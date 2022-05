Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt-Lindheim: Wildpinkeln eskaliert / Polizei sucht Pärchen als wichtige Zeugen –

Bei der Ermittlung eines aggressiven Wildpinklers sucht die Büdinger Polizei nach zwei wichtigen Zeugen. Die Frau und der Mann hatten den Vorfall beobachtet und waren am späten Donnerstagabend (26.05.2022) mit einem Taxi von Lindheim nach Altenstadt gefahren.

Am Christi-Himmelfahrts-Abend (26.05.2022), gegen 22.35 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Straße „Am Festplatz“ einen Mann, der gegen seinen vor dem Anwesen geparkten Pkw pinkelte. Er stellte den Wildpinkler zu Rede und filmte ihn dabei mit seinem Handy. Der Unbekannte schlug daraufhin auf sein Opfer ein, riss ihm das Handy aus der Hand, schleuderte es zu Boden und trat mehrfach darauf ein. Anschließend floh der Angreifer.

Nach Einschätzung des Opfers war der Unbekannte pakistanischer oder indischer Abstammung und trug ein buntes T-Shirt.

Ein Pärchen wurde Zeuge des Übergriffs. Angehörige des Opfers versäumten es, sich deren Personalien zu notieren. Bis zum Eintreffen der Polizei war das Pärchen mit einem Taxi davongefahren. Ermittlungen ergaben, dass die Frau und der Mann vor der Mondial-Bar in Altenstadt ausgestiegen waren. Beide waren etwa 20 Jahre alt.

Die Polizei in Büdingen bittet das Pärchen sich zu melden.

Zudem suchen die Ermittler weitere Zeugen der Auseinandersetzung am Donnerstagabend (26.05.2022), gegen 22.35 Uhr in der Straße „Am Festplatz“.

Hinweise nimmt die Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg: Duo schlägt auf Mann ein / Polizei sucht nach dem Opfer –

Der Überfall eines Duos auf einen Mann gestern Nachmittag (30.05.2022) auf der Kaiserstraße beschäftigt derzeit die Friedberger Polizei. Zeugen meldeten den Vorfall, allerdings hat sich das Opfer bisher nicht bei den Ermittlern gemeldet.

Gegen 14.00 Uhr, so die Zeugen, hielt ein weißer Mercedes mit Friedberger-Zulassung in Höhe der Hausnummer 85. Zwei Männer stiegen aus und traktierten einen Mann mit Schlagstöcken. Dem Angegriffenen gelang es zu fliehen, die Angreifer stiegen in die C-Klasse und machten sich aus dem Staub.

Die Zeugen beschreiben die Angreifer als ca. 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur. Die Friedberger Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet insbesondere das Opfer sich zu melden.

Wer hat den Angriff am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr,

beobachtet?

beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Angreifer machen?

Wem ist das Opfer bekannt?

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Büdingen: Opel aufgebrochen –

In der Berliner Straße erbeuteten Autoaufbrecher eine Sonnenbrille aus einem Opel. Der türkisfarbene Corsa parkte am Montag (30.05.2022), zwischen 09.15 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe eines Autohauses. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten den Wagen und griffen sich eine auf dem Armaturenbrett liegende Sonnenbrille. Eine neue Scheibe wird 500 Euro kosten – den Wert der Brille beziffert die Besitzerin auf rund 120 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Rosbach v.d.H.: Holzbohlen von Baustelle verschwunden –

In Ober-Rosbach schlugen Diebe auf dem Lagerplatz einer Baustelle zu. Die Täter ließen von der in der Straße „Die Sang“ gelegenen Baustelle je eine Palette mit Holzbohlen und Kanthölzern mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum vom 23.05.2022 (Montag) bis Mittwoch (25.05.2022) auf der Baustelle beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt – Nieder-Mockstadt: Promillefahrt endet an Grundstückstor –

Mit 1,8 Promille war ein Autofahrer gestern Abend (30.05.2022) in Nieder-Mockstadt unterwegs. Gegen 23.30 Uhr schreckten Anwohner durch einen lauten Knall auf. Der 61-jährige Fahrer eines Chevrolet war gegen eine Toreinfahrt gekracht. Den Aufprall überstand der Promillefahrer ohne Verletzungen. Die Schäden an seinem Wagen und dem Tor schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Der Ranstädter musste sich auf der Friedberge Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.