Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.05.2022 um 19:35 Uhr sollte ein Ford Transporter in der Karlsbader Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der männliche Fahrzeugführer sein Fahrzeug abgestellt hatte, konnte erkannt werden wie dieser ausstieg und fußläufig flüchtete. Der den eingesetzten Beamten bestens bekannte 22-Jährige Mann aus Neustadt konnte nicht mehr eingeholt werden. Der Grund für die Flucht des Neustadters war schnell gefunden. Dieser ist nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und im Fahrzeug konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Da der junge Mann schon mehrmals wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist, wurde das Fahrzeug ebenfalls beschlagnahmt. Nun muss sich der Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Berauscht auf dem Nachhauseweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.05.2022 um 16:00 Uhr wurde ein 40-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem PKW in der Straße Ritterbüschel in 67435 Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Neustadters konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest vor Ort reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und THC. Der 40-Jährige musste in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrzeugschlüssel wurde einer Verwandten übergeben. Nun kommt auf den Neustadter ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

