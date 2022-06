Annweiler, Bad Dürkheim: Burgen der GDKE locken mit abwechslungsreichen Veranstaltungen im Juni 2022

Annweiler / Bad Dürkheim / Ramberg / Landstuhl – Das bevorstehende Pfingstwochenende läutet für den gesamten Juni ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm auf den Burgen und Schlössern der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) ein.

Los geht’s am 4. und 5. Juni 2022, jeweils von 10 bis 17 Uhr, mit einer Räuberbande, die am Pfingstwochenende die Schloss- und Festungsruine Hardenburg besucht. Wer erfahren möchte, was Räuberzinken sind, in welcher Geheimsprache sich die Räuber unterhielten und ob sie wirklich die Reichen ausraubten und die Armen beschenkten, ist an diesem Wochenende auf der Hardenburg genau richtig! Familien sind herzlich willkommen, Mitmachen ist erwünscht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, dies alles ohne Zusatzkosten beim regulären Burgeneintritt.

Rund 60 Kilometer südlich wird am 4. Juni die Burg Trifels zu einem spannenden Schauplatz (mit Wiederholungen des Programms am 11. und am 18. Juni) jeweils um 18 Uhr. Es geht um nicht weniger als die Befreiung Richard Löwenherz – eine Geschichte voll von Intrigen, Machtkämpfen und großem Mut. 23 Tonnen Silber soll seine Freilassung die englische Krone kosten. Eine damals wie heute unvorstellbar hohe Summe. Geschrieben wurde das Stück von Alexander Etzel-Ragusa, meisterhaft gespielt durch den Schauspieler Markus Maier. Erwachsene zahlen ohne zusätzlichen Burgeneintritt 10 Euro (ermäßigt 7 Euro). Anmeldung erforderlich unter: Burgverwaltung Trifels, Tel. 06346 8470 (Montag Ruhetag).

Buchstäblich auf den Bauch geschrieben wurde die Rolle des Bruder Leonardo dem Schauspieler und Komödianten Christian Bechinger, der mit seinem clownesken Humor und der tiefsinnigen Gelassenheit eines Mönchs (auf Abwegen) brilliert. Am 11. Juni um 19 Uhr unterhält er auf der Schloss- und Festungsruine Hardenburg mit himmlischen Lautenklängen das Publikum, singt und tanzt und erzählt als Weinprüfer und Verwalter in einem der größten Klöster des Landes viel Wissenswertes über die Charaktere der Weine. Sein Programm dauert rund 90 Minuten (mit 20 Minuten Pause) und kostet 15 Euro pro Person (kein zusätzlicher Burgeneintritt nötig). Anmeldung (bis 3 Tage vor dem jeweiligen Termin) erforderlich unter: Tel. 06236 6937181 (Christian Bechinger).

Wer es musikalisch mag, den nimmt Minnesänger Heinrich vom großen Thale am 12. und 26. Juni, um jeweils 14 Uhr, auf der Reichsburg Trifels bei Annweiler mit auf eine Reise in die Welt der mittelalterlichen Dichtung und Sangeskunst. „Wo ich euch doch so von Herzen verehre!“, heißt sein gut einstündiges Programm und kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 16 Jahren zahlen 5 Euro (jeweils zzgl. Burgeintritt). Der Burgeintritt ist an der Kasse, die Gebühr für die Führung direkt beim Darsteller zu entrichten. Anmeldung über Erlebnistouren Emanuel (www.erlebnistouren-emanuel.de), Tel. 0162 6685262.

Auf den Spuren von Rittern und Fledermäusen begibt sich am 15. Juni um 19 Uhr eine abendliche Erkundung der Schloss- und Festungsruine Hardenburg bei Bad Dürkheim. Kein Wunder: Im Jahr 2021 wurde die Hardenburg offiziell vom NABU im Rahmen des Programms „Fledermäuse willkommen“ ausgezeichnet. Neben einer Führung und Infos von Fledermausexperten dürfen die Besucherinnen und Besucher bei Sonnenuntergang unter Anleitung mit einem Fledermaus-Detektor auf die Suche nach den fliegenden Säugetieren gehen. Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter geeignet. Anmeldung erforderlich unter: kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder 0261 6675-4826 (telefonisch Di bis Fr). Eintritt: Erwachsene: 8 Euro; Kinder: 6 Euro (zzgl. Burgeneintritt). Dauer: ca. 3 Stunden.

Mit einer abendlich, gut dreistündigen musikalischen Wanderung geht es am 17. Juni um 19 Uhr von Ramberg zur Burgruine Meistersel mitten im Pfälzerwald. Bei romantischem Abendlicht lassen sich zu Gedichten und Klarinettenstücken das spezifisch romantische Lebensgefühl der Zeit um das Jahr 1800 erahnen. Bitte zum Treffpunkt am Parkplatz Ortsausgang von Ramberg Richtung Burrweiler wandertaugliche Schuhe, ein Trinkgefäß und eine Taschenlampe für den Rückweg mitbringen. Die Wanderung kostet pro Person 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder Tel. 0261 6675 4826 (Di bis Fr).

Wer mehr über die faszinierende Reichsburg Trifels erfahren möchte, der sollte am 19. Juni um 14 Uhr an der rund eineinhalbstündigen Führung zur Geschichte der Burg Trifels im 19. und 20. Jahrhundert teilnehmen. Nach Zeiten des Niedergangs und Verfalls wurde die Burg Trifels, wie viele andere Burgen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts „wiederentdeckt“. Die Führung vermittelt die gesamte Baugeschichte der Burganlage. Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro (jeweils zzgl. Burgeintritt). Eine Anmeldung ist bis Freitag, 17. Juni, 14 Uhr erforderlich unter kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder Tel. 0261 6675-4826 (Di bis Fr).

Auf der Reichsburg Trifels bei Annweiler begeistern am 25. Juni ab 20 Uhr wieder die Trifelsserenaden, eine Konzertreihe der Villa Musica. Zu hören sind zwei Streichquintette u.a. mit Roland Glassl, der als Bratschist im Mandelring Quartett und als Professor an den Musikhochschulen in Frankfurt und München zum Idol der jungen Viola-Virtuosen und -Virtuosinnen in Deutschland wurde. Anmeldung und Tickets unter www.villamusica.de.

Ein besonders Spektakel bieten die Burgspiele Landstuhl am 25. Juni, Einlass um 19 Uhr, inmitten der Ruine der Burg Nanstein mit der Premiere des Stücks „Das Wirtshaus im Specktal“, eine Adaption des Filmklassikers mit Lilo Pulver. Im unvergleichlichen Westricher Dialekt wird bei dem etwas anderen Theater getobt und gestritten, geschunkelt und gesungen und das unter den nur ein bisschen gefährlichen Räubern mit ihrem überaus charmanten Hauptmann. Das Stück wird am 26. Juni (Einlass ab 16 Uhr) wiederholt. Eintritt für Erwachsene 13 Euro, für Kinder einschließlich 14 Jahren 8 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.heimatfreunde-landstuhl.de.

Wie wäre es am 25. Juni oder 28. Juni, jeweils um 11 Uhr, mit einer Kostümführung inklusive Wanderung? Treffpunkt ist vor dem Museum unterm Trifels in Annweiler. Dort wartet Zisterziensermönch Bruder Ortlieb aus dem Kloster Eußerthal und führt alle Interessierten wie anno 1251 hinauf zur Burg. Unterwegs erfährt man aus erster Hand allerlei Spannendes und Interessantes über das Leben im Mittelalter. Die Kostümführung endet an der Burgkasse, die Besichtigung der Burg und der Rückweg erfolgen auf eigene Faust. Dauer: rund 2,5 Stunden. Eintritt: Erwachsene: 5 Euro, Kinder: 3 Euro (zzgl. Eintritt in die Burg). Anmeldung erforderlich über: kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder Tel. 0261 6675-4826 (Di bis Fr).

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen ab Juni 2022 in der Pfalz finden Sie unter: https://www.burgenlandschaft-pfalz.de/de/veranstaltungen/.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund aktueller Ereignisse Veranstaltungen auch kurzfristig entfallen oder verschoben werden können. Wichtige Änderungen und aktuelle Hinweise finden Sie unter www.gdke.rlp.de.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Wir machen Geschichte lebendig.