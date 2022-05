Bundespolizisten fassen am Flughafen Frankfurt einen in Frankreich geflohenen Häftling

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt hat einen Mann festgenommen, der von den französischen Behörden mittels internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Algerier, welcher in Frankreich wegen aufenthaltsrechtlicher Delikte verurteilt ist, war dort im August 2021 aus dem Gewahrsam entkommen, indem er eine Metalltür und den Sicherheitszaun überwand. Am 30. Mai fiel der 28-Jährige nun auf, weil er im ICE von Siegburg/Bonn zum Flughafen Frankfurt ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte und seine Identität auch sonst vor Ort nicht feststellbar war, nahmen die Bundespolizisten ihn mit zur Wache. Beim Abgleich der dort genommenen Fingerabdrücke stellten die Beamten die Fahndung gegen den Mann fest. Der Mann wurde zwischenzeitlich an die Justiz überstellt und wird von dort aus dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Höchst: 36-jähriger Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 36 Jahre alter Mann hat am gestrigen Abend bei seiner

Festnahme Widerstand geleistet. Nachdem zunächst eine Auseinandersetzung

gemeldet wurde, bei dem ein Mann verletzt worden sei, begab sich eine Streife

auf die Suche nach möglichen Beteiligten. In der Folge stellten die Beamten in

der Leverkuser Straße zwei Personen fest, welche sie kontrollieren wollten. Ein

36-jähriger Mann war darüber nicht erfreut und zeigte sich den Beamten gegenüber

sehr aggressiv. Er fing an, die Streife zu beleidigen und fuchtelte während der

Kontrolle wild mit seinen Armen herum. Die Streife ergriff den 36-Jährigen

schließlich am Arm und legte ihm Handfesseln an. Dem renitenten Mann gelang es

einen der Beamten mit dem Ellenbogen zu stoßen. Weitere Beleidigungen sowie

Spuckattacken folgten. Die Beamten legten ihm eine Spuckschutzhaube an und

verbrachten ihn nach der Festnahme für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur

Polizeidienststelle, wo er zu allem Überfluss noch in die Zelle urinierte. Ein

Beamter, der leicht verletzt wurde, konnte seinen Dienst fortsetzen.

Frankfurt-Gallus: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag

(31. Mai 2022) zwei 42 und 50 Jahre alte Fahrraddiebe festgenommen. Bei einer

anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten bei einem der Männer

Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden werden.

Einem Passanten fiel gegen 23:30 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der in Höhe der

Mainzer Landstraße 330 Halt machte. Dieser begab sich zu einem dort

angeschlossenen Rad und machte sich an einem Kettenschloss zu schaffen. Er

knackte die Diebstahlsicherung und machte sich anschließend mit dem „neu

erworbenen“ Rad davon. Ein anderer Mann stand zu diesem Zeitpunkt offenbar in

der Nähe Schmiere. Der Zeuge rief in der Folge die Polizei an und gab den

Standort der beiden Männer durch. Dank seiner Unterstützung gelang es

alarmierten Polizeistreifen die beiden 42- und 50-Jährigen nach kurzer Flucht

festzunehmen. Die Beamten stellten das gestohlene Fahrrad sicher. Für die zwei

Festgenommenen ging es mit angelegten Handfesseln zunächst auf die Dienststelle.

Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen fanden die Beamten neben Bargeld noch rund

19 Gramm Crystal Meth und zwei Messer auf. Eine angeordnete Wohnungsdurchsuchung

förderte noch weiteres Betäubungsmittel samt Equipment sowie diverse Waffen,

darunter ein Teleskopschlagstock und mehrere Softair- und Schreckschusswaffen,

zu Tage. Die Beamten stellten alle Beweismittel sicher.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Männer mangels

vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden

gegen sie eingeleitet.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 30. Mai 2022, gegen 18.50 Uhr, befuhr ein

22-Jähriger mit seinem VW Golf den linken Fahrstreifen der BAB 5 in

Fahrtrichtung Darmstadt. Kurz nachdem er das Bad Homburger Kreuz passiert hatte,

wollte der 37-jährige Fahrer eines Skoda Octavia ebenfalls auf die linke Spur

wechseln und übersah dabei offensichtlich den dort befindlichen VW Golf. Es kam

zu einem seitlichen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, welche daraufhin ins

Schleudern gerieten. Der Skoda kippte zudem noch auf die Seite. Bei dem Unfall

wurden der 37-jährige Skodafahrer leicht und der 22-jährige Golffahrer schwer

verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 30. Mai 2022, gegen 19.40 Uhr,

verständigten mehrere Zeugen die Polizei über eine Auseinandersetzung unter

20-30 Personen in der Gutleutstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 47.

Bei Eintreffen der Polizei waren bereits die meisten der Tatbeteiligten

geflohen. Vor Ort fanden sich drei Männer im Alter von 22, 25 und 54 Jahren,

welche Stichverletzungen aufwiesen und in Krankenhäuser verbracht werden

mussten. Die Verletzungen des 22-Jährigen waren zunächst als lebensgefährlich

eingestuft worden, die beiden anderen Männer wurden schwer verletzt. Am Tatort

konnten mehrere Hieb- und Stichwerkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden.

Ob sich darunter die Tatwaffe befindet kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

gesagt werden. Im Rahmen der Fahndung konnten im Nahbereich zwei Männer im Alter

von 19 und 20 Jahren festgenommen werden, die an der Auseinandersetzung

beteiligt gewesen sein dürften. Bei allen erwähnten Personen handelt es sich um

afghanische Staatsangehörige. Zu den Hintergründen er Auseinandersetzung können

zurzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen zu den Tatumständen und

den Beteiligten dauern an.