Niedenstein: Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Niedenstein: Pkw aufgebrochen und Handtasche gestohlen Tatzeit: 30.05.2022, 17:00 Uhr bis 18:31 Uhr Eine Handtasche mit Inhalt stahlen unbekannte Täter gestern am späten Nachmittag aus einem geparkten Pkw. Die Täter begaben sich zu dem braunen VW Caddy, welcher auf dem Wandererparkplatz an der L 3216, zwischen Metze und Besse abgestellt war. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen anschließend eine Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente und Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Edermünde-Besse: Einbrecher stehlen Bargeld aus Friseursalon

Edermünde-Besse: Einbruch in Friseursalon Tatzeit: 28.05.2022, 13:40 Uhr bis 31.05.2022, 08:40 Uhr In der Zeit von Samstagmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft in der Gänseweide ein und stahlen Bargeld. Die Täter begaben sich zum Haupteingang des Geschäfts und brachen dort die Tür auf. Anschließend begaben sie sich zum Empfangstresen und durchsuchten diesen. Vorgefundenes Wechselgeld nahmen die Täter mit. Die Eingangstür wurde beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740