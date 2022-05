Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Schwegenheim (ots) – Am Montag 30.05.2022 um 18:35 Uhr, kam es im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L537 bei Schwegenheim. Der Streifenwagen verließ mit Blaulicht und Martinshorn die B9 an der Anschlussstelle Schwegenheim und bog am Ende der Ausfahrt links ab.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden PKW einer 38-Jährigen, die in Richtung Lingenfeld unterwegs war. Hierbei wurde ihr 11-jähriges Kind, welches angeschnallt in einem Kindersitz im Fondsbereich saß, nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen. Der Verkehrsunfall wurde von einer neutralen Polizeidienststelle aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kandel (ots) – Am Montag 30.05.2022 kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L548 zwischen Winden und Kandel. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die genannte Strecke von Winden kommend und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, obwohl er die Verkehrslage vor sich nicht genau einschätzen und überblicken konnte. Aus diesem Grund musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Jedoch geriet der 34-jährige Fahrzeugführer durch das Ausweichmanöver ins Schleudern und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, besetzt mit einem 36-jährigen Fahrer. Glücklicherweise wurden die beiden Fahrer offensichtlich nur leicht verletzt und konnten selbstständig aus ihren Fahrzeugen aussteigen.

Zur weiteren Untersuchung erfolgte dennoch die Einlieferung ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Seitens der Polizei wird ein Schaden von gesamt etwa 18.000 Euro angenommen

Betrunkener Radfahrer

Knittelsheim (ots) – Ein 59-jähriger Fahrradfahrer befuhr Sonntagabend 29.05.2022 die Hauptstraße in Knittelsheim. Dort kam er unvermittelt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Aufprall erlitt er mehrere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer alkoholisiert war. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.