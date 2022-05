Herborn – A45: Betrunken über die Sauerlandlinie / Polizei sucht Zeugen –

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen stoppte am Sonntagabend (29.05.2022) bei Herborn einen Promillefahrer. Aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise war es den Ordnungshütern erst an der Anschlussstelle Herborn Süd möglich, den Österreicher mit seinem Toyota zu stoppen.

Besorgte Verkehrsteilnehmer hatten sich per Notruf an die Polizei gewandt. Der Toyotafahrer war auf der A45 ab Münzenberg in Richtung Dortmund unter anderem durch Schlangenlinien, überhöhter Geschwindigkeit in Baustellenbereichen sowie Rechtsüberholen aufgefallen. Nach Angaben der Zeugen sei es aufgrund dieser Fahrweise mehrfach zu Beinahe-Unfällen gekommen.

Auch die Streife der Autobahnpolizei hatte trotz Blaulicht und Einsatzhorn Schwierigkeiten den Toyotafahrer auf sich aufmerksam zu machen. Zudem scheiterten aufgrund der Fahrweise mehrere Versuche, den Österreicher zu überholen. Als er kurz vor der Anschlussstelle Herborn-Süd auf die hinter ihm fahrende Streife aufmerksam wurde, zog er auf den rechten Fahrstreifen und zwang dort einen Pkw-Fahrer zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver auf den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes „Hohenrain“. Letztlich folgte der Österreicher der Polizeistreife von der Autobahn, wo ihn die Polizisten kontrollieren konnten. Der 57-Jährige pustete 1,65 Promille und räumte ein unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen. Zu dem frischen Front-Unfallschaden an seinem Toyota und dem fehlenden vorderen Kennzeichen befragt, erklärte er auf der A3 in Bayern in einem Baustellenbereich mehrere Warnbaken umgefahren zu haben. Dort an der Unfallstelle müsse auch sein Kennzeichen zu finden sein.

Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache in Herborn sowie die Sicherstellung seines Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete eine Sicherheitsleistung an, die der Promillefahrer bei den Polizisten hinterlegte.

Kollegen in Erlangen spürten die Unfallstelle auf der A3 auf und entdeckten dort auch das vordere Kennzeichen des Toyotas. Auf den Österreicher kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu.

Die Ermittler der Polizeiautobahnpolizei Mittelhessen in Butzbach suchen nach weiteren Zeugen und Fahrzeugführern, die durch die Fahrweise des Österreichers mit seinem Toyota Yaris gefährdet oder behindert wurden und bitten Betroffene sich unter Tel.: (06033) 7043-5010 zu melden.

Herborn-Merkenbach: Diebe erbeuten Metall –

Im Zeitraum von Mittwoch vergangener Woche (25.05.2022) bis Montagfrüh (30.05.2022) suchten Diebe das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes in der Königsberger Straße auf. Sie setzten Bewegungsmelder außer Betrieb und ließen Edelstahlrohe mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre zum Teil knapp drei Meter lange Beute mit einem Fahrzeug in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang in der Königsberger Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Holzhausen: Zigarettendiebe im Rewe –

Auf Zigaretten aus dem Rewe-Markt hatten es Einbrecher in der Hellsdorfer Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und lösten am frühen Sonntagmorgen (29.05.2022), gegen 00.40 Uhr den Alarm aus. Trotzdem suchten sie den Kassenbereich des Marktes auf und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag am Markt beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Greifenthal: Nach Zusammenprall weitergefahren –

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr der Landstraße zwischen Katzenfurt und Holzhausen, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagmorgen (28.05.2022), gegen 11.35 Uhr war der Fahrer eines grauen Ford Mondeo in Richtung Holzhausen unterwegs. Auf dieser Strecke krachte sein Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden dunklen Pkw zusammen. Sein Unfallgegner fuhr in Richtung Katzenfurt weiter, ohne sich um den rund 800 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Vandalen auf dem Schulgelände –

Auf dem Gelände der August-Bebel-Schule ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut aus. In der Zeit vom 24.05.2022 (Dienstag) bis zum gestrigen Montag (30.05.2022) schleuderten die Täter einen Stein in die Scheibe eines Gewächshauses. Im selben Zeitraum schlitzten sie Planen eines Zeltes auf und schlugen die Außenbeleuchtung dieses Zeltes kaputt. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, kann momentan noch nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Pedelec gestohlen –

Am Samstagnachmittag (28.05.2022) schlug ein Fahrraddieb in der Gürtlergasse zu. Gegen 13.00 Uhr sicherte der Besitzer sein silberfarbenes Bike der Marke „Cube“ in Höhe der Hausnummer 4 mit einem Faltschloss. Als er gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Wer hat den Diebe beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des rund 5.000 Euro teuren Bikes vom Typ „Stereo Hybrind 140 HPC“ machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger-Kalteiche: Diebe erbeuten Kochfelder –

Eine auf Kochfelder spezialisierte Firma rückte im Laufe der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter suchten das Gelände im Kalteiche-Ring auf, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büros und durchwühlten Schränke und Kommoden. Hieraus ließen sie einen 3-D-Drucker mitgehen. Anschließend betraten sie die Produktionshalle und erbeuteten eine bisher nicht bekannte Anzahl an Kochfeldern. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf knapp 1.000 Euro. Angaben zum Wert der gestohlenen Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug in Sicherheit brachten. Wer hat die Täter im Zeitraum von Mittwochnachmittag (25.05.2022), gegen 16.30 Uhr bis Freitagmorgen (27.05.2022), gegen 06.25 Uhr im Kalteiche-Ring beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg – Hirzenhain-Bahnhof: Auf Zigarettenautomaten abgesehen –

Nachdem eine Gruppe von Jugendlichen sich in der Nacht von Freitag (27.05.2022) auf Samstag (28.05.2022) an dem Zigarettenautomaten an der Bushaltestelle der Bahnhofstraße zu schaffen machten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Ein Zeuge beobachtete, wie die fünf oder sechs jungen Männer gegen Mitternacht den Automaten aus seiner Verankerung rissen um ihn abzutransportieren. Wenige Meter entfernt ließen sie ihre Beute fallen und machten sich aus dem Staub. Einige von ihnen waren wohl auf E-Bikes unterwegs. Eine genaue Beschreibung der Jugendlichen ist dem Zeugen nicht möglich. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zu den Jugendlichen machen? Wo ist die Gruppe in der besagten Nacht noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Feuer greift von Mülleimern auf Carport über / Heuballen brennen an Reithalle –

Am frühen Montagmorgen (30.05.2022) rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden aus. In der Mozartstraße brannten Mülltonnen, an der Reithalle in der Konrad-Adenauer-Straße löschte die Feuerwehr einen brennenden Heuballen.

Gegen 01.50 Uhr bemerkten Anwohner in der Mozartstraße den Brand mehrerer Mülleimer. Bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer hatten die Flammen bereits auf ein Carport übergegriffen, anschließend weitete sich das Feuer auf einen Balkon und die Eingangstür aus. Angaben zu den Brandschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Nachdem die Mitarbeiter der Feuerwehr gegen 04.00 Uhr zu ihrem Stützpunkt im Walkmühlenweg zurückgekehrt waren, nahmen sie leichten Brandgeruch wahr. Sie besetzten ein Löschfahrzeug und entdeckten an einem Unterstand des Reitvereins einen glimmenden Heuballen. Die Brandbekämpfer brachten den Heuballen ins Freie, zogen ihn auseinander und löschten den Brand.

In beiden Fällen schließt die Polizei derzeit Selbstentzündung aus und geht vielmehr von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen:

Wem sind in der Mozartstraße, vor 01.50 Uhr, Personen

aufgefallen?

aufgefallen? Wer hat vor 04.00 Uhr Personen im Bereich der Rückseite der

Herborner Reithalle – zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und

der Auwiese – beobachtet?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach: Einbrecher scheitern –

In der Nacht von Samstag (27.05.2022) auf Sonntag (28.05.2022) suchten Einbrecher eine Gaststätte in der Bahnhofstraße auf. Zwischen 23.00 Uhr und 10.45 Uhr hebelten die Täter vergeblich an der Eingangstür. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Trotz allem gelang es ihnen nicht ins Innere einzudringen. Zurück blieb ein Aufbruchschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bellersdorf: Auto aufgebrochen –

Unbekannte Täter brachen am Sonntag (29.05) zwischen 17:15 und 18:15 Uhr einen Audi auf. Durch das Einschlagen der linken hinteren Scheibe gelangten sie in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten eine schwarze Umhängetasche. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 300 Euro. Der Vorfall ereignete sich auf dem Wanderparkplatz. Zeugen bittet die Polizei Herborn sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar: Diebe machen sich an Bunker zu schaffen –

Ein Bunker in der Verlängerung des Magdalenenhäuser Weges rückte am Ende der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter brachen zunächst Vorhängeschlösser auf, scheiterten jedoch anschließend an einem weiteren Schloss. Die Schäden summieren sich auf rund 150 Euro. Zeugen, die die Diebe in der Nacht von Donnerstag (26.05.2022) auf Freitag (27.05.2022) an der Bunkeranlage beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.