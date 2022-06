Aktuell KEINE Hinweise auf Gefahr für andere

Vellmar (ots) – Die Beobachtung einer Anwohnerin in der Parkstraße hat am Mittwoch 01.06.2022 einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Frau hatte gegen 09 Uhr einen Mann an ihrem Haus in Richtung Ahnepark vorbeigehen sehen, der möglicherweise eine Waffe in der Hand hielt. Von der Person seien zwar keine sichtbaren Bedrohungshandlungen ausgegangen, weitere Meldungen wegen eines Mannes mit Waffe gingen beim Polizeinotruf zudem nicht ein.

Die Polizei hat nichtsdestotrotz, wie in solchen Fällen üblich, die Fahndung nach der beschriebenen Person aufgenommen, um mögliche akute Gefahren ausschließen zu können. Die Fahndung konzentrierte sich auch auf den angrenzenden Ahnepark. Eine verdächtige Person konnte während der Fahndung bislang nicht angetroffen werden.

Warum der Mann möglicherweise mit einer Waffe hantierte, ist momentan noch unklar. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Schusswaffe handelte, ist ebenfalls noch ungeklärt.

Aktuell melden sich verständlicherweise viele besorgte Eltern und Bürger bei der Polizei, da anscheinend auch verschiedene Gerüchte im Umlauf sind:

Die Polizei weist daher daraufhin, dass es derzeit KEINE Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung gibt.

Beobachtungen, wie heute gemacht wurden, führen üblicherweise zu einer solchen Fahndung der Polizei, wie sie heute vorgenommen wurde. Dabei geht es darum, akute Gefahren für die Bevölkerung schnellstmöglich und restlos ausschließen zu können. Außer der bloßen Beobachtung liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse oder Hinweise auf Gefahren vor.

Sollten der Polizei generell Hinweise auf eine Gefährdung der Bevölkerung vorliegen, wird sie die Menschen umgehend und umfassend darüber informieren.

2 Kinder möglicherweise bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Baunatal (ots) – Am Montagnachmittag 30.05.2022 in der Friedrich-Ebert-Allee wurden 2 unbekannte Kinder, bei denen es sich offenbar um Geschwister handelte, beim überqueren der Straße, von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend kam die Mutter hinzu und fuhr mit den Kindern, die vermutlich leicht verletzt wurden, davon.

Die Unfallermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Hinweise von Zeugen zu erhalten.

Wie die 37-jährige Autofahrerin gegenüber den aufnehmenden Beamten schilderte, war sie gegen 14:10 Uhr mit ihrem silbernen Audi A2 auf der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs. In Höhe des Marktplatzes hätten plötzlich von links kommend die beiden Kinder im Laufschritt die Straße überquert, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, so die Audi-Fahrerin.

Sie erfasste den Jungen und das Mädchen mit der Front ihres Autos, wodurch beide zu Boden geschleudert wurden. Kurz nachdem sie angehalten hatte, soll die Mutter der Kinder mit einem Pkw hinzugekommen sein. Diese habe allerdings nach einem kurzen Gespräch mit der Audi-Fahrerin kurzerhand die Kinder eingeladen und sei davongefahren.

Die um das Wohl der möglicherweise verletzten Kinder besorgte 37-Jährige meldete den Unfall umgehend bei der Polizei. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, erbitten die Ermittler nun Zeugenhinweise.

Es soll sich bei dem etwa 8-jährigen Jungen und einem etwa 12-jährigen Mädchen augenscheinlich um Geschwister gehandelt haben. Die Kinder unterhielten sich mit ihrer Mutter in russischer Sprache.

Hinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Stadtpolizei stellt Fahrraddieb nach kurzer Verfolgung in Innenstadt

Kassel-Mitte (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen stellte eine Streife der Stadtpolizei am Dienstagabend 31.05.2022 in der Innenstadt einen flüchtenden Fahrraddieb. Der Passant hatte gegen 19:30 Uhr in der Spohrstraße einen Mann beobachtet, der sich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte.

Nach seiner Mitteilung war augenblicklich die Streife der Stadtpolizei zur Stelle, bei deren Eintreffen der Täter sofort Fersengeld gab. Nach kurzer Verfolgung konnten die Stadtpolizisten den 21-jährigen Tatverdächtigen stellen.

Wie sich dann bestätigte, hatte er bereits das Schloss des Fahrrads geknackt, bevor er festgenommen wurde. Der 21-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen an die Beamten des Polizeireviers Mitte übergeben. Gegen den Mann aus Kassel wird nun wegen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

