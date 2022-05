Kind beleidigt Busfahrer

Speyer (ots) – Weil eine 11-Jährige ihr MAXX-Ticket einer Freundin auslieh, um ihr eine kostenlose Fahrt zu erschleichen, kam es am Montag 30.05.2022 gegen 16:00 Uhr in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Busfahrer.

Da der 48-jährige Busfahrer zudem von der 11-Jährigen beleidigt wurde, behielt er kurzerhand das Ticket ein. Durch die Polizei wurde der Vorfall aufgenommen und die Fahrkarte wieder der Mutter des Mädchens übergeben.

Ladendieb gestellt

Speyer (ots) – In einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße Lebensmittel entwendet hat am Montag gegen 14:45 Uhr ein 28-Jähriger. Der Mann verstaute mehrere Nahrungsmittel im Wert von 23 Euro in seinem Rucksack ohne die Rechnung zu begleichen. Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte, verständigte sie die Polizei.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des Ladendiebs 2 Taschenmesser, welche sichergestellt wurden. Da er auf die beiden Messer jederzeit Zugriff hatte, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

57-Jähriger wird Opfer von falsche Handwerkern

Speyer (ots) – Am Samstag 28.05.2022 fiel ein 57-Jähriger Betrügern zum Opfer. Der Mann erkundigte sich mit Hilfe einer Suchmaschine im Internet nach einem Sanitär-Notdienst und wurde fündig. Wenig später erschienen 2 angeblicher Mitarbeiter einer unbekannten Firma.

Nachdem sie den Preis für die Reparatur nannten und zudem Anfahrtskosten in Höhe von 190 Euro verlangten, lehnte er aufgrund der hohen Gesamtsumme die Reparatur ab.

Als die Mitarbeiter verschwanden stellte der Geschädigte auf seinem Konto eine Abbuchung eines 4-stelligen Betrages fest. Diese wurde von einer iZ-Haustechnik aus Mönchengladbach in Auftrag gegeben, obwohl der Geschädigte zuvor keine Kontodaten preisgegeben hatte.

Körperverletzung durch Pfefferspray

Speyer (ots) – Mit Pfefferspray gesprüht hat am Montag 30.05.2022 zwischen 22:30-22:45 Uhr am Hauptbahnhof in Speyer ein 25-Jähriger. Bereits auf der Zugfahrt nach Speyer geriet eine Gruppe von 4 Personen im Alter von 19-30 Jahren mit einem weiteren 25-jährigen Fahrgast in Streitigkeiten.

Am Bahnhof angekommen sprühte dieser dem 30-Jährigen aus der Gruppe unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und beleidigte den 27-Jährigen. Bei seiner Flucht auf dem Fahrrad sprühte er nochmals in das Gesicht des 27-Jährigen.

Beide erlitten durch das Pfefferspray leichte Verletzungen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung gelang es zwei eingesetzten Polizeistreifen den Mann zu kontrollieren. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.