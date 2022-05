Jugendlicher mit Drogen erwischt – S-Bahn kurzfristig gestoppt

Meckesheim (ots) – Wegen des Verdachts mit Drogen zu handeln, wird gegen einen 16-Jährigen ermittelt. Mehrere Jugendliche waren am Montagnachmittag 30.05.2022 einer Streife auf dem Bahnsteig am Gleis 3 des Meckesheimer Bahnhofs in verdächtiger Weise aufgefallen. Einer aus der Gruppe telefonierte plötzlich hastig und als die Beamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, rannten 2 Jugendliche in den haltenden Zug der Linie S5.

Nachdem der Zugführer angewiesen worden war, seine weitere Fahrt in Richtung Sinsheim kurz zu unterbrechen, wurde der Zug durchsucht.

Mehrere Passagiere deutete den Beamten an, dass einer der Geflüchteten sich in einer Zugtoilette eingeschlossen hätte. Da der Eingeschlossene nicht freiwillig öffnete, wurde eine Zugbegleiterin zur Öffnung herangezogen. Den Beamten schlug nach Öffnung der Tür eine extreme Marihuana-Duftwolke entgegen.

Im Abfalleimer der Toilette fanden sie über 70 Gramm Marihuana, die zum Verkauf bereits portioniert waren. Die Durchsuchung des 16-Jährigen und seiner Umhängetasche, erfolgte dann außerhalb der S-Bahn. Die S5 konnte so nach wenigen Minuten ihres “Zwangshalts” wieder weiterfahren.

Die Polizei förderte bei dem 16-Jährigen, drei Handys, eine Smartwatch und mehrere Hundert Euro vermeintliches Dealgeld zutage. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung, wurden ein weiteres Handy und ein MacBook sowie Deal-Utensilien zur Portionierung sichergestellt.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und von einem Angehörigen beim Polizeirevier Neckargemünd abgeholt. Die Personalien seiner 5 Begleiter im Alter zwischen 15-17 Jahren wurden erhoben. Sie sind als Zeugen im Verfahren geführt. Die Ermittlungen dauern an.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Bundespolizei sucht Zeugen

Laudenbach (ots) – Montagabend 30.05.2022 hat eine bislang unbekannte Frau durch ihren Aufenthalt im Gleis die Schnellbremsung eines Zuges ausgelöst. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen. Gegen 17:25 Uhr befand sich die Frau am Bahnstreckenpunkt Laudenbach/Bergstr. mittig im Gleisbereich.

Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Flixtrains 1806 erkannte die Person und leitete unverzüglich eine Schnellbremsung ein. Durch das schnelle Handeln des Triebfahrzeugführers konnte ein Zusammenstoß mit der Frau verhindert werden.

Im Anschluss verließ die Tatverdächtige den Gleisbereich in unbekannte Richtung. Die Bundespolizei fahndete vergeblich im Nahbereich nach der Frau.

Durch den Vorfall musste die betroffene Strecke zeitweise gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen unbekannt aufgenommen.

Zu der gesuchten Frau ist lediglich bekannt, dass sie auf ca. 70 Jahre geschätzt wird und eine rote Jacke trug.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Frau oder zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Nummer 0721 – 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen.

Hinweis:

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Gleise kein Spielplatz sind. Züge fahren mit sehr hohen Geschwindigkeiten sowohl auf offener Strecke als auch durch Bahnhöfe. Ein sofortiger Stillstand eines Zuges ist aufgrund dessen Beschaffenheit kaum möglich. Immer wieder kommt es daher zu Zusammenstößen zwischen Mensch und Bahn. Meistens zieht der Mensch hierbei den Kürzeren.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie ebenfalls unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Fünfte Sachbeschädigung an Neurottschule – Schaden insgesamt 25.000 €

Ketsch (ots) – Wieder nutzten bislang unbekannte Täter das Wochenende und beschädigten an der Neurottschule die Fassade und mehrere Fenster, dieses Mal vermutlich mit weißer Dispersionsfarbe. In der Zeit von Freitag bis Montagfrüh 07:30 Uhr gelangten die Täter auf das ca. 3 Meter hohe Dach und verspritzten Farbe über die Gebäudeteile. Außerdem wurden auf dem Gelände mehrere Container beschädigt.

Die Kosten für die Reinigung der Fassade, der Fenster sowie der Container mit den Rollläden wird die Gemeinde voraussichtlich wieder zwischen 5.000-10.000 € kosten. Zu befürchten ist, dass die Farbe teilweise in den Verputz eingezogen ist und die Fassade neu gestrichen werden muss.

Seit Februar 2022 ist dies nun der fünfte Vorfall, bei dem das Schulgebäude beschädigt wurde. Dadurch entstand bisher ein Schaden von insgesamt fast 25.000 Euro.

Der Polizeiposten Ketsch steht in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und wertet derzeit die gesicherten Spuren aus und geht ersten Hinweisen nach.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202 288-0, oder während der üblichen Bürozeiten mit dem Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202 61696 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Am Montag 30.05.2022 kurz nach 12 Uhr saß eine 21-jährige Fiat-Fahrerin in der Bahnhofanlage bereits in ihrem Auto, um aus einer Parklücke auszuparken. Den Rückwärtsgang hatte sie bereits eingelegt. Plötzlich fuhr ein anderer Pkw an dem geparkten Auto vorbei und streift das Heck, des immer noch wartenden Autos. Dadurch einstand an dem Fiat ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Nach ca. 100 Meter hielt das Fahrzeug des Unfallverursachers zunächst kurz an, fuhrt dann aber ohne, dass der Fahrer seiner Feststellungspflicht nachkam weiter.

Bei dem flüchtigen Auto handelte es sich um einen SUV Toyota oder Mitsubishi. Das Auto wurde an seiner rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zu der Person, die den SUV fuhr, konnte noch keine Beschreibung abgegeben werden.

Hinweise bitte ans das Polizeirevier Schwetzingen, Tel. 06202 288-0.

Einbruch in Kraichgauschule – Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen über das vergangene Wochenende in die Kraichgauschule in der Schulstraße ein, durchwühlten Schreibtische und versuchten Schubläden zu öffnen.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Mühlhausen, Tel.: 06222/66285-0 oder das Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 zu wenden.