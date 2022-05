Karlsruhe (DS) – In der Nacht von Montag 30.05.2022 auf Dienstag 31.05.2022 wurde in der Gablonzer Straße eine Person gemeldet, die in einem Altkleider-Container feststecken würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hing eine Person, von der nur noch die Beine zu sehen waren, kopfüber in der Einwurfmulde eines Altkleidercontainers.

Die Beine waren so im Einwurfmechanismus verklemmt, das die Person sich nicht mehr selbst aus dieser Lage befreien konnte und starke Schmerzen hatte.

Die ersten Kräfte der Feuerwehr verschafften sich über die vordere Klappe Zugang zum Inneren des Altkleidercontainers, um die Person zu stützen und so eine Druckentlastung der eingeklemmten Beinen zu erreichen.

Weiterhin wurde die Einwufmulde mittels hydraulischem Rettungsgerät aufgebrochen und mit der Säge eine Öffnung in den Deckel des Containers geschnitten.

Als die Beine der Person frei waren, konnte diese aus Ihrer misslichen Lage befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 € geschätzt.