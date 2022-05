Kreis Bergstraße

Bensheim: Für zwei Schachteln Zigaretten in Café eingebrochen

Bensheim (ots) – Ein noch fremder Mann brach am frühen Montag (30.05.) in ein

Café ein und stahl zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 13 Euro. Der

Einbrecher durchsuchte zwischen 2.55 Uhr und 3.30 Uhr das Lokal in der

Hauptstraße, Nähe Zeller Straße und wurde dabei von Kameras aufgenommen

Abgebildet ist ein 25 bis 30 Jahre alter Mann, der bis zu 1,90 Meter groß sein

dürfte. Der Gesuchte hat eine normale Statur und dunkle kurze Haare, die

seitlich und im Nackenbereich ausrasiert sind. Der Mann trägt einen

Dreitagebart.

Zur Tatzeit war er mit einer hellblauen Jeanshose und einem schwarzen

V-Ausschnitt Shirt, dass in Brusthöhe schwarz/ weiße Querstreifen hat bekleidet.

Der Tatverdächtige trug dunkel blaue ADIDAS-Sneaker mit weißer Sohle. Er führte

einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wendet sich bitte an die

Ermittler des Kommissariats 41. Telefon: 06251 / 8468-0.

Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag (31.05.), im Zeitraum von 10-12 Uhr wurde in

Heppenheim im Ruländerweg ein schwarzer VW Golf durch ein anderes Fahrzeug

beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der

Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacherfahrzeug

richten Sie bitte an die Polizeistation Heppenheim unter 06252/7060

Lautertal-Reichenbach: Stoßstange angefahren – Unfallverursacher fährt weg

Lautertal (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt jetzt die Polizei, nachdem ein Autofahrer am Montagnachmittag (30.05.) gegen die Stoßstange eines geparkten BMW fuhr und im Anschluss das Weite suchte.

Der Unfall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Nibelungenstraße, Nähe Auf der Steinaue in Reichenbach. An dem schwarzen BMW der 1er-Serie ist ein Schaden von mindestens 300 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251/ 8468-0.

Darmstadt

Südhessen: Präventionsrundreise der polizeilichen Beratungsstelle

Südhessen (ots) – Auch in diesem Jahr ist das Präventionsmobil der Hessischen

Polizei wieder in Südhessen unterwegs. Die Fachberaterinnen und Fachberater der

Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen werden in der Zeit

vom 15.06.2022 bis 20.07.2022 auf Rundreise gehen und interessierten Bürgerinnen

und Bürgern wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer

Kriminalität schützen können.

Das speziell für Beratungszwecke ausgebaute Präventionsmobil steht in immer

anderen Kommunen. Interessierten wird damit direkt in ihrer Region eine

persönliche Beratung angeboten. So wird beispielsweise anhand von Exponaten

gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb

wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch

Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die

Gelegenheit, sich zu informieren! Die Fachberaterinnen und Fachberater machen

wie folgt Station:

Mittwoch, 15.06.2022, 10-14 Uhr in Viernheim, Rhein-Neckar-Zentrum im

Außenbereich

Dienstag, 21.06.2022, 10-14 Uhr in Darmstadt, Carree im Außenbereich

Freitag, 01.07.2022, 10-14 Uhr in Groß-Gerau, Helvetiastraße vor dem REWE-Center

Mittwoch, 06.07.2022, 10-14 Uhr in Michelstadt, Friedrich-Ebert-Straße auf dem

Kaufland Parkplatz

Mittwoch, 20.07.2022, 10-14 Uhr in Roßdorf, Erbacher Straße auf dem

Rathausvorplatz

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: Einbruch in Getränkemarkt / Kripo ermittelt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt am frühen

Montagmorgen (30.5.) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die weiteren

Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter gegen 2

Uhr die Tür des Marktes in der Neuen Bergstraße auf und betraten den

Verkaufsraum. Dort angekommen entwendeten sie unter anderem Bargeld und diverse

Getränkedosen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Zeugen,

die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Griesheim: Unverschlossenes Auto lockt Kriminelle an / Polizei gibt Tipps

Griesheim (ots) – Ein unverschlossenes Auto, geparkt in der Lisa-Tetzner-Straße

hat in der Nacht zum Montag (29.-30.5.) Kriminelle angelockt. Am Montagmorgen

waren die Spuren der Täter, die den grauen Hyundai nach Wertgegenständen

durchsucht hatten, entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Nach

ersten Erkenntnissen machten die noch Unbekannten keine Beute. Die Darmstädter

Kripo (K21/222) ermittelt wegen des versuchten Diebstahls und nimmt

Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zudem nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler das aktuelle Tatgeschehen erneut

zum Anlass und appellieren nachdrücklich:

Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf

Ihrem

Grundstück oder in der Garage/ Carport steht

Vergewissern Sie sich, im besten Fall händisch, ob das Auto auch

wirklich verschlossen ist

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück

Bickenbach: Vandalen suchen Einfamilienhaus heim / Rund 6000 Euro Sachschaden

Bickenbach (ots) – In einem Einfamilienhaus in der Hartenauer Straße haben am

vergangenen Wochenende derzeit noch unbekannte Kriminelle einen Sachschaden von

rund 6000 Euro verursacht.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter über die Terrassentür des

Anwesens am Samstag (28.5.) in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 6.30 Uhr Zugang zu

dem aktuell in Renovierung befindlichen Haus verschafft und dort in allen

Zimmern das Inventar beschädigt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen

Sachbeschädigung eingeleitet.

Da das Haus als Unterbringungsort von Geflüchteten dient und dieser Zweck

aktuell als Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der

Polizeiliche Staatsschutz der südhessischen Polizei mit den

kriminalpolizeilichen Ermittlungen betraut. Diese werden in alle Richtungen

geführt und dauern derzeit an.

Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690

entgegengenommen.

Groß-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Kirchentür während Andacht eingeschlagen/Zeugen gesucht

Riedstadt (ots)

Während einer Andacht am Montagabend (30.05.), kurz nach 19.00 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Scheibe der Eingangstür zur katholischen Kirche St. Bonifatius in der Friedrichstraße ein. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Von dem vermutlich jugendlichen Täter ist bislang lediglich bekannt, dass er etwa 17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß ist. Er flüchtete nach der Tat zu Fuß.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.