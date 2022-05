Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mountainbike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 16.05.2022, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein, am Bahnhof in Bad Dürkheim, abgestelltes Damen-Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Schloss. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Mountainbike der Marke Decathlon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Mehrere Hof-Garagentore mutwillig beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.05.2022 gegen 03:00 Uhr wurde in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Garagentor beschädigt. Die bislang unbekannten Täter warfen eine Glasflasche auf das Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Durch Nachbarn wurden gegen 03:00 Uhr Geräusche auf der Straße wahrgenommen, die sie aber nicht zuordnen konnten. Bereits um 01:00 Uhr konnte ein Hausbesitzer in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim einen lauten Knall wahrnehmen. Am Morgen konnte er dann mehrere Beschädigungen an seinem Hoftor feststellen. Die bislang unbekannten Täter warfen ein Trinkglas an das Hoftor. Glassplitter konnten auf dem Gehweg verstreut festgestellt werden. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Elektrorollstuhl beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.05.2022 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein Elektrorollstuhl beschädigt. Die bislang unbekannten Täter verbogen dabei den Lenker des Rollstuhles. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Rollstuhl war ordnungsgemäß vor der Hauseingangstüre abgestellt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Fahrraddiebstahl vor Anzeigeerstattung geklärt

Grünstadt (ots) – Bereits am 07.02.22 stellten Beamte der PI Grünstadt im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme das von einem 36-jährigen genutzte Fahrrad sicher, weil die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers gestalteten sich langwierig. Schließlich konnte nun Ende Mai bei einem Fahrradhändler über die Rahmennummer des Fahrrades der Käufer und somit der Eigentümer ausfindig gemacht werden. Dieser gab den Beamten gegenüber an, dass er den Fahrraddiebstahl vom 02. auf den 03. Februar 2022 zwar bemerkt, jedoch nicht zur Anzeige gebracht habe.

Grünstadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Auto sichergestellt

Grünstadt (ots) – Am 30.05.22 um 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Industriestraße einen 26 Jahre alten Autofahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann zuvor bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Um weitere Fahrten des 26-jährigen zu verhindern wurde das von ihm genutzte Fahrzeug sichergestellt.

Grünstadt, Kindenheim: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt (ots) – In der Kindenheimer Hauptstraße wurde am heutigen Montag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In 10 Fällen wurde ein Verwarnungsgeld erhoben und vier Mal war die festgestellte Geschwindigkeit so hoch, dass jeweils ein Bußgeld fällig wird. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle in der Asselheimer Weinstraße wurde bei sieben Fahrzeugfahrern ein Verwarnungsgeld erhoben.

Grünstadt: Berauscht auf E-Roller

Grünstadt (ots) – Mehrere Anzeigen hat sich ein 24-jähriger eingehandelt, den die Polizei am gestrigen Sonntag, 29.05.22, gegen 16:00 Uhr mit seinem E-Roller in der Kirchheimer Straße kontrollierte: Zum einen war das Gefährt nicht pflichtversichert, was eine Straftat darstellt. Zum anderen zeigte der Fahrer Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung begründeten. Dieser Verdacht bestätigte sich durch einen Vortest, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz kam hinzu, weil bei der Durchsuchung des jungen Mannes Betäubungsmittel aufgefunden wurden.

Ellerstadt: Weidezaungerät gestohlen

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 29.05.2022 20:00 Uhr bis 30.05.2022 10:00 Uhr, wurde aus einem Grundstück auf einem Feld in der verlängerten Lambsheimer Straße in Ellerstadt, ein Weidezaungerät entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf das von einem Weidezaun umzäunte Gelände und entwendeten das ca. 70 Kg schwere Geräte, bei dem es sich um eine Kombination aus einer Art Generator mit Solarpanel, Powerbank, W-Lan Router und Autobatterie handelte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Erpolzheim: Älterer Herr Opfer von Telefonbetrügern

Erpolzheim (ots) – Am 30.05.2022 gegen 10:30 Uhr wurde ein älterer Herr aus Erpolzheim Opfer eines Trickbetrügers. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich am Telefon als angeblicher Mitarbeiter der Volksbank Rhein-Neckar aus und erklärte dem älteren Mann, dass er aufgrund eines nicht gekündigtem Lotterie-Abonnements Kosten in Höhe von etwa 7000 EUR zu bezahlen hätte. Sollte er die Kosten nicht bezahlen würde sein Konto gesperrt werden. Er wurde angewiesen einen Rechtsanwalt „Herr Franke“ zu kontaktieren um ein Gerichtsverfahren abzuwenden und eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Unmittelbar danach wäre er von dem vermeintlichen Anwalt Herrn „Franke“ angerufen worden. Dieser wäre bereits von der Bank informiert worden. Im Laufe des Gesprächs erwarb er geschickt das Vertrauen des älteren Mannes. Dieser überwies schließlich einen höheren Geldbetrag an den angeblichen Rechtsanwalt. Nach Rücksprache mit seinem „echten“ Bankberater konnte er schließlich feststellen, Opfer eines Betruges geworden zu sein. Ob eine Rücküberweisung erfolgreich war, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Wachenheim (ots) – Am 30.05.2022, gegen 15:18 Uhr, wurde durch einen Zeugen auf dem Rewe-Parkplatz in Wachenheim eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und das Kennzeichen der flüchtigen Fahrerin an eine Mitarbeiterin des Rewe-Markts weitergegeben. Der blaue BMW sei beim Ausparken gegen einen geparkten, grauen Peugeot gestoßen und habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zur Sachverhaltsklärung werden dringend die Personalien des Zeugen benötigt!

Der Zeuge wird gebeten sich bei die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Deidesheim: Moderne Technik Teil 1; Fahndungserfolg durch Live-Tracking

Deidesheim (ots) – In der Bleichstraße parkten drei junge Männer am Sonntagmittag (29. Mai, 11:30 Uhr) ihren VW Golf und gingen zu einem nahegelegenen Restaurant. Schon beim Aussteigen fiel ihnen ein Mann auf, der sie auffällig beobachtete. Eine Stunde später kehrten sie zu ihrem Auto zurück und erlebten eine böse Überraschung. Die Seitenscheibe war eingeschlagen, zwei Rucksäcke aus dem Auto gestohlen. In einer der Taschen befanden sich ein Laptop und Kopfhörer, deren Standort sich über eine App bestimmen ließ. So konnte nachvollzogen werden, dass sich der Dieb in der Bahn befindet und in Richtung Freinsheim unterwegs ist. Es begann eine koordinierte Fahndung mehrere Dienststellen entlang der Bahnstrecke. Letztlich konnte die Bundespolizei den Täter am Bahnhof in Frankenthal festnehmen, der die Beute bei sich hatte. Es stellte sich heraus, dass es ich um den Mann handelte, der sich zuvor in Deidesheim aufhielt. Der 45-Jährige aus Berlin ist kein Unbekannter für die Polizei. Er muss sich nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.

Haßloch: Moderne Technik Teil 2; Handy geortet

Haßloch/Zweibrücken (ots) – Die Polizei Zweibrücken nahm am frühen Sonntagmorgen (29. Mai) den Diebstahl eines Handys auf. Die Besitzerin ortete das Handy über eine App in einem Einfamilienhaus in Haßloch. Dort trafen die Haßlocher Beamten auf einen jungen Mann, welcher von einem Diebstahl nichts wissen wollte. Er versicherte aber schnell mal seine Taschen zu überprüfen. Wenig später übergab der 22-Jährige das geklaute iPhone an die Polizisten. Wie es in seine Tasche gelangte ist, könne er sich nicht erklären. Ob er ein Unschuldslamm bleibt, werden die Ermittlungen der Polizei Zweibrücken ergeben.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):