Gießen: Ladendieb festgenommen

Bei dem Fluchtversuch nach einem Ladendiebstahl verletzte ein Dieb eine Ladendetektivin und den Angestellten eines Baumarktes. Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr steckte der in Offenbach am Main lebender Mann in einem Fachhandel in der Pistorstraße Klebstoff, eine Zange, einen Seitenschneider, einen Schalter und weiteres Zubehör im Wert von über 215 Euro in seine Jacke und Hosenbund. Anschließend wollte er das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Eine Ladendetektivin und ein Mitarbeiter des Baumarktes wollen ihn festhalten. Dabei kam es zu leichten Verletzungen. Eine Streife nahm den marokkanischen Staatsangehörigen fest und entließ ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Gerichtsgebäude beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Ostanlage ein Gebäude des Amtsgerichtes Gießen. Eine Streife der Wachpolizei stellte am Freitag gegen 21.14 Uhr den roten Schriftzug an der Wand fest. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Biebertal: Pflanzen herausgerissen

In der Straße „Eichäcker“ in Fellingshausen riss ein Unbekannter Blumen und andere Pflanzen aus einem Vorgarten und Blumenkübel heraus. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 07.00 Uhr am Montag. Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit dem etwa 100 Euro teuren Sachschaden machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Viele E-Bikes beim Stadtradeln in Watzenborn-Steinberg codiert

Insgesamt 75 Fahrradbesitzer ließen am Sonntag ihre Drahtesel und die Akkus ihrer E-Bikes beim Stadtradeln in Watzenborn-Steinberg codieren. Ein Polizist der Polizeistation Gießen-Süd versah die Rahmen von 65 E-Bikes, sechs Fahrräder, drei Kinder- bzw. Jugendfahrräder und sogar von einem Lastenrad mit einem alphanumerischen Code, der verschlüsselt Informationen zum Besitzer der Räder enthält. Fundämter und Polizeidienststellen „übersetzen“ diesen Code, so dass das Rad eindeutig seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Der Gesamtwert dieser Fahrräder lag bei über 170.000 Euro. Das teuerste Bike hat einen Wert von etwa 5.200 Euro. Weitere Informationen rund um die Fahrradcodierung und Termine finden Sie auf unserer Homepage unter www.polizei.hessen.de

Gießen: Shisha-Bars im Fokus

In einer gemeinsamen Kontrollaktion nahmen die Kontrollgruppe Gießen, die Kriminalpolizei das Dezernat für Arbeitsschutz des Regierungspräsidium Gießen sowie im Rahmen eines Erfahrungsaustausch Beamte der Polizeistation Pfungstadt im Gießener Stadtgebiet zwei Shisha-Bars unter die Lupe. Am Montag zwischen 17.30 und 21.00 Uhr kontrollierten acht Polizisten und zwei Mitarbeiter des RP Gießen zwei Shisha-Bars und stellten insgesamt 27 kg Tabak sicher. In einem Etablissement trafen die Beamten auf den Betreiber und acht Gäste. Davon waren zwei Gäste im Alter von 15 und 16 Jahren und rauchten eine Shisha. Die Ordnungshüter leiteten gegen die Jugendlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Mitarbeiter des Regierungspräsidium Gießen stellte arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen wie z. b. eine mangelhafte Lüftungsanlage, fehlende Fluchtwegbeschilderung oder Feuerlöscher Beschilderung, eine falsch positionierte Fritteuse fest und räumte eine Frist zur Beseitigung der Mängel ein. Der Shisha-Tabak in dieser Lounge war so verpackt, dass der vorgeschriebene Verkaufspreis überschritten wurde. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung muss sich der Betreiber in einem Strafverfahren verantworten. Zudem stellten die Polizisten etwa zwölf kg Tabak sicher.

In einer anderen Bar ergaben sich ebenfalls Anhaltspunkte wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und der illegalen Beschäftigung. Die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein und die Polizisten stellten 15 kg Tabak sicher.

Gießen: Einbruch in Keller

In einem Keller im Anneröder Weg hatten es Unbekannte auf ein Computerspiel, Fahrrad und eine Spielekonsole abgesehen. Die Täter kamen zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 18.10 Uhr am Montag offenbar unbemerkt ins Mehrfamilienhaus und brachen einen Kellerverschlag auf. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. 0601598/2022

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW in Parkhaus touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (26.Mai) 19.30 Uhr und Samstag (28.Mai) 11.15 Uhr in einem Parkhaus in der Westanlage. Ein Unbekannter touchierte den grauen Golf an der Beifahrerseite und fuhr anschließend davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Seat beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Samstag (28.Mai) zwischen 15.40 Uhr und 17.00 Uhr beim Ausparken aus einer Parkbucht in der Georg-Elser-Straße einen Seat Alhambra. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Ein 24-jähriger Mann aus Grünberg in einem VW befuhr am Freitag (27.Mai) gegen 17.35 Uhr die Landstraße 3089 von Allertshausen in Richtung Rabenau-Londorf. In einer Kurve kam dem VW-Fahrer ein unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen, der auf die Gegenspur kam. Der Grünberger wich nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.100 Euro. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Beim Rangieren Subaru touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag (23.Mai) zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Bersröder Straße einen geparkten Subaru. Als der Besitzer zu seiner silberfarbenen Legacy zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B276/Laubach: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Samstag (28.Mai) gegen 17.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 276 von Schotten in Richtung Laubach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Kradfahrer in einer Kurve zu Fall und rutschte in die Leitplanke. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

B457/Fernwald: Vollsperrung nach schwerem Unfall

Am Montag (30.Mai) gegen 16.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Nidda in einem BMW die Bundesstraße 457 von Lich in Richtung Gießen. Dabei kam der BMW-Fahrer offenbar nach links auf die Gegenspur und touchierte einen entgegenkommenden VW eines 51-Jährigen aus Laubach. Der VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen und prallte in die Leitplanke. Ein 39-Jähriger aus Lich in einem VW, der ebenfalls in entgegengesetzte Richtung fuhr, sah den BMW auf sich zukommen, wich nach links aus und wurde am Heck von dem BMW getroffen. Durch den Aufprall geriet der Licher ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Renault eines 81-Jährigen, der von Gießen in Richtung Lich unterwegs war. Der BMW rutschte unkontrolliert weiter in den Gegenverkehr und prallte gegen den Renault einer 61-Jährigen aus Lich. Der 81-Jährige, sowie drei Mitfahrerinnen im Alter von 51, 61 und 81 Jahren verletzten sich dabei schwer, ebenso wie der 18-Jährige. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Vorfahrt missachtet

Ein 36-jähriger Mann in einem Ford befuhr am Freitag (27.Mai) gegen 12.50 Uhr die Landstraße 3053 von der Bundesautobahn 5 kommend in Richtung Lich. An der Einmündung nach Eberstadt beabsichtigte der Ford-Fahrer nach links abzubiegen und übersah den VW einer 28-Jährigen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die VW-Fahrerin und eine 23-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Samstagnacht (28.Mai) gegen 03.45 Uhr befuhr ein Ford besetzt mit vier Personen die Bundesstraße 49 von der Grünberger Straße in Richtung Rödgener Straße. An der Einmündung zur Rödgener Straße kam der Ford in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen, fuhr weiter über die Grünberger Straße und fuhr gegen einen Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug herum und kippte auf die Seite. Ein an der Unfallstelle geparkter Ford wurde dabei beschädigt. Alle vier Fahrzeuginsassen stritten ab, den Ford gefahren zu sein. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei den Männern und nahmen sie zwecks Blutentnahme mit zur Wache. Es entstand Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Mit offener Tür losgefahren

Am Samstag (28.Mai) gegen 16.00 Uhr beabsichtigte eine 62-jährige Frau in einem Dacia von einem Waldparkplatz in der Straße „Jägerschneise“ loszufahren. Die Frau startete ihr Fahrzeug, obwohl die Tür noch nicht geschlossen war und ihr linkes Bein nicht im Fahrzeug war. Die Dacia-Fahrerin rutschte vom Gaspedal ab und fuhr gegen einen geparkten VW. Die 62-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.