Wetzlar-Dalheim: Roller gestohlen

Unbekannte Täter klauten im Berliner Ring einen 125-er Roller der Marke Suzuki. Der Besitzer stellte seine Maschine am 01.04.2022 vor der Hausnummer 60D ab. Gestern Abend (25.05.2022), gegen 17.00 Uhr fiel ihm auf, dass das nicht zugelassene und nicht fahrbereite Bike dort nicht mehr stand.

Wann genau die Diebe den Roller mitgehen ließen, kann er nicht sagen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Suzuki-Rollers nimmt die Polizei Wetzlar unter

Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Dillenburg: Benz-Fahrer zeigt Unfall an

Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei bittet um Mithilfe. Diesmal sucht er nicht wie üblich nach dem flüchtigen Unfallfahrer, der hatte sich selbst bei den Ordnungshütern gemeldet, sondern nach dem von ihm beschädigten Fahrzeug. Der Unfallfahrer rangierte am 31.05.2022 (Mittwoch), gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz der “Praxis an der Dill” in der Hindenburgstraße.

Hierbei touchierte er mit seiner blauen B-Klasse einen dort geparkten dunklen Pkw. Der Dillenburger fuhr nach Haus und informierte von dort aus die Polizei. Beim Eintreffen einer Streife stand der von dem Dillenburger beschädigte Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz. Seiner Erinnerung zur Folge stand er am Gebäude der Praxis, auf dem dritten Stellplatz von links.

Besucher, die den Parkplatz heute Morgen bis gegen 10.50 Uhr mit ihrem dunklen Pkw aufgesucht hatten und einen frischen Unfallschaden an ihrem Wagen haben, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Haiger: Golf-Beleuchtung beschädigt

Zwischen Montag (30.05.2022), gegen 23:00 Uhr und Dienstag (31.05.2022), gegen 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Kühlhausstraße einen silberfarbenen Golf. Sie zerschlugen den rechten Außenspiegel und die Rücklichter des vor der Hausnummer 4 geparkten VW und ließen einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

