Der Wert der Beute liegt bei rund 10.000 Euro. Die Schäden am X5 belaufen sich auf weitere 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe noch beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am frühen Mittwochmorgen (01.06.2022) Personen oder Fahrzeuge in der Konrad-Adenauer-Alllee aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Butzbach-Nieder-Weisel: Frontscheibe beschädigt

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Unbekannte an einem in der Mauerfeldstraße geparkten Seat zurück. Die Täter schlugen die Heckscheibe des blauen Leon ein. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag (31.05.2022) auf Mittwoch (01.06.2022) dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 mit der Polizeistation Butzbach in Verbindung zu setzen.

Karben-Klein-Karben: Vito aufgebrochen

Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro erbeuteten Diebe aus einem weißen Vito-Bus. Der weiße Benz parkte zwischen Montagnachmittag (30.05.2022), gegen 15.00 Uhr und Dienstagmorgen (31.05.2022), gegen 10.00 Uhr in der Max-Planck-Straße. Die Diebe brachen das Schloss der Heckklappe auf und griffen sich ihre Beute. Die Aufbruchschäden liegen bei etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Büdingen: Hoher Lackschaden

Auf rund 4.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Audi zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der in der Wilhelm-Lückert-Straße geparkten A6 Limousine. In derselben Tatzeit ließen Unbekannte in der Straße “Am Hain” ihre sinnlose Zerstörungswut an einem dort geparkten schwarzen 6-er Golf aus. Hier beziffert die Polizei den Lackschaden auf mindestens 1.000 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am 29.05.2022 (Sonntag), zwischen 09.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Wilhelm-Lückert-Straße oder in der Straße “Am Hain” beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

