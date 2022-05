Fahrkartenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zu einer abgestellten Straßenbahn im Betriebshof West und entwendeten dort die Geldkassette aus dem Fahrkartenautomaten der Bahn.

Ein Mitarbeiter entdeckte am Mittwoch gegen 0.30 Uhr, den Diebstahl der Geldkassette. Offenbar waren der oder die Unbekannten in eine unverschlossene und dort geparkte Bahn eingestiegen. Dort hatten sie, vermutlich mit einem Werkzeug, gewaltsam den in der Bahn angebrachten Fahrartenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Wieviel Geld in der Kassette war, bedarf weiterer Ermittlungen.

39-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Ein 39-Jähriger ist am Montagabend 30.05.2022 in Karlsruhe-Rintheim vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft. Der Mann soll gegen 22:10 Uhr im Bereich der Mannheimer Straße eine Frau und einen Mann mit einer Schere oder einem Messer bedroht haben und die Herausgabe von Geld/Vermögenswerten zu . Den beiden Geschädigten gelang es indes, sich in einem Haus in Sicherheit zu bringen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen den wohnsitzlosen Verdächtigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Brand in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Daxlanden im Fritschlachweg am Montag gegen 16 Uhr entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet wohl ein Kraftrad neben einem Gartenhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In der Folge griff das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr auf ein Gartenhaus sowie einer Sauna und einem weiteren Kraftrad über. Personen wurden keine verletzt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Verkehrsunfall mit Motorroller

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich der 45-jährige Fahrer eines Motorrollers am Montagnachmittag 30.05.2022 am Klammweg zu, als ihm ein 46-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt nahm. Der Fahrer des Motorrollers war gegen 16.50 Uhr auf dem Klammweg in Fahrtrichtung Süden unterwegs.

Der VW-Fahrer wollte vom Heideweg in den Klammweg einbiegen und missachtete offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers. Es kam zur Kollision, bei der sich der 45-Jährige verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in niedriger 4-stelliger Höhe.

Kreis Karlsruhe

Versuchter Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Sonntagabend 29.05.2022 gegen 18.00 Uhr und Montagnachmittag 30.05.2022 um 15.30 Uhr in ein Haus einzubrechen. Offenbar wurden sie von den Eigentümern dabei gestört. Unverrichteter Dinge zogen wohl Einbrecher ab, nachdem sie von Bewohnern eines Hauses in der Rheinstraße gestört wurden.

Mehrere Türen sowie ein Fenster einer auf dem Grundstück gelegenen Scheune hebelten die Langfinger auf. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand jedoch nichts. Zudem machten sich die mutmaßlichen Diebe an einer Tür des Wohnhauses zu schaffen. Sie hielt jedoch dem Einbruchsversuch stand.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen. Die Kriminaltechnik sicherte am Tatort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.