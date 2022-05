Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (30.05.), zwischen 5.10 und 20 Uhr, parkte ein 31-jähriger Fahrer eines Kia aus Bad Hersfeld auf einem Parkplatz in der Kolberger Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Kia vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von circa 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (27.05.), zwischen 10 und 19 Uhr, parkte eine 65-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Später stellte sie Beschädigungen an der linken hinteren Tür fest. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Opel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Philippsthal. Am Montag (30.05.), gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Opel Corsa aus Heringen die L 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen. Zwei unbekannte Fahrzeugführer kamen ihm entgegen. Ein Fahrer führte ein Überholmanöver durch. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer aus Heringen nach rechts ausweichen und geriet gegen den Bordstein. Durch den Aufprall platzte der Reifen und die Felge wurde beschädigt. Beide Fahrer setzten ihre Fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Auffahrunfall

Herbstein. Am Freitag (27.06.), gegen 13 Uhr, parkte ein 82-jähriger Pkw-Fahrer seinen Suzuki Alto auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Am Wörth“. Als er gegen 14 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden war. Offensichtlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Suzuki beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Wagen des 82-jährigen entstand Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Randalierer im Freibad Kestrich

Feldatal. Unbekannte Täter randalierten zwischen Freitagabend (27.05.) und Montagmorgen (30.05.) im Kestricher Freibad in der Straße „Am Welsbach“. Über das verschlossene Metalltor verschafften sie sich Zutritt. Im Inneren stießen sie eine große und schwere Ruheliege mit Metallunterbau in das dortige Nichtschwimmerbecken. Dadurch entstand am Bodenbelag des Schwimmbeckens ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen am Montag (30.05.), zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Baugulfstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume einer Wohnung im Untergeschoss und stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Es entstand circa 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Misthaufen in Brand

Friedewald. Zwischen Donnerstag (26.05) und Freitag (27.05.) kam es im Ortsteil Lautenhausen zu mehreren Brandgeschehen. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde auf noch nicht bekannte Weise ein Misthaufen am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, an einem Feldrand im Forstweg sowie ein weiterer am Freitag, gegen 16.30 Uhr, „Am Acker“ durch unbekannte Täter entzündet. Die Brände wurden durch die Feuerwehr beziehungsweise einen Landwirt abgelöscht. Die Polizei Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Wildkamera

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag (29.05.) in ein Haus in der Lutherstraße einzubrechen. Die Holztür hielt den Hebelversuchen stand, weshalb die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Im gleichen Tatzeitraum wurde zudem eine Wildkamera, die auf der Rückseite des Hauses angebracht war, entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 80 Euro. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Mittelkalbach (ots)

Am 30.05.2022 ereignete sich in der Zeit von 09:45 Uhr bis 18:10 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Mittelkalbach eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter PKW stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten roten Mitsubishi Space Star und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Eiterfeld-Ufhausen (ots)

Am Montag, dem 30.05.2022, gegen 17:11 Uhr ereignete sich auf der L 3380 im Bereich der Kreuzung zur Milchstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 44-jährige Fahrerin eines PKW Skoda befuhr die Milchstraße aus Richtung Fürsteneck kommend in Richtung Landesstraße 3380 und wollte dort die Kreuzung überqueren. Beim Überqueren übersah sie den aus Richtung Eiterfeld kommenden vorfahrtsberechtigen 58-jährigen Fahrer eines Pkw BMW und nahm diesem die Vorfahrt. Durch die Kollision wurde der BMW nach rechts abgewiesen, kollidierte hier mit einem Mast eines Verkehrszeichens und kam nach einer 180 Grad Drehung wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW Skoda kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und musste stark beschädigt abgeschleppt werden. An allen PKW und dem Mast entstand ein Schaden in Höhe von ca. 22.100.- Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hünfeld (ots)

Am Montag, dem 30.05.2022 kam es in der Großenbacher Straße, Höhe der Hausnummer 12, in Hünfeld zu einer Unfallflucht.

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum 08:50-12:00 Uhr den geparkten Fiat einer 58-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Fremdschaden in Höhe von 50,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell keine Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.