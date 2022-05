Fahrradcodierung am Pfingstsonntag in Marburg – freie Termine!

Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Marburg- Biedenkopf codieren am Sonntag, 5. Juni, 11 bis 17 Uhr, im Rahmen der Veranstaltung „Tischlein deck dich“ am Stand der Polizei Hessen kostenfrei Fahrräder. Aktuell gibt es noch freie Termine, die werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06421/4060 reserviert werden können.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Zusätzlich informiert die Kriminalpolizeiliche Beraterin Claudia Zanke zum Thema „SICHER! Dein Rad“. Dazu gehören Informationen zur Wahl des richtigen Schlosses, was nur etwas bringt, wenn es am Ende korrekt genutzt wird. Auch der wohlüberlegte Abstellort spielt eine Rolle, um das Leben von Fahrraddieben zu erschweren. Für die wachsende Anzahl der Pedelec- und E-Bike- Nutzerinnen und Nutzer gibt es ebenfalls wissenswerte Informationen rund um den Schutz der meist sehr hochwertigen Räder.

Marburg: Nase gebrochen

Etwa sieben Personen sollen es gewesen sein, die am Freitag, 27. Mai, mit einen 16-jährigen Marburger aneinandergerieten. Aus bislang nicht bekannten Gründen schlugen sie gegen 19.25 Uhr im Hermann-Cohen-Weg auf ihn ein und flüchteten anschießend in Richtung des Ludwig-Schüler-Parks. Der 16-Jährige zog sich einen Nasenbruch zu und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Er beschrieb die Unbekannter als etwa 15 bis 20 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild. Alle waren dunkel gekleidet, einer von ihnen trug eine Moncler-Weste. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist die Auseinandersetzung aufgefallen? Wer kann die Personen beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt: Fenster eingeworfen

Vermutlich durch einen Steinwurf beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe an der Schule in der Hindenburgstraße. Der Schaden in Höhe von 200 Euro entstand zwischen 14 Uhr am Freitag, 27. Mai, und 7 Uhr am Montag. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Breidenbach: Auto beschädigt

Eine Delle in der Fahrertür eines geparkten Mitsubishi hinterließen Unbekannte in der Bachstraße. Das Beheben des Schadens dürfte den Halter 1.500 Euro kosten. Die Schäden entstanden zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch, 25. Mai, und 14 Uhr am Freitag. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Gladenbach- Runzhausen: Nebelscheinwerfer beschädigt

Beide Nebelscheinwerfer eines in der Straße Am Rauen Strauch geparkten Suzuki beschädigten Unbekannte zwischen Dienstag, 24. Mai, und Donnerstag. Gegen 16 Uhr bemerkte der Halter die eingeschlagenen Scheinwerfer, der Schaden liegt bei 220 Euro. Hinweise an die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Toiletten beschädigt

Die öffentlichen Toiletten in der Straße Markt beschädigten Unbekannte zwischen Mittwoch, 25. Mai, und Donnerstag. Das abgerissene Waschbecken und die abgerissene Trennwand stellten Verantwortliche gegen 7 Uhr fest. Da auch die Fliesen dabei etwas abbekamen, liegt der Schaden bei etwa 250 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Z auf Fahrbahn

Ein weißes Z in der Herrmannstraße meldeten Zeugen am Montag, 30. Mai, gegen 19.20 Uhr der Polizei. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro, die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fußgänger stirbt nach Kollision mit Radfahrer

In der Nähe der Deutschhausstraße kollidierten am Sonntag, 29. Mai, ein Radfahrer und ein Fußgänger miteinander. Der 21-jährige Radfahrer aus Marburg fuhr gegen 13.05 Uhr die abschüssig verlaufende Deutschhausstraße aus Richtung Pilgrimstein kommend entlang. Etwa in Höhe des Eingangs zur Uni-Bibliothek trat von rechts kommend auf einem Verbindungsweg ein 46-jährger Fußgänger hinter einer Gebäudeecke hervor und kollidierte mit dem Radfahrer. Beide kamen schwerverletzt ins Krankenhaus, wo der 46-jährige Marburger später seinen Verletzungen erlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Zeugen des Unfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg: Z auf Garagentor

Das Z-Symbol und weitere Schriftzüge sprühten Unbekannte auf ein Garagentor in der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Der dadurch verursachte Schaden von 500 Euro entstand zwischen 13.30 Uhr am Freitag, 27. Mai, und 6.25 Uhr am Samstag. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Einbruch in Gaststätte

Über ein auf Kipp stehendes Oberlicht gelangte ein Dieb am Montagmorgen in eine Bar in der Straße Am Richtsberg. Zwischen 2 Uhr und 4 Uhr stieg er in die Gaststätte ein und entwendete Geld aus einer Kasse und einem Spielautomaten, den er dafür noch aufbrach. Der entstandene Schaden liegt bei 800 Euro, das Diebesgut umfasst ebenfalls mehrere hundert Euro. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Amöneburg- Rüdigheim: Kein Streich, sondern eine Gefahr

Insgesamt 54 Leitpfosten rissen Unbekannte an der K94 zwischen Rüdigheim und Niederklein aus dem Boden und warfen sie in angrenzende Felder. Den Mitarbeitern der Straßenmeisterei gelang es, 43 Leitpfosten wieder einzusetzen. Elf Stück sind jedoch so beschädigt, dass ein Ersatz nötig ist. Der Schaden beträgt etwa 120 Euro und entstand zwischen 10 Uhr am Donnerstag, 26. Mai, und 10.40 Uhr am Freitag. Neben dem Schaden ist die erhebliche Gefahr zu nennen: Durch fehlende Leitpfosten ist der Fahrbahnverlauf in der Dunkelheit bedeutend schlechter zu sehen, so dass es sicherlich unangebracht ist, an dieser Stelle von einem „Streich“ oder ähnlichem auszugehen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Auseinandersetzung mit Pfefferspray

Bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag, 26. Mai, sprühte eine Person aus einer Gruppe heraus Pfefferspray in die Richtung eines 28-Jährigen. Dieser konnte sich jedoch wegdrehen und wurde nicht getroffen. Zuvor war die Gruppe zu dem Mann aus Lahntal gekommen, der gegenüber der ARAL-Tankstelle in der Straße Krummbogen auf einer Bank saß. Ohne viel zu sagen hatte eine Person das Pfefferspray genutzt, woraufhin der 28-Jährige mit seinem Hund über die Straße zur Tankstelle lief. Die Gruppe verfolgte ihn und versuchte nochmal vergeblich, ihn mit dem Spray zu treffen. Anschließend flüchteten die Personen, die kaum beschrieben werden können. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann die Personen beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Fronhausen: Erst Kollision zwischen Rad- und Kradfahrer, dann RTW touchiert

Im Kreisverkehr an der L 3048 stieß am Sonntag, 29. Mai, ein 64-jähriger Kradfahrer mit einem 53-jährigen Rennradfahrer zusammen. Gegen 11.30 Uhr fuhr der von der B3 kommende BMW-Fahrer in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem dort fahrenden Gießener. Beide Zweiradfahrer stürzten, der 64-jährige aus dem Ausland stammende Fahrer blieb unverletzt, der Gießener kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Motorrad entstanden Schäden in Höhe von etwa 500 Euro, am Rennrad waren es etwa 100 Euro. Während der Unfallaufnahme touchierte ein hohes Fahrzeug, eventuell ein Gespann aus PKW und Wohnwagen, den im Kreisverkehr stehenden RTW und verursachte gegen 11.50 Uhr einen Schaden von 500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gießen: Die Polizei-News

Rabenau: Einbrecher klauen Zigaretten

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Grünberger Straße in Geilshausen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Einbrecher nutzten zunächst eine Leiter, um auf das Vordach zu gelangen. Anschließend hebelten sie ein Fenster zum Treppenhaus auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume. Daraus entwendeten sie Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln sowie Zigarettenstangen im Wert von einer fünfstelligen Summe.

Heuchelheim: Maskenmuffel beleidigt Frau

Die Polizei sucht nach einer Beleidigung am Sonntagmittag in einem Linienbus nach Zeugen. Eine 36-jährige Frau befand sich gegen 12.45 Uhr in einem Linienbus zwischen Heuchelheim in Richtung Gießen, als ihr ein Fahrgast ohne Maske auffiel. Sie sprach ihn auf die fehlende Mund-Nase-Bedeckung an. Daraufhin beleidigte der 47-Jährige die Frau in kurdischer Sprache und verließ den Bus noch in Heuchelheim. Eine Streife traf den alkoholisierten Mann dann in der Gießener Straße an. Dort pustete er fast drei Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder. Wer hat den Vorfall in dem Bus mitbekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.